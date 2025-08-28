Câți bani câștigă Alexandru Băluță la Los Angeles FC: salariu mai mare decât la FCSB, dar incomparabil cu cel al vedetei Heung-min Son

Alex Băluță a ieșit din planurile lui Gigi Becali așa că a fost nevoit să-și găsească o nouă echipă. Atacantul nu a dorit să rămână în SuperLiga, așa că a acceptat oferta celor de la Los Angeles FC de a juca în MLS, alături de fotbaliști uriași precum Hugo Lloris și Heung-min Son. Care este salariul pentru care fostul fotbalist al FCSB s-a înțeles cu formația americană.

Câți bani primește Alex Băluță în MLS? Salariu de 30 de ori mai mic decât al vedetei Heung-min Son

pentru a rămâne în cea mai bună formă pentru un eventual transfer. Eforturile sale au fost răsplătite, iar Los Angeles FC s-a interesat de serviciile atacantului pe care Gigi Becali l-a lăsat liber.

și va câștiga în Statele Unite Americii un salariu echivalent cu al unei vedete din SuperLiga României. Alex Băluță va fi remunerat cu 30.000 de euro lunar, conform , adică 360.000 de euro pe an, sumă de 30 de ori mai mică decât salariul lui Heung-min Son, care se ridică la 11 milioane de euro anual.

În ierarhia salariilor de la Los Angeles FC, Alex Băluță nu prinde nici măcar top 15, însă sumele pe care le oferă americanii nu sunt extraordinar de mari. În afară de salariile lui Son și Bouanga, unul dintre golgheterii echipei, salariile jucătorilor se învârt între 20.000 și 60.000 lunar. Chiar și veteranul Hugo Lloris câștigă doar 45.000 de euro lunar, conform

20.000 de euro lunar era salariul lui Alex Băluță la FCSB

Alexandru Băluță era văzut ca un fotbalist indispensabil la FCSB

Nu o dată, ci de mai multe ori, Gigi Becali a declarat despre Alex Băluță că este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei, însă acest lucru se întâmpla în urmă cu două sezoane. Extrema dreaptă a fost o piesă crucială în sezonul în care FCSB a câștigat primul titlu după 8 ani de pauză.

Deși Darius Olaru și Florinel Coman erau constant pe buzele fanilor, patronul „roș-albaștrilor” era sigur că, de fapt, Alex Băluță este motorul echipei și este mult mai important decât cei doi. La doar 1 an distanță de acel moment, Gigi Becali a pierdut toată încrederea și l-a lăsat să părăsească echipa liber de contract.