Sport

Câţi bani bagă Renovatio la Dinamo! Bugetul de care au nevoie “câinii” pentru calificarea în cupele europene

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre implicarea financiară a celor de la Renovatio la Dinamo. Agentul FIFA știe de câți bani au nevoie „câinii” pentru a reveni, în sfârșit, în cupele europene
Cristian Măciucă
05.06.2026 | 16:00
Cati bani baga Renovatio la Dinamo Bugetul de care au nevoie cainii pentru calificarea in cupele europene
EXCLUSIV FANATIK
Câţi bani bagă Renovatio la Dinamo! Bugetul de care au nevoie “câinii” pentru calificarea în cupele europene. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo a ratat la mustață calificarea în cupele europene. Roș-albii au pierdut barajul cu FCSB, în prelungiri, scor 1-2, și trebuie să mai aștepte cel puțin un sezon pentru a își atinge obiectivul. Giovanni Becali știe ce sumă de bani trebuie să investească Renovatio.

Câți bani trebuie să bage Renovatio pentru ca Dinamo să ajungă în Europa

Au trecut 9 ani de când Dinamo a jucat ultima dată în cupele europene. În acest sezon, roș-albii au fost foarte aproape să revină în elita fotbalului continental, dar visul le-a fost interzis de marea rivală FCSB. În barajul pentru ultimul loc de Conference League, roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 grație golului marcat de Ofri Arad în prelungiri.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Câte transferuri trebuie să facă Dinamo să se bată la titlu?) Dacă continuă așa cu jucători accidentați… Spune-mi tu câte meciuri a jucat Mazilu? Câte meciuri a jucat Pușcaș? Niște jucători, pe care trebuia să îi iei și să îi duci să se recupereze din punct de vedere fizic și medical și începeai pregătirea cu ei. Nu să îi iei, să îi bagi, joacă, nu joacă. Ai bulversat un pic și lotul. L-ai băgat pe Mazilu și l-ai ținut pe Musi rezervă.

Nici banii nu au venit prea mulți. Să nu crezi că Renovatio, deși energia e la modă în țările est-europene, dar nu cred că sunt atât de aventurați să bage. (n.r. – Bagă 1-2 milioane de euro?) Cred că bagă mai mulți, dar nu sunt suficienți. (n.r. – Cât trebuie să bage?) 6-7 milioane pe an ar trebui să bage. Să ia 2 milioane de la drepturi TV, să facă 9. Fără buget de 11-12 milioane de euro, Dinamo nu va intra în cupele europene.

ADVERTISEMENT
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Digi24.ro
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Rapid are buget de 12-13-14 milioane. FCSB are buget de 15-16 milioane. Dinamo dacă nu face un buget de 12-13 milioane nu are nicio șansă! Campionatul e mai slab, dar acolo va fi, locul 4-5. În situația în care sunt ei, fără să bage bani, nu știu dacă ajung în play-off atât de ușor”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW. 

ADVERTISEMENT
Și-a
Digisport.ro
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"

BUGETUL URIAS de care are nevoie Dinamo pentru CUPELE EUROPENE. AVERTISMENTUL DUR al lui Ioan Becali

Cristi Borcea a tunat după ce Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic: ”S-a...
Fanatik
Cristi Borcea a tunat după ce Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic: ”S-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. Cât să mai reziste?”
Jucătoarele de la CSM București au plătit din propriul buzunar biletele pentru Final-Four-ul...
Fanatik
Jucătoarele de la CSM București au plătit din propriul buzunar biletele pentru Final-Four-ul de la Budapesta
Portarul din SuperLiga care trebuie să fie titular la națională. „Va boxa totul!”
Fanatik
Portarul din SuperLiga care trebuie să fie titular la națională. „Va boxa totul!”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce...
iamsport.ro
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat: 'S-ar plia foarte bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!