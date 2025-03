Câți bani au plătit doi români pentru un coș de cumpărături la Kaufland, în Bulgaria: “O să ai o surpriză”

Doi vloggeri români au dezvăluit cât au plătit pentru un coș de cumpărături la Kaufland, în Bulgaria, și care este diferența de preț față de același supermarket, dar situat în București.

Alexandru și Corina, doi creatori de conținut, au decis să meargă în București. După aceea, au mers la același supermarket, de data aceasta în Bulgaria, de unde au achiziționat aceleași produse.

Cei doi au vrut să vadă dacă produsele respective sunt mai ieftine în Ruse decât la București și dacă merită să meargă până acolo pentru a-și face cumpărăturile, așa cum procedează multe persoane.

“Am fost în Bulgaria pentru cumpărături și combustibil, merită drumul?! Am comparat prețurile din România cu cele din Bulgaria, o să ai o surpriză. Câți bani am economisit? Noi am comparat prețurile și s-ar putea să rămâi surprins”, au spus cei doi soți pe .

Înainte de a merge la Ruse, cei doi au făcut o vizită la un Kaufland din București, de unde au achiziționat câteva alimente de bază. Au cumpărat toate produsele marca proprie a retailerului, pentru a se asigura că le vor găsi și în Bulgaria.

Aceștia au cumpărat cu 2,94 lei, ceapă (2,79 lei/kg), un kilogram de zahăr la 2,89 lei, dar și o pâine franzelă, pentru care au plătit 2,79 de lei.

Pentru un kilogram de piept de pui, cei doi au plătit 28,15 lei, iar o bucată de carne de porc i-a costat 25,32 de lei/kg. Cei doi au mai cumpărat 500 de grame de salam de porc (17,49 lei), un litru de lapte marcă proprie (4,39 lei), 30 de ouă (22,99 lei), mălai marca Kaufland (1,69 lei/kg) și ulei (7,49 lei/litru). Cei doi au mai achiziționat și orez, care i-a costat 11,49 lei/kg.

Ce preț au avut aceleași produse în Bulgaria

După ce au ajuns în orașul Ruse din Bulgaria, cei doi români au mers la primul magazin Kaufland, de unde au cumpărat aceleași produse ca în România.

“Am ajuns la cartofi. Cartofi albi, 1,59 leva. Vom lua un kilogram și vom vedea diferența între prețul din România și cel de aici. Și acum ceapa. Urmăm lista pe care am avut-o și în România. Un kilogram costă 1,79 leva. Vom transforma la final toate prețurile și vom vedea câți bani am economisit.

Uleiul, cred că putem compara cu uleiul de acolo. Observ că este o reducere de 25%. Super reducere, dacă mă întrebi pe mine, pentru alimente este un procent foarte mare: 2,99 leva. Până acum avem 6,44 leva. Zahărul costă 0,65 leva sau 0,95 leva.

Ne-am tot învârtit prin zona de făină. Nu am găsit marca Kaufland, dar am găsit o altă marcă. S-ar putea să fie comparabilă din punct de vedere al calității. Prețul este de 2,29 leva. Un kilogram de orez costă 2,99 leva”, a spus Corina în clipul video de pe YouTube, notează .

Au găsit fasole la 5,49 leva și 3,49 leva, iar variantele de smântână costă 4,99 leva, 1,59 leva, 1,89 leva, 1,39 leva. Au găsit un cofraj de 15 ouă, așa că au mai cumpărat unul, pentru a avea tot 30 de ouă, așa cum au cumpărat de la supermarketul Kaufland din București. Un cofraj costă 4,99 leva la Ruse, iar cei doi au cumpărat două.

Unde au plătit mai mulți bani

Pentru laptele marcă proprie, cu 1,5% grăsime, au plătit 2,69 leva. O caserolă de carne de pui de 1 kg a costat 14,75 keva, în timp ce carnea de porc costă 9,99 leva/kg, având o reducere de la 16 leva. O pizza congelată costă 7,29 leva, iar un șampon 7,99 leva, după o reducere de 19%.

Au cumpărat Cola la 2 litri, care i-a costat 3,19 leva. “O bere Corona costă 3,49 leva pentru 0,33 l. Și acum apa, la 5 litri, costă 2,89 leva”, a mai spus Corina.

La final, au transformat prețurile din leva în lei. Cei doi creatori de conținut și-au dat seama că un coș de cumpărături de la Kaufland din Ruse i-a costat mai mult decât același coș, dar dintr-un supermarket din București.

Mai exact, coșul de cumpărături a costat 311 lei în București, iar în Bulgaria 320 de lei. La acest preț au fost adăugate și cheltuielile de drum, și anume combustibilul, vinieta și taxa de pod.

“A venit momentul adevărului. România vs Bulgaria. 320 lei au costat cumpărăturile din Bulgaria, comparativ cu cele din România, care au costat 311 lei. Mai mult de atât, la aceste costuri se adaugă combustibilul (care poate varia) – 100 de lei, vinieta – 29 de lei, taxa de pod – 25 de lei.

De ce veniți să cumpărați de la Kauflandul din Bulgaria? În loc să plătim 311 lei în România, plătim în Bulgaria 320 și fără transport, fără mâncare, fără nimic”, a mai spus Corina.