Statul român, client fidel al florăreselor: suma uriașă alocată de Cancelaria primului-ministru. Sute de mii de lei pompate în buchete și aranjamente

Autoritățile centrale alocă în fiecare an o sumă considerabilă pentru achiziția de aranjamente florale. Este vorba de buchete de flori pentru birouri, săli de conferințe sau alte evenimente de protocol. Chiar dacă autoritățile statului au anunțat un proces de reducere a cheltuielilor publice, se pare că necesitatea aranjamentelor florale în instituțiile publice nu va fi atinsă.

Bani pentru aranjamente florale la Cancelaria premierului

Nu mai puțin de 150.000 de lei au fost alocați pentru achiziția de aranjamente florale de către Cancelaria primului-ministru. Suma apare în planul anual de achiziții publice pe anul în curs, document semnat de Radu Oprea, șeful cancelariei premierului Marcel Ciolacu, funcție în care a fost numit la începutul acestui an.

În limbajul achizițiilor publice, „aranjamentele florale” se pot referi la buchete și coșuri de flori pentru evenimente oficiale de protocol, la compoziții florale pentru mese și birouri în cazul unor recepții sau întâlniri oficiale sau orice decor floral pentru evenimentele găzduite de către o instituție publică.

Suma de aproape 30.000 de euro și în raport cu alte cheltuieli curente ale instituției. Spre comparație, pentru achiziția de calculatoare a fost alocată suma de 260.000 lei. Doar pentru tonere și consumabilele pentru imprimante instituția a alocat o sumă mai mare (200.000 lei), în timp ce pentru echipamente video au fost alocați circa 120.000 lei, iar pentru stegulețe și alte obiecte de protocol 140.000 lei.

Câți bani dau pe flori alte instituții publice

Nu doar Cancelaria premierului are un buget semnificativ pentru achiziția de flori. La Parlament, în acest an pentru achiziția de flori și aranjamente florale. Trebuie subliniat că nu este vorba de flori pentru amenajarea grădinii din jurul Palatului Parlamentului, pentru aceasta fiind alocate fonduri separate. Instituția a mai alocat și 6.000 lei pentru achiziția unui brad de Crăciun.

Administrația Prezidențială Este vorba de 314.000 lei, pentru cumpărarea de flori tăiate, coroane și plante decorative. Nu toți acești bani au fost încă cheltuiți. În luna februarie, instituția a achiziționat flori tăiate și plante decorative pentru suma de 15.000 lei, iar apoi, în luna martie, a semnat un acord cadru, valabil până la finalul anului, pentru achiziția acelorași bunuri.

Valoarea acestor contracte a fost de peste 250.000 lei. Mai exact, este vorba de 101.000 lei, pentru flori tăiate, alți 45.000 lei pentru plante decorative și alți 111.000 lei, pentru coroane și jerbe.

Instituțiile care alocă sume mari pentru flori

BNR este o altă instituție de stat care a cheltuit sume mari pentru achiziția de buchete de flori. Recent, instituția condusă de Mugur Isărescu a reacționat dur după ce în spațiul public au apărut relatări privind achiziția de produse alimentare de lux pentru cantina instituției. Deși BNR a încercat să arată că este o instituție care se autofinanțează, economiștii au subliniat că ea obține venituri din activitatea de monopol pe care o desfășoară.

BNR nu are trecut în planul de achiziții anual cumpărarea de aranjamente florale, însă pe platforma SEAP a efectuat mai multe achiziții recente în acest sens. Spre exemplu, la finalul lunii iunie, pentru mai multe aranjamente florale. Cu o lună înainte, aceeași instituție plătise 7.000 lei tot pentru o serie de aranjamente florale.

De asemenea, o altă instituție care a avut prevăzut un buget pentru cumpărarea de flori este Curtea de Conturi. Instituția, , a alocat aproape 100.000 de lei pentru achiziția de aranjamente florale.