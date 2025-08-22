News

Statul român, client fidel al florăreselor: suma uriașă alocată de Cancelaria primului-ministru. Sute de mii de lei pompate în buchete și aranjamente

Austeritatea impusă de Guvernul României s-a oprit la aranjamentele florale. Ce sume au alocat instituțiile centrale pentru achiziția de flori
Laurentiu Sirbu
22.08.2025 | 10:12
Statul roman client fidel al florareselor suma uriasa alocata de Cancelaria primuluiministru Sute de mii de lei pompate in buchete si aranjamente
SPECIAL FANATIK
Bani alocați pentru buchete de flori în instituțiile publice. Sursa foto: colaj Fanatik

Autoritățile centrale alocă în fiecare an o sumă considerabilă pentru achiziția de aranjamente florale. Este vorba de buchete de flori pentru birouri, săli de conferințe sau alte evenimente de protocol. Chiar dacă autoritățile statului au anunțat un proces de reducere a cheltuielilor publice, se pare că necesitatea aranjamentelor florale în instituțiile publice nu va fi atinsă.

ADVERTISEMENT

Bani pentru aranjamente florale la Cancelaria premierului

Nu mai puțin de 150.000 de lei au fost alocați pentru achiziția de aranjamente florale de către Cancelaria primului-ministru. Suma apare în planul anual de achiziții publice pe anul în curs, document semnat de Radu Oprea, șeful cancelariei premierului Marcel Ciolacu, funcție în care a fost numit la începutul acestui an.

În limbajul achizițiilor publice, „aranjamentele florale” se pot referi la buchete și coșuri de flori pentru evenimente oficiale de protocol, la compoziții florale pentru mese și birouri în cazul unor recepții sau întâlniri oficiale sau orice decor floral pentru evenimentele găzduite de către o instituție publică.

ADVERTISEMENT

Suma de aproape 30.000 de euro alocată pentru flori de către Cancelaria premierului este semnificativă și în raport cu alte cheltuieli curente ale instituției. Spre comparație, pentru achiziția de calculatoare a fost alocată suma de 260.000 lei. Doar pentru tonere și consumabilele pentru imprimante instituția a alocat o sumă mai mare (200.000 lei), în timp ce pentru echipamente video au fost alocați circa 120.000 lei, iar pentru stegulețe și alte obiecte de protocol 140.000 lei.

Cancelaria primului ministru, PAAP 2025
Cancelaria primului ministru, PAAP 2025

Câți bani dau pe flori alte instituții publice

Nu doar Cancelaria premierului are un buget semnificativ pentru achiziția de flori. La Parlament, Camera Deputaților are alocate 110.000 lei în acest an pentru achiziția de flori și aranjamente florale. Trebuie subliniat că nu este vorba de flori pentru amenajarea grădinii din jurul Palatului Parlamentului, pentru aceasta fiind alocate fonduri separate. Instituția a mai alocat și 6.000 lei pentru achiziția unui brad de Crăciun.

ADVERTISEMENT
Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va...
Digi24.ro
Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va avea loc la sfârșitul săptămânii

Administrația Prezidențială a avut un buget și mai mare alocat pentru achiziția de flori. Este vorba de 314.000 lei, pentru cumpărarea de flori tăiate, coroane și plante decorative. Nu toți acești bani au fost încă cheltuiți. În luna februarie, instituția a achiziționat flori tăiate și plante decorative pentru suma de 15.000 lei, iar apoi, în luna martie, a semnat un acord cadru, valabil până la finalul anului, pentru achiziția acelorași bunuri.

ADVERTISEMENT
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Valoarea acestor contracte a fost de peste 250.000 lei. Mai exact, este vorba de 101.000 lei, pentru flori tăiate, alți 45.000 lei pentru plante decorative și alți 111.000 lei, pentru coroane și jerbe.

Instituțiile care alocă sume mari pentru flori

BNR este o altă instituție de stat care a cheltuit sume mari pentru achiziția de buchete de flori. Recent, instituția condusă de Mugur Isărescu a reacționat dur după ce în spațiul public au apărut relatări privind achiziția de produse alimentare de lux pentru cantina instituției. Deși BNR a încercat să arată că este o instituție care se autofinanțează, economiștii au subliniat că ea obține venituri din activitatea de monopol pe care o desfășoară.

ADVERTISEMENT

BNR nu are trecut în planul de achiziții anual cumpărarea de aranjamente florale, însă pe platforma SEAP a efectuat mai multe achiziții recente în acest sens. Spre exemplu, la finalul lunii iunie, BNR a plătit peste 62.000 lei pentru mai multe aranjamente florale. Cu o lună înainte, aceeași instituție plătise 7.000 lei tot pentru o serie de aranjamente florale.

De asemenea, o altă instituție care a avut prevăzut un buget pentru cumpărarea de flori este Curtea de Conturi. Instituția, unde recent salariile angajaților au fost majorate cu 40%, a alocat aproape 100.000 de lei pentru achiziția de aranjamente florale.

Masacru în Columbia: cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Oamenii au...
Fanatik
Masacru în Columbia: cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Oamenii au auzit “o explozie uriașă.” Video
Ciprian Ciucu, mesaj pentru președintele Nicușor Dan: “Mi s-ar părea corect să susțină...
Fanatik
Ciprian Ciucu, mesaj pentru președintele Nicușor Dan: “Mi s-ar părea corect să susțină reformele Guvernului”
O navă dispărută misterios în urmă cu cinci secole, găsită cu o comoară...
Fanatik
O navă dispărută misterios în urmă cu cinci secole, găsită cu o comoară la bord. Inclusiv specialiștii au rămas uimiți de ce au descoperit în ea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Laurentiu Sirbu
Laurentiu Sirbu
Și-a început cariera în mediul ONG, la Agenția de Monitorizare a Presei, apoi a debutat ca jurnalist la Adevărul.ro, lucrând apoi și la Ziare.com. Scrie pe teme de social, justiție și sănătate.
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Neverosimil! Cum a reacționat căpitanul lui Hacken, după ce a aflat în direct...
Digisport.ro
Neverosimil! Cum a reacționat căpitanul lui Hacken, după ce a aflat în direct că Dan Petrescu și-a dat demisia
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
8 cazuri de infecție cu virus West Nile în România
Clever Media
8 cazuri de infecție cu virus West Nile în România
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!