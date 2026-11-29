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Gigi Becali a cedat Primăriei Voluntari şapte hectare de teren pentru realizarea unui bulevard care unește zona Băneasa/Pipera cu zona autostrăzii și Bucureşti-Ploieşti a orașului Voluntari, iar acest gest îi aduce un profit de sute de milioane de euro. Patronul FCSB a vorbit despre avere şi cash la „Fanatik Superliga”.

Cum a crescut valoarea terenurilor lui Gigi Becali

Cele şapte hectare oferite gratuit Primăriei Voluntari au o valoare estimată de 35 de milioane de euro şi chiar dacă la prima vedere pare că Gigi Becali a renunţat la aceşti bani, în realitate această „pierdere” este o investiţie. Cadoul făcut i se întoarce înzecit înapoi, deoarece construcţia noului drum care leagă Pipera de Voluntari şi autostradă a făcut să crească valoarea terenurilor din zonă. Iar Becali are acolo aproximativ 90 de hectare.

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„Păi mie mi-a convenit. De la două sute de euro „, a spus Becali, la „Fanatik Superliga”. Tot el a fost cel care a făcut calculele în continuare: „La 90 de hectare, dacă valoarea a crescut cu 300 de euro sunt 270 de milioane profit!”.

Sfatul lui Gigi Becali: „Cel mai bine bagi banii în titluri de stat și în aur”

Patronul FCSB a mai dezvăluit că şi , s-a îmbogăţit de pe urma terenurilor cumpărate în zonă. „Dan Șucu are şi el vreo 20 de hectare. Că și el a donat. Am cumpărat împreună un teren ca să putem să-l donăm la primărie ca să poată să facă bulevardul ăsta. Și el are 20 de hectare.

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A câștigat și el acum 60 de milioane de euro. Bine, la el n-or fi chiar 60 de milioane, pentru că terenul lui nu e direct la bulevard. Terenul meu e direct”, a mai afirmat Becali.

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Finanţatorul roş-albaştrilor a ţinut însă să facă distincţia între cash şi profitul amintit. „Aici e vorba de avere, de proprietate. Nu e vorba de bani cash. Că dacă aveam așa bani cash, 200-300 de milioane, apoi atunci aș fi zis: ‘Cât face, mă? Trei milioane? Bine, mă, ia două jumate'”, a subliniat Gigi Becali. Acesta a admis totuşi că are câteva zeci de milioane de euro bani cash.

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Ca şi concluzie a discuţiei, Gigi Becali a oferit şi un sfat: „Banii cel mai bine îi bagi în titluri de stat și în aur. Bani la siguranţă. Fotbalistul nu-i la siguranţă”.