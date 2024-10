Câți bani au primit Victor Slav și Selina pentru cele 5 săptămâni la Asia Express. Suma e surprinzătoare

Câți au primit Victor Slav și Selina pentru cele 5 săptămâni la Asia Express. Suma e surprinzătoare. Fostul prezentator de la Kanal D și partenera de viață au fost eliminați recent din reality show-ul de la Antena 1.

Ce venituri au încasat Victor Slav și iubita sa, Selina, după 5 săptămâni petrecute în . Suma nu este deloc mică. Cei doi concurenți de la Antena 1 au făcut o afacere bună odată cu acceptarea acestei provocări inedite.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu și actuala parteneră de viață au luptat în competiția moderată de Irina Fodor dorindu-și să ajungă cât mai departe, însă au fost eliminați în urmă cu puțină vreme. Chiar și așa s-au ales cu multe amintiri.

Din păcate, Zeul a fost roșu pentru cei doi participanți ai competiției desfășurate pe parcursul a 7.000 de kilometri. Cu toate acestea, concurenții au revenit acasă cu ceva bani în conturi. Veniturile încasate nu sunt deloc de neglijat.

Potrivit informațiilor furnizate de ,cei doi au semnat un contract avantajos, care le-a adus 3.000 de euro pentru fiecare săptămână din concurs. În urma unui calcul foarte simplu Victor Slav și Selina au încasat 15.000 de euro pentru cele 5 săptămâni în care au rezistat în Asia Express.

Victor Slav și Selina, eliminați de la Asia Express

Victor Slav și Selina au fost eliminați în ultima ediție a emisiunii Asia Express. Anunțul i-a făcut să fie foarte emoționați și chiar să plângă pentru că au reușit să se bucure din plin de experiență, probe și provocări.

După ce vestea a fost făcută publică au transmis un mesaj pe social media în care au mulțumit producătorilor pentru această ocazie inedită. Au trăit o călătorie minunată alături de alte vedete din showbiz.

„După cum am mai spus de foarte multe ori, am trăit emoții puternice, trăiri deosebite, am întâlnit oameni mai mult decât frumoși, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că le putem face.

Și nu în ultimul rând am simțit multă iubire. Asia Express continuă!”, au scris Victor Slav și iubita sa, Selina, pe conturile de . Cei doi au postat și mai multe fotografii din cadrul reality show-ului.