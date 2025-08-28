Sport

Câți bani câștigă Alexandru Băluță la Los Angeles FC: salariu mai mare decât la FCSB, dar incomparabil cu cel al vedetei Heung-min Son

Alexandru Băluță a ales ca următorul său pas în carieră să fie MLS, acolo unde va juca pentru Los Angeles FC. Pe ce salariu a semnat fostul fotbalist al lui FCSB
FANATIK
28.08.2025 | 10:49
Cati bani castiga Alexandru Baluta la Los Angeles FC salariu mai mare decat la FCSB dar incomparabil cu cel al vedetei Heungmin Son
ULTIMA ORĂ
Ce salariu câștigă Alex Băluță în MLS, la Los Angeles FC. Foto: Colaj FANATIK

Alex Băluță a ieșit din planurile lui Gigi Becali așa că a fost nevoit să-și găsească o nouă echipă. Atacantul nu a dorit să rămână în SuperLiga, așa că a acceptat oferta celor de la Los Angeles FC de a juca în MLS, alături de fotbaliști uriași precum Hugo Lloris și Heung-min Son. Care este salariul pentru care fostul fotbalist al FCSB s-a înțeles cu formația americană.

ADVERTISEMENT

Câți bani primește Alex Băluță în MLS? Salariu de 30 de ori mai mic decât al vedetei Heung-min Son

Alexandru Băluță s-a pregătit de unul singur în ultima perioadă pentru a rămâne în cea mai bună formă pentru un eventual transfer. Eforturile sale au fost răsplătite, iar Los Angeles FC s-a interesat de serviciile atacantului pe care Gigi Becali l-a lăsat liber.

Fotbalistul de 31 de ani a acceptat propunerea formației din MLS și va câștiga în Statele Unite Americii un salariu echivalent cu al unei vedete din SuperLiga României. Alex Băluță va fi remunerat cu 30.000 de euro lunar, conform iAM Sport, adică 360.000 de euro pe an, sumă de 30 de ori mai mică decât salariul lui Heung-min Son, care se ridică la 11 milioane de euro anual.

ADVERTISEMENT

În ierarhia salariilor de la Los Angeles FC, Alex Băluță nu prinde nici măcar top 15, însă sumele pe care le oferă americanii nu sunt extraordinar de mari. În afară de salariile lui Son și Bouanga, unul dintre golgheterii echipei, salariile jucătorilor se învârt între 20.000 și 60.000 lunar. Chiar și veteranul Hugo Lloris câștigă doar 45.000 de euro lunar, conform site-ului Capology.

  • 20.000 de euro lunar era salariul lui Alex Băluță la FCSB

Alexandru Băluță era văzut ca un fotbalist indispensabil la FCSB

Nu o dată, ci de mai multe ori, Gigi Becali a declarat despre Alex Băluță că este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei, însă acest lucru se întâmpla în urmă cu două sezoane. Extrema dreaptă a fost o piesă crucială în sezonul în care FCSB a câștigat primul titlu după 8 ani de pauză.

ADVERTISEMENT
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator...
Digi24.ro
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet

Deși Darius Olaru și Florinel Coman erau constant pe buzele fanilor, patronul „roș-albaștrilor” era sigur că, de fapt, Alex Băluță este motorul echipei și este mult mai important decât cei doi. La doar 1 an distanță de acel moment, Gigi Becali a pierdut toată încrederea și l-a lăsat să părăsească echipa liber de contract.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Cine transmite la TV returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național...
Fanatik
Cine transmite la TV returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național Arena se vede și pe Voyo
Fostul campion cu Universitatea Craiova a făcut radiografia transferurilor lui Mihai Rotaru: “El...
Fanatik
Fostul campion cu Universitatea Craiova a făcut radiografia transferurilor lui Mihai Rotaru: “El este un real câştig!”
Complot împotriva lui Ruben Amorim!? Antrenorul lui Manchester United a lansat acuzații grave...
Fanatik
Complot împotriva lui Ruben Amorim!? Antrenorul lui Manchester United a lansat acuzații grave la adresa jucătorilor după dezastrul din EFL Cup: „Au transmis un mesaj clar!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un nou patron în Superliga. Este din Republica Moldova și investește la o...
iamsport.ro
Un nou patron în Superliga. Este din Republica Moldova și investește la o echipă de tradiție: 'Știi ce face toată ziua?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!