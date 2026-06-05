Câţi bani bagă Renovatio la Dinamo! Bugetul de care au nevoie “câinii” pentru calificarea în cupele europene

CE TREBUIE SĂ ȘTII Câți bani trebuie să bage Renovatio pentru ca Dinamo să ajungă în Europa

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Dinamo a ratat la mustață calificarea în cupele europene. și trebuie să mai aștepte cel puțin un sezon pentru a își atinge obiectivul. Giovanni Becali știe ce sumă de bani trebuie să investească Renovatio.

Câți bani trebuie să bage Renovatio pentru ca Dinamo să ajungă în Europa

Au trecut 9 ani de când Dinamo a jucat ultima dată în cupele europene. În acest sezon, roș-albii au fost foarte aproape să revină în elita fotbalului continental, dar visul le-a fost interzis de marea rivală FCSB. În barajul pentru ultimul loc de Conference League

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„(n.r. – Câte transferuri trebuie să facă Dinamo să se bată la titlu?) Dacă continuă așa cu jucători accidentați… Spune-mi tu câte meciuri a jucat Mazilu? Câte meciuri a jucat Pușcaș? Niște jucători, pe care trebuia să îi iei și să îi duci să se recupereze din punct de vedere fizic și medical și începeai pregătirea cu ei. Nu să îi iei, să îi bagi, joacă, nu joacă. Ai bulversat un pic și lotul. L-ai băgat pe Mazilu și l-ai ținut pe Musi rezervă.

Nici banii nu au venit prea mulți. Să nu crezi că Renovatio, deși energia e la modă în țările est-europene, dar nu cred că sunt atât de aventurați să bage. (n.r. – Bagă 1-2 milioane de euro?) Cred că bagă mai mulți, dar nu sunt suficienți. (n.r. – Cât trebuie să bage?) 6-7 milioane pe an ar trebui să bage. Să ia 2 milioane de la drepturi TV, să facă 9. Fără buget de 11-12 milioane de euro, Dinamo nu va intra în cupele europene.

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Rapid are buget de 12-13-14 milioane. FCSB are buget de 15-16 milioane. Dinamo dacă nu face un buget de 12-13 milioane nu are nicio șansă! Campionatul e mai slab, dar acolo va fi, locul 4-5. În situația în care sunt ei, fără să bage bani, nu știu dacă ajung în play-off atât de ușor”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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