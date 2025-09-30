Sport

Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”

Mitică Dragomir a dezvăluit că Mircea Lucescu, selecționerul României, și Cristi Borcea, fostul șef de la Dinamo, fac zeci de milioane de euro din investițiile pe care le au în afaceri imobiliare.
FANATIK
30.09.2025 | 15:35
Cati bani au investit Mircea Lucescu si Cristi Borcea in afacerile cu imobiliare 22 milioane euro profit
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu și Borcea, investiții de zeci de milioane de euro

Oamenii din sportul românesc au obișnuit deja cu investițiile făcute, în special în domeniul imobilialelor, iar acum se pare că Mircea Lucescu și Cristi Borcea și-au tras și ei partea leului.

Mircea Lucescu și Cristi Borcea, investiții uriașe în imobiliare

Cunoscut pentru că este bine informat, Mitică Dragomir a dezvăluit că Mircea Lucescu și Cristi Borcea câștigă zeci de milioane de euro din investițiile pe care le-au făcut în imobiliare. Ba mai mult, și Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, ar fi băgat bani, alături de tatăl său.

„De 7-8 ani Mircea Lucescu se ocupă de imobiliare. Și el, și Răzvan. Dacă ai bani nu trebuie să-i bagi în ceva? Ce e mare brânză. Dacă a băgat 17 milioane de euro, scoate 30 la sută profit. . Cam atât faci din imobiliare. Poate să fie și 32, 33 la sută, dar nu mai mult. Sunt cheltuieli mari, bătaie de cap. El dacă ținea bani i în bancă nu câștiga mult din dobândă. Borcea mi se pare că și-a luat cash 12 milioane de euro de la o firmă mare de imobiliare și a luat apartament de 10 milioane de euro. 22 de milioane de euro profit face Borcea.

Pământul lui făcea 25 de milioane de euro, pe care l-a luat ONE. Am citat, nu am vorbit cu el. Borcea este unul dintre cei mai deștepți oameni din fotbal pe care i-am cunoscut. Are 9 copii și la toți le-a luat case, mașini, îi ține la cele mai ale naiba facultăți. A avut multă minte, îl știu de când era puști, de când avea 16 ani. În lumea fotbaluluii, el, Nețoiu, Rotaru, Gigi, care au scris istorie. Să știi că și Porumboiu a avut creier”, a spus Mihai Dragomir, exclusiv la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Revine Cristi Borcea la Dinamo?

Cristi Borcea și-a făcut un nume după ce ani buni a fost acționar la clubul Dinamo, iar acum, presa îl întreabă cu fiecare ocazie dacă are de gând să se întoarcă la echipa din postura de investitor. Totuși, conform declarațiilor sale, singurul Borcea care va mai băga bani la Dinamo este Patrick, fiul cel mare. Cel care a fost poreclit „Shakira” pune însă și o condiție: construcția noii arene din Ștefan cel Mare, care ar urma să aducă mai mulți oameni de afaceri lângă club.

Momentan, bătrânul Ștefan cel Mare rămâne în paragină, nefiind omologat pentru partide din primele două ligi, drept pentru care și CS Dinamo joacă pe Arcul de Triumf. Ultima promisiune era că buldozerele vor intra pentru a începe demolarea în această toamnă, însă lucrurile tergiversează în continuare. Cei de la CNI trebuie să dea ultimul acord pentru ca actele să fie în regulă și după va urma, în sfârșit, demolarea, care s-ar putea să fie cel târziu în startul anului viitor.

