Câți bani au scos Andreea Bălan și Victor Cornea din buzunar pentru nunta lor. Pe ce s-au dus din start 200.000 de euro. Invitații de seamă de la petrecerea din Buftea

Andreea Bălan și Victor Cornea nu au o nuntă banală, căci nu degeaba toată lumea e cu ochii pe cei doi porumbei. La mijloc sunt bani frumoși, având în vedere că mirii și-au dorit ca evenimentul primăverii să fie unul de neuitat. Câți bani au scos de pe card și pe ce s-au dus?

Banii vorbesc: Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă de sute de mii de euro

Doar bijuteriile purtate de artistă în ziua cea mare sunt evaluate la aproximativ 200.000 de euro, sumă care a ridicat instant nivelul nunții la standarde de lux comparabile cu marile evenimente ale vedetelor internaționale. Practic, înainte să înceapă petrecerea, mirii aveau deja investiți o avere doar în accesoriile strălucitoare ale miresei.

Și nu ne oprim aici în a devoala sumele fabuloase care au fost băgate în marele party de pe marginea lacului Buftea! Andreea Bălan va schimba nu mai puțin de patru rochii de mireasă pe parcursul serii, fiecare gândită pentru un Rochia principală, cea folosită inclusiv la ședința foto oficială, impresionează prin trena spectaculoasă de patru metri. Există apoi o ținută specială pentru dansul mirilor, plus alte două rochii scurte pentru petrecerea care se anunță explozivă.

Decorul este și el desprins dintr-un festival exclusivist. Aproximativ 25.000 de flori au fost comandate pentru transformarea locației într-un adevărat paradis floral. Pe pontonul lacului Buftea, a fost montată o arcadă uriașă din flori, înaltă de patru metri, una dintre piesele centrale ale decorului.

Invitați de seamă

La capitolul entertainment, mirii nu au făcut niciun compromis. Atmosfera va fi întreținută de nume sonore din muzica românească. 3 Sud Est vin special de la Constanța pentru eveniment, semn al relației apropiate cu artista. Pe scenă vor urca și Viorica și Ioniță de la Clejani, Nea Mărin, Luis Gabriel și trupa The Colors, cunoscută pentru show-urile spectaculoase de la evenimente premium.

Toți acești invitați se duc în zeci de mii de euro, potrivit relatărilor făcute de Surse apropiate cuplului spun că doar partea artistică și tehnică a nunții costă zeci de mii de euro. Dacă se adaugă locația exclusivistă, meniurile premium, artificiile de la miezul nopții, decorul floral și toate celelalte detalii de lux, nota finală poate ajunge lejer la peste 300.000 de euro.