Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere

Alexa Serdan
20.05.2026 | 21:45
Cât a fost darul la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Sursa foto: Instagram.com
În data de 10 mai 2026, la 3 ani de la prima întâlnire, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Iată câți bani au strâns, de fapt, după nunta pentru care au scos din buzunar 200.000 de euro.

Suma adunată de Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă

Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) au avut invitați de seamă. La ceremonia grandioasă prin care au devenit soț și soție au fost mulți petrecăreți. De la marele eveniment a lipsit însă tatăl artistei, care a oferit o reacție în spațiul virtual. De asemenea, coregraful Petrișor Ruge nu s-a numărat printre cei care i-au fost alături frumoasei blondine.

Momentul din ziua cea mare a fost unul fabulos, care nu a fost trecut cu vederea de criticii de modă. Cântăreața a purtat mai multe rochii de mireasă, experiența fiind una memorabilă pentru ea și partenerul de viață. Toate pregătirile au costat o mică avere, vedeta de la TVR 1 scoțând din buzunar peste 200.000 de euro.

Această sumă a fost cheltuită pentru a închiria locația evenimentului, dar și pentru meniu și onorariul artiștilor. În schimb, darul de nuntă a fost unul care a plecat de la aproximativ 400 de euro, conform profm.ro. În unele cazuri plicul a conținut și 1.000 de euro de persoană, cei mai apropiați din familie cheltuind chiar și 2.000 de euro.

La un calcul simplu Andreea Bălan și Victor Cornea au ieșit în pierdere. Cel mai probabil cei doi au strâns 100.000 de euro, sumă mică în comparație cu investiția inițială. Cu toate acestea, îndrăgita artistă s-a bucurat din plin de evenimentul care a fost organizat pe malul Lacului Buftea, într-o locație de poveste.

Mesajul transmis de Andreea Bălan după ceremonie

Andreea Bălan iubește și este iubită în aceeași măsură de Victor Cornea, bărbatul care o face fericită. De-a lungul timpului artista i-a dedicat mai multe melodii, una dintre ele fiind lansată chiar în ziua cu nunta. Ulterior, blondina a postat un mesaj emoționant legat de lecțiile pe care le-a învățat până la vârsta de 41 de ani.

„Am învățat să privesc timpul ca pe un prieten. Pentru că doar timpul ne poate învăța anumite lecții. Doar prin experiențe, prin încercări, prin oameni și prin tot ceea ce trăim ajungem să devenim mai înțelepți, mai buni cu noi înșine și mai blânzi cu cei din jur. 

Timpul ne învață iubirea de sine, empatia, răbdarea și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când viața nu este mereu așa cum ne-am imaginat. Iar în momentul în care am înțeles că trecerea timpului este un dar care mă transformă și mă șlefuiește, întreaga mea perspectivă asupra vieții s-a schimbat. 

Astăzi sunt fericită, împlinită și plină de recunoștință, pentru că fiecare etapă a avut rolul ei în a mă face femeia care sunt acum”, a notat Andreea Bălan, pe contul oficial de Instagram. Vedeta este urmărită de peste 1,6 milioane de persoane care sunt la curent cu activitatea sa profesională.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
