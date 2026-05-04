Câți bani au cheltuit românii pe litoral în minivacanța de 1 Mai. Cluburile de fițe din Mamaia, luate cu asalt și în acest an

Chiar dacă n-a fost cea mai strălucită vreme în minivacanța de 1 Mai, peste 40.000 de români au luat cu asalt principalele stațiuni și s-au distrat pe cinste, fără să țină cont că temperatura mării nu era potrivită pentru scăldat. Ziua Muncii a fost sărbătorită în pur stil românesc, cu mici, bere și, de ceva ani încoace, tradiționalele petreceri până în zori de zi din cluburile de fițe din Mamaia Nord.

Câți bani au lăsat românii pe litoral în minivacanța de 1 Mai

Mamaia, Constanța și Vama Veche au fost cele mai vizitate destinații de pe țărmul mioritic al Mării Negre. Potrivit primelor date statistice cu privire la weekend-ul 1-3 mai 2026, s-au cheltuit zeci de milioane de euro pe litoral în cele trei zile ale minivacanței.

FANATIK a stat de vorbă cu George Măndilă (președintele Organizației de Management al Destinației – OMD- Mamaia) și cu Cristian Bărhălescu (reprezentantul Asociației Națională a Agențiilor de Turism) despre cum a arătat primul weekend pe litoral din perspectiva industriei HoReCa.

Situația cazărilor la Mamaia și Constanța

În Constanța, de pildă, gradul de ocupare a fost mai mare față de Mamaia, însă asta se datorează faptului că municipiului județului cu același nume are hoteluri mici care sunt, în general, repede umplute. La Mamaia, gradul de ocupare a fost ceva mai mic, undeva la 60-70%. O bună parte dintre turiștii care au mers la mare s-au orientat în funcție de bugetul disponibil cât mai aproape de sărbătoare, așa că a existat un număr semnificativ de cazări last-minute.

„Deși s-a spus că nu va fi lume, că va ploua, iată că la Mamaia, cel puțin, și în orașul Constanța a fost soare, chiar dacă gradele nu erau multe. Startul de sezon a fost unul reușit pentru perioada 1-3 mai. E dificil de făcut o estimare a numărului total de turiști. E dificil acum să știm exact câți oameni au venit, căci cifrele se raportează la finalul lunii. Pe Constanța, la toate hotelurile, gradul de ocupare a trecut de 90%.

Vreo 4.000 de locuri de cazare au fost ocupate, dar Constanța are hoteluri mai mici care se umplu repede. În Mamaia, nu toate hotelurile au deschis, era în funcție de rezervările timpurii. Niciodată de 1 Mai nu e toată stațiunea deschisă, căci apoi vine o pauză de o lună până la 1 iunie. Mulți preferă să nu deschidă. Așadar, a fost un grad de ocupare la Mamaia de 60-70%”, a declarat George Măndilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

A fost mai bine decât acum doi ani, dar mai prost față de anul trecut

Reprezentantul OMD Mamaia a spus că anul ăsta a fost mai bun față de 2024, de pildă, când vremea nu a ținut cu petrecăreții pe 2 mai, litoralul fiind măturat de o furtună extrem de puternică, ploaia dând peste cap toate planurile hotelierilor, dar și cheful românilor de a merge la mare ori de a-și prelungi sejurul.

„A fost un an mai bun față de acum doi ani. Acum doi ani a fost soare pe 1 Mai, iar pe 2 mai a început o ploaie torențială care a anulat tot. Atunci a fost un fiasco din cauza vremii. Anul trecut a fost o zi mai însorită și călduroasă. Acum lumea era pregătită.

Sunt locații de top care au avut clienți până peste capacitate. Prețurile au fost nici, atât la hotelurile de 3 stele, cât și la cele de 4 stele, mai ales că era vorba de câteva nopți și nici cererea nu era foarte mare. Prețurile sunt de obicei aferente lunii iunie, deci mai mici față de sezonul full”, a adăugat Măndilă, pentru FANATIK.

Vama Veche, stațiunea preferată a românilor de 1 Mai și în 2026

Președintele ANAT a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, câți bani s-au cheltuit anul acesta, de 1 Mai, în stațiunile de pe . Turiștii au lăsat în jur de 25 de milioane de euro în weekend-ul 1-3 mai, iar a ajuns la 100%. Bărhălescu ne-a făcut, la rândul său, o paralelă cu ceilalți ani, precizând și câte dintre unitățile de cazare au fost ocupate în integralitate.

„Mamaia și Vama Veche rămân tradiționale pentru 1 Mai. Această sărbătoare națională este o experiență în sine și vedetă inclusiv internațional. Petrecerile din cluburile din nordul stațiunii Mamaia și spiritul liber din Vama Veche atrag an de an și au devenit branduri pentru această vacanță.

Dacă ar fi să fac o estimare, cred că de 1 Mai 2027, Năvodari ( Mamaia Nord) va crește. Anul acesta a fost prima ediție a unui festival de muzică electronică. Au fost peste 5.000 de abonamente vândute ceea ce arată dispoziția turiștilor pentru distracție și nevoia de evenimente pentru a atrage. Sold out au fost hotelurile din zona cluburilor din nordul stațiunii Mamaia și cazările din Vama Veche. În rest, așa cum v-am mai precizat, încă se fac calcule. Voi reveni atunci când am date concrete”, ne-a spus Bărhălescu, în exclusivitate.

Prețurile n-au fost mai mari față de anul trecut

Legat de prețul mediu pe noapte pentru cazare și nota medie de plată pe turist/wekeend, Bărhălescu ne-a precizat că agențiile de turism au avut oferte extrem de variate, chiar și de 125 de lei pe cameră la un hotel de 3 stele din Mamaia, spre exemplu. Tariful de la cazare a fost și de câteva sute de euro, în funcție de serviciile oferite de respectiva proprietate pusă la dispoziția turiștilor. „Cei care ales cluburile, au avut un buget mai consistent, dar asta nu înseamnă că nu puteai să te distrezi și cu 200 de lei. Turiștii sunt cei care își definesc clar bugetul de vacanță”, a completat șeful ANAT.

Cât a cheltuit, în medie, un cuplu pentru un sejur complet (cazare, masă, distracție)? Și la această întrebare primim un răspuns interesant: „Vă pot ajuta la cazare și masa, la distracție fiecare are propriul buget. Ca să mergem pe un preț mediu de cazare ( hoteluri de 3-4 stele) a fost în jur de 300 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. Apoi, să știți că prețurile nu sunt mai mari decât anul trecut. Poate prin prisma cotei mai mari de TVA în 2026. Puteai să consumi și 100 de lei pe zi, dar și 500 de lei în funcție de locul pe care îl alegeai”.