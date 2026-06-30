Sport

Câți bani câștigă, cu adevărat, David Beckham de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial. Suma este uriașă

David Beckham face o mulțime de bani de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial: „Atât câștigă din aceste reclame! Este o dovadă a faimei sale mondiale”
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.06.2026 | 11:35
Cati bani castiga cu adevarat David Beckham de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial Suma este uriasa
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Câți bani câștigă, cu adevărat, David Beckham de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial. Foto: Hepta
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David Beckham (51 de ani) este unul dintre oamenii care beneficiază cel mai mult de pe urma mult contestatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. După cum se știe deja foarte bine, odată cu această competiție FIFA a implementat noua prevedere, care presupune pauze de câte trei minute la jumătatea fiecărei reprize, bineînțeles, așa cum spune și denumirea, cu scopul ca fotbaliștii să aibă parte de câteva momente de respiro.

David Beckham câștigă mulți bani de pe urma pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial

Modelul este unul foarte popular de mult timp în sportul american și probabil că acest aspect a contat foarte mult în luarea deciziei, în mod evident în condițiile în care cele mai multe dintre meciurile de la acest turneu final au fost programate în SUA. Timpul alocat pauzelor de hidratare de la CM 2026 este alocat de către televiziuni pentru a vinde pachete de publicitate, care generează, în mod așteptat, foarte mulți bani.

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Doar că suporterii din afara Americii de Nord nu „gustă” deloc încă această practică. Astfel, în consecință, ei au contestat dur până acum, și o fac în continuare, această chestiune, inclusiv prin huiduieli pe stadioane în timpul partidelor, dar mai ales prin mesaje acide postate pe rețelele de socializare. În schimb, ca de altfel de fiecare dată în astfel de situații, există și persoane și companii care profită din plin de pe urma unei astfel de chestiuni, prin prisma publicității vândute, după cum s-a notat anterior.

La ce sumă uriașă se ridică veniturile lui David Beckham de la Campionatul Mondial

Este și cazul lui David Beckham. Fostul internațional englez și-a asociat imaginea de-a lungul timpului cu mai multe branduri de top la nivel global. Iar special pentru acest Campionat Mondial a promovat mărci precum McDonald’s, Pepsi, Lay’s, Adidas, Stella Artois, Home Depot, Bank of America sau Verizon. Bineînțeles, toate acestea au cumpărat publicitate la acest turneu final, iar cei mai mulți bani sunt obținuți tocmai în timpul pauzelor de hidratare.

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Astfel, fostul mijlocaș dreapta de la Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și PSG, în prezent acționar la Inter Miami, a ajuns să câștige numai din aceste reclame de la Campionatul Mondial în care apare nu mai puțin de aproximativ 25 de milioane de euro, conform lui Patrick Rishe, director de afaceri sportive în cadrul Universității din Washington, consultat pe seama acestui subiect de către jurnaliștii britanici de la Daily Mail:

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„Câștigă aproximativ 25 de milioane de euro doar din aceste reclame de la Cupa Mondială. Este o dovadă a faimei sale mondiale, a atractivității sale comerciale și a universalității popularității sale. Este una dintre puținele vedete sportive internaționale care reușește să atragă o gamă atât de diversă de branduri. Este recunoscut instantaneu, un gentleman și o persoană integră”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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