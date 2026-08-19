Sport

Câți bani au scos din buzunare israelienii pentru deplasarea în România? Cel mai înfocat fan al lui Hapoel Beer Sheva: „Cumpărăturile au fost mult mai scumpe”

Hapoel Beer Sheva a beneficiat de aproximativ 1500 de fani pe Giulești, la meciul de Champions League contra lui Sabah Baku. Cât i-a costat pe suporteri deplasarea în România
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
19.08.2026 | 22:44
Cati bani au scos din buzunare israelienii pentru deplasarea in Romania Cel mai infocat fan al lui Hapoel Beer Sheva Cumparaturile au fost mult mai scumpe
EXCLUSIV FANATIK
Cât au plătit fanii israelieni pentru deplasarea din Champions League. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, echipele din Israel au fost nevoite să-și găsească o nouă „casă” pentru meciurile din cupele europene. După ce Beitar Ierusalim a jucat pe „Ilie Oană”, Hapoel Beer Sheva a venit pentru play-off-ul Ligii Campionilor la București, pe Stadionul Giulești. Deplasarea fanilor nu a fost deloc ieftină.

Cel mai mare fan al lui Hapoel Beer Sheva a dezvăluit cât a costat deplasarea în România

În funcție de durata șederii, fiecare fan trebuie să scoată din buzunare o sumă diferită de bani. Spre exemplu, FANATIK a vorbit cu doi dintre tinerii fani ai lui Beer Sheva, care au explicat că au ajuns la București cu trei zile înaintea meciului.

ADVERTISEMENT

Cei aproximativ 1.500 de fani care au făcut deplasarea au fost nevoiți să plătească destul de mult pentru a fi alături de favoriții lor în play-off-ul Champions League, disputat în România, pe Giulești: „România este un loc foarte frumos. Am venit cu zbor direct până aici. Eu cred că vom câștiga 3-0. Am veni la București și pentru faza ligii din Champions League. Țin cu Beer Sheva din burta mamei mele. Am venit acum 3 zile, iar Bucureștiul este foarte frumos. Oamenii sunt foarte drăguți. Vom fi 1000-1500 de suporteri în această seară. Cumpărăturile au fost mult mai scumpe. Mama iubește cumpărăturile. Pentru a veni la meci trebuie să ai cel puțin 1.000 de dolari”, au dezvăluit tinerii suporteri.

Cât a costat deplasarea fanilor israelieni la meciul de Champions League din România

Suporterii români nu pot asista la meciurile din Champions League ale israelienilor

Deși se joacă în România, pe stadionul celor de la Rapid București, fanii români nu au putut intra pe Giulești pentru a vedea meciul din play-off-ul Ligii Campionilor dintre Hapoel Beer Sheva și Sabah Baku. Această situație va continua și în cazul unei eventuale calificări în faza ligii.

ADVERTISEMENT
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Digi24.ro
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”

Hapoel Beer Sheva ar continua să-și joace meciurile pe Giulești în cazul unei calificări la „masa bogaților”, dar interdicția UEFA pentru fanii români ar rămâne valabilă. Astfel, doar israelienii s-ar putea bucura de spectacolul pe care echipe precum Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen sau PSG l-ar putea aduce în capitala României.

ADVERTISEMENT
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34...
Digisport.ro
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. Rezultat șocant în Concordia Chiajna – Oțelul...
Fanatik
LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. Rezultat șocant în Concordia Chiajna – Oțelul Galați! Lista echipelor calificate în grupe
Sorana Cîrstea, eliminată dramatic în optimi la Cincinnati de cea mai bogată jucătoare...
Fanatik
Sorana Cîrstea, eliminată dramatic în optimi la Cincinnati de cea mai bogată jucătoare din lume! Câți bani ia românca
Cum vrea Hendrik Klein să o salveze pe CFR Cluj din impasul financiar?...
Fanatik
Cum vrea Hendrik Klein să o salveze pe CFR Cluj din impasul financiar? Primele declarații ale noului președinte: „Acesta este planul meu”
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
S-a întâlnit cu Radu Naum la piață și a rămas perplex: 'Mi-a dat...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu Radu Naum la piață și a rămas perplex: 'Mi-a dat o palmă! Mă gândeam: «Cine face asta?»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!