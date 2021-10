Câţi bani câştigă celebrul medic Mircea Beuran. Doctorul este cercetat pentru că ar fi luat șpagă 10.000 de euro

Necazurile au început pentru Mircea Beuran, profesor universitar chirurgie generală în cadrul UMF ”Carol Davila”, în februarie 2020, atunci când DNA l-a acuzat oficial de faptul că ar fi luat mită, în decembrie 2018, suma de 10.000 de euro.

Beuran ar fi primit șpaga pentru a propune scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar în specialitatea chirurgie generală, pe o perioadă determinată, cât şi pentru a asigura câştigarea acestui concurs de către medicul care i-a dat mită.

În februarie 2020, procurorii DNA și mascații au descins la vila din Ciolpani a lui Mircea Beuran și în cabinetul acestuia de la Spitalul Floreasca, căutând probe incriminatorii.

Beuran a primit șpaga într-o cutiuță roz

Anchetatorii ar fi căutat la percheziții inclusiv cutia roz în care doctorița-martor , în condițiile în care competența de anchetare a procurorilor DNA implică mai mult cauze cu un prejudiciu care depășește sensibil aceste sume.

După mai multe amânări consecutive, acest dosar al lui Mircea Beuran a fost mutat de la Tribunalul București la Tribunalul Giurgiu, unde a avut înfățișare pe 20 octombrie. Următorul termen a fost fixat de magistrați pentru 11 noiembrie anul curent.

Un alt proces aflat încă în derulare este cel dintre Spitalul de Urgență Floreasca și Mircea Beuran. Totul a început în ianuarie 2020, atunci când o pacientă care urma să fie operată de Beuran a luat foc pe masa de operație și a murit ulterior.

O pacientă a lui Beuran a murit după ce a luat foc pe masa de operații

Ca urmare, medicul Mircea Beuran a fost acuzat de încălcarea a cel puțin 10 dintre cele 33 de obligații contractuale pe care le avea în raport cu pacienta.

”Eram în mașină, la vreo 5-6 minute de spital, când m-a sunat (n.r. medicul care a început operația) că au luat foc câmpurile operatorii ce acopereau această pacientă. Nu am fost în echipa operatorie de la bun început”, a declarat în anchetă Mircea Beuran.

Dat afară din Spitalul Floreasca, Mircea Beuran nu a acceptat verdictul și a contestat măsura instituției în instanță. În vara acestui an, judecătorii i-au admis cererea și au hotărât reîncadrarea acestuia în funcția anterioară concedierii și plata unui număr de salarii compensatorii.

Reîncadrat printr-o decizie executorie a instanței

Mai mult, , acolo unde lucra de mai bine de 20 de ani, această decizie fiind executorie. Procesul, în schimb, continuă și astăzi, Spitalul Floreasca făcând apel la decizie.

În ultima declarație de avere, depusă de Mircea Beuran în iunie anul curent, sunt trecute și veniturile celebrului chirurg. Beuran încasează un salariu anual de 168.342 lei de la UMF ”Carol Davila”, 19.272 lei pe post de indemnizație de la Academia de Științe Medicale, 37.798 lei din cesiunea unor drepturi de autor și 49.236 lei, venit brut, de la Sanador.

În total, cunoscutul medic chirurg primește anual suma de 274.648 lei, adică 22.887 lei pe lună. Și soția lui Beuran nu are grija zilei de mâine, încasând un venit brut de 108.424 lei pe an, la care se adaugă și pensia și de 58.800 lei pe an.