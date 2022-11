Câți bani câștigă Amarah Chiraș, cea mai urmărită femeie transgender, din TikTok. E o sumă fabuloasă

Câți bani câștigă cea mai urmărită , din TikTok. E o sumă fabuloasă, mărturisind că muncește enorm pentru a avea conturile pline. Tânăra stă live pe social media foarte multe ore fără să stea pe gânduri.

Ce venit lunar are Amarah Chiraș din TikTok. Bruneta este cea mai urmărită femeie transgender

Amarah Chiraș este cea mai vizualizată femeie transgender de pe . Tânăra este urmărită de peste 338.000 de persoane, care stau cu sufletul la gură să afle ce mai face și care sunt activitățile care o binedispus.

ADVERTISEMENT

Fiind activă constant, oamenii se întreabă dacă face bani din asta. Cu această ocazie a dezvăluit că se bucură de venituri generoase. Mai exact, într-o lună în care lucrează aproximativ 8 ore câștigă 12.500 de dolari.

„Săptămâna aceasta pot să spun că a fost cea mai bună… Da, am fost prezentă pe live-uri. Octombrie a fost cea mai bună lună a mea din TikTok, am fost foarte prezentă, am stat mereu pe live.

ADVERTISEMENT

Trebuie să faci foarte multe chestii ca să ajungi la suma asta. E foarte obositor, eu manevrez fiecare situație cu amuzament”, a declarat Amarak pe TikTok.

Răspunde lui @Florii 💕

Amarah Chiraș, detalii despre latura feminină. Cine a susținut-o

Amarah Chiraș s-a născut băiat, dar întotdeauna a simțit că latura feminină este mai puternică. Mereu a crezut că nu se află în corpul potrivit și acesta a fost motivul pentru care a ales să facă operațiile necesare în acest sens.

ADVERTISEMENT

Bruneta a vorbit sincer și deschis despre acest aspect cu mama sa, singura persoană care a susținut-o și a înțeles-o în totalitate. Ceilalți din familie nu au fost de acord cu faptul că tânăra a ales să fie transgender.

„Mereu trec prin episoade rasiste doar pentru că sunt femeie trans, parcă sunt obișnuită cu ura oamenilor. Este un drum greu, trist și au nevoie (n.r. cei care vor să-și schimbe identitatea de gen) de susținere morală pentru că acest drum e dificil de parcurs.

ADVERTISEMENT

Se vor pierde oameni, încrederea în sine și aprecierea față de ei înșiși. Tratamentul hormonal, cât și operațiile, în alte țări europene, sunt plătite de Casa de Asigurări”, a spus Amarah pentru .