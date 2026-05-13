Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor

Operațiunea de compromitere a Elenei Lasconi, înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, a avut în spate o echipă care a lucrat pentru Primăria Capitalei, precum și în campania electorală a lui Nicușor Dan. Andrei Gabriel Bicuți, administrator al SC Training Private Group SRL, precum și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, ar fi fost audiați deja de procurorii DIICOT, fiind bănuiți că au regizat o întâlnire de taină între viitorul președinte al României, Florian Coldea și Victor Ponta. În realitate, un fals grosolan cu trei actori în rolul personajelor de mai sus.

Cifră de afaceri de 8 milioane de lei pentru firma care a regizat întâlnirea Ponta-Dan-Coldea

Anul alegerilor a fost unul extrem de productiv pentru prahoveanul Andrei Gabriel Bicuți, bănuit de DIICOT că ar fi pus la cale ședința foto din miez de noapte. Firma prin care acesta își desfășoară activitatea și al cărei nume apare în dosarul DIICOT a avut parte de un an incredibil, în care cifrele contabile au explodat pur și simplu.

Training Private Group SRL și-a publicat rezultatele pe anul 2025 iar acestea sunt de-a dreptul impresionante. Societatea, care este deținută în proporție de 100% de Andrei Gabriel Bicuți (care este și administratorul firmei), a înregistrat o creștere cu 551%, în anul alegerilor, ajungând la 8.054.053 de lei. Pe de altă parte, profitul a crescut într-un mod de-a dreptul neverosimil, cu 244.781% față de anul precedent, potrivit Termene.ro. Astfel, dacă în 2024, profitul net era de doar 332 de lei, în 2025 a ajuns la 813.008 lei!

Și datoriile firmei au crescut vertiginos, de la 269.472 lei (în 2024), la 14.945.567 lei (în 2025), în timp ce creanțele au ajuns la aproape 9,5 milioane lei. Firma lui Bicuți are ca obiect principal de activitate ”servicii suport pentru întreprinderi”, iar în 2025 a avut 12 angajați, cu cinci mai mulți decât în anul precedent.

Gruparea care a compromis-o pe Elena Lasconi a primit bani de la PMB

În noiembrie 2024, i, condusă la acea vreme de Nicușor Dan, pentru ”servicii de media buying”. Contractul a fost atribuit prin achiziție directă, iar sursa de finanțare a fost de la bugetul local.

În schimbul sumei de bani, firma se obliga să promoveze mesajele PMB pe platforme de social media (Facebook, Instagram, Youtube, etc) în legătură cu referendumul local. Durata contractului s-a întins pe două săptămâni.

În mai 2025, cu doar câteva zile , Elena Lasconi a publicat un set de imagini de o calitate îndoielnică, din timpul unei presupuse întâlniri care ar fi avut loc între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Întâlnirea ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea primului tur de alegeri.

Cine sunt actorii care i-au jucat pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea

În realitate, imaginile erau realizate la finalul lunii aprilie, în curtea unui imobil din Tunari, închiriat prin platforma Airbnb. Ulterior DIICOT i-a identificat pe actorii care apar în imagini:

Bratu Răzvan Florin (Nicușor Dan)

Năstăsoiu Alexandru-Cristian (Victor Ponta)

Cojocaru Marian (Florian Coldea)

Potrivit , aceștia ar fi foști coordonați de Andrei și Liviu Bicuți, prin intermediul lui Mihai Cojocaru, care deține un studio de producție foto-video (CS Studio Ro Film Production SRL). În documentele din anchetă apare și numele lui Alex Pop, care ar fi fost angajat operator-imagine în cadrul Private Training Group SRL și cel al lui Adrian Dobre, colaborator al aceleiași firme.

Consilierii lui Nicușor Dan, implicați în dosarul DIICOT

Dobre este unul dintre oamenii care au lucrat pentru Nicușor Dan, filmându-l în timpul campaniei de anul trecut și postând materialele video pe conturile actualului președinte. Aceeași sursă susține că echipa de fotografi de la Training Private Group ar fi ajuns să lucreze pentru Nicușor Dan prin intermediul consilierei Ana Maria Geană, care a lucrat atât la Primăria Capitalei cât și la Cotroceni.

În iunie 2024, Ana Maria Iancu a postat o fotografie pe un cont de social media care o arată alături de Nicușor Dan, Andrei Gabriel Bicuți și Mihai Cojocaru. În imagine mai apare și Diana Iancu, fostă șefă a Direcției de Presă la PMB, în prezent consilier prezidențial. Iancu a fost cea care și-a pus semnătura pe contractul dintre PMB și Training Private Group.

Publicarea fotografiilor trucate de la așa-zisă întâlnire Dan-Ponta-Coldea a reprezentat o veritabilă ”lebădă neagră” în contextul alegerilor prezidențiale din mai 2025. La momentul apariției pe contul Elenei Lasconi, cu două zile înainte de primul tur de scrutin, George Simion era favorit clar al alegerilor, cu 30,2%, urmat de Crin Antonescu (24,3%), Nicușor Dan (22,4%) și Victor Ponta (11,3%).

Imaginile au avut un efect de bumerang, compromițând imaginea Elenei Lasconi și propulsându-l pe Nicușor Dan în fața lui Crin Antonescu. Elena Lasconi susține că a primit fotografiile de la o persoană anonimă și că a verificat din două surse veridicitatea lor, înainte de a fi publicate.

Nicușor Dan: ”Întrebarea esențială e cine i-a plătit”

Dragoș Ciolac, fotograful oficial al campaniei Elenei Lasconi, a dezvăluit pentru că fosta șefă USR s-a sfătuit cu Liviu Popescu și Ioana Răducă, consultanții ei din campanie, însă aceștia au refuzat să-i arate imaginile în seara în care au fost postate. Cel mai probabil, fotograful ar fi realizat imediat că este vorba de un fals grosolan.

În acest dosar, DIICOT efectuează cercetări față de cel puțin patru suspecți pentru comunicare de informații false. Elena Lasconi și Victor Ponta au fost și ei audiați în acest dosar. Amândoi ar fi declarat că scopul apariției fotografiilor a fost de a influența rezultatul alegerilor.

Nicușor Dan a confirmat că DIICOT l-a informat că doi dintre suspecți au făcut parte din echipa lui de campanie. ”Mai departe, e treaba procurorilor și mi-aș dori, e foarte bine că au ajuns până aici, dar ar trebui să ajungem la întrebarea esențială: cine i-a plătit”, a declarat Nicușor Dan.