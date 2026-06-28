Câți bani au luat echipele calificate în 16-imile CM 2026. Suma uriașă la care pot ajunge premiile

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Pentru prima dată în istoria de 96 de ani a competiției, Campionatul Mondial se dispută cu 48 de echipe, iar faza eliminatorile începe din 16-imi, unde s-au calificat 32 de echipe națională. Odată cu noul format, FIFA a crescut premiile, iar suma totală este una record.

Câți bani au încasat echipele calificate în 16-imile CM 2026

În 16-imile CM 2026, care încep duminică, 28 iunie, cu meciul Africa de Sud – Canada, s-au calificat 32 de reprezentative. Toate acestea au garantate 11 milioane de euro din fondul de premiere destinat performanței la FIFA World Cup 2026. La această sumă se adaugă ș .

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Practic, fiecare selecționată calificată în faza eliminatorie are deja asigurate 12,5 milioane de dolari, indiferent de rezultatul meciului din 16-imi. La CM 2026, fondul total de premiere este unul fără precedent. FIFA distribuie 871 milioane de dolari către cele 48 de țări calificate, dintre care 655 de milioane reprezintă premiile de performanță.

Restul este atribuit taxelor de calificare și costurilor de organizare și pregătire. Comparativ cu ediția din urmă cu 4 ani, din Qatar, premiile au crescut considerabil, mai ales pentru că turneul a crescut de la 32 la 48 de echipe.

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Campioana Mondială poate câștiga 50 de milioane de dolari

Miza financiară crește de la o fază la alta la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Naționalele care continuă parcursul în competiție își majorează automat câștigurile, iar diferențele sunt mari. Este cea mai mare sumă pe care FIFA a oferit-o vreodată unei câștigătoare de Campionat Mondial. Premiul este unul consistent și pentru finalista de la CM 2026. Ocupanta locului 2 va încasa 33 de milioane de dolari, în timp ce echipa care va lua medalia de bronz va fi recompensată cu 29 de milioane de dolari.

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Ce premii oferă FIFA în fazele următoare de la CM 2026

Fazele eliminatorii de la CM 2026 încep cu 16-imile, primul meci fiind programat pentru ziua de duminică, 28 iunie. Ele se vor termina pe 19 iulie, atunci când are loc marea finală a Cupei Mondială. Meciul pentru trofeu se va juca la New York/New Jersey, pe stadionul MetLife Stadium.

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Calificare în 16-imi (locurile 17-32) : 11 milioane de dolari;

Calificare în optimi (locurile 9-16) : 15 milioane de dolari;

Calificare în sferturi (locurile 5-8) : 19 milioane de dolari;

Locul 4 : 27 de milioane de dolari;

Locul 3 : 29 de milioane de dolari;

Finalistă : 33 de milioane de dolari;

Campioană mondială : 50 de milioane de dolari.

La toate aceste sume se adaugă și 1,5 milioane de dolari, pe care FIFA îi acordă pentru fiecare participantă ca să se pregătească pentru Campionatul Mondial 2026. Acest lucru face ca încasările totale ale federațiilor să fie și mai mari.