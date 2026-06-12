Câți bani câștigă, de fapt, Gianni Infantino! FIFA i-a publicat salariul odată cu startul Campionatului Mondial, iar bonusurile sunt uriașe

ADVERTISEMENT

Așteptarea a luat sfârșit, iar Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a început. În contextul turneului final desfășurat pe continentul american, iubitorii sportului se întreabă cât câștigă, de fapt, Gianni Infantino. FIFA a publicat grila salarială a angajaților, iar remunerația conducătorului este publică.

Câți bani câștigă, de fapt, Gianni Infantino

Gianni Infantino este printre cele mai influente persoane de pe planetă. Fotbalul este cel mai iubit sport, iar președintele FIFA are responsabilitatea de a asigura bunul mers al lucrurilor. Cum Campionatul Mondial a început, suporterii se întreabă ce remunerație are cel mai important om din „sportul rege”.

ADVERTISEMENT

Din grila publicată de FIFA reiese că Gianni Infantino primește un salariu de bază brut de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,24 milioane de euro) în fiecare an. Pe lângă această sumă, conducătorul italo-elvețian beneficiază de un bonus anual variabil, care în 2025 s-a ridicat la 2,2 milioane de dolari (1,8 milioane de euro). Un calcul simplu arată că, în total, președintele FIFA a încasat 4,8 milioane de dolari (4,145 milioane de euro) pe parcursul anului trecut.

Controverse înainte de Campionatul Mondial

. Una dintre gazde este SUA, iar la granițe au întâmpinat probleme atât suporterii, cât și . Mai mult decât atât, au existat nemulțumiri legate și de prețul biletelor, astfel că toate acestea i-au fost reproșate lui Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT

Printr-un răspuns simplu, Gianni Infantino a transmis câte eforturi se fac pentru buna desfășurare a turneului, iar evenimentul nefericit cu arbitrul african nu a stat în puterea FIFA: „Nu controlăm totul. Discutăm, încercăm, dar uneori e bine să rămânem calmi. Lucrăm la toate. Încercăm să rezolvăm totul, credeţi-mă sau nu. Încercăm mereu să găsim o soluţie”.