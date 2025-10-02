Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine

Pe ce salarii mai muncesc românii din străinătate? Ce fel de joburi sunt la mare căutare pentru cei care vor un trai mai bun în Germania, Italia, Olanda sau Spania? Sumele pe care le primesc diferă de la țară la țară, dar și în funcție de locul de muncă dorit.

An de an, românii își caută rostul peste hotare, iar de când am intrat în în 2007, mulți dintre conaționalii noștri s-au stabilit dincolo de granițe. La bursele locurilor de muncă organizate toamna aceasta în mai multe orașe din țară au fost prezentate și ofertele pregătite de recrutorii străini pentru locuri de muncă destul de variate. Vă prezentăm ce salarii mai pot câștiga românii din câteva țări europene, cele în care veniturile sunt destul de atrăgătoare.

Cât câștigă zugravii, șoferii de autocare sau sortatorii de fructe și legume

Germania, în continuare unul din cele mai puternice state din punct de vedere economic, oferă sume frumoase pentru șoferi, dar și pentru muncitorii necalificați. În această țară, un șofer al unei cunoscute companii multinaționale americane poate câștiga lunar până la 3.500 de euro. Aceeași sumă o poate primi și un muncitor necalificat care instalează fibră optică. Cei care lucrează în fabricile de pește din nordul Germaniei pornesc de la un venit net lunar, situat între 1.800 și 2.200 de euro. Pentru munca într-un depozit la firmele de electronice, salariile sunt cuprinse între 2.200-2.400. O femeie de serviciu e remunerată cu până la 2.000 de euro, iar un zugrav câștigă aproximativ 1.900 de euro.

Ne mutăm la Olanda, de unde aflăm că un culegător de pere ia 14,4 euro pe oră, iar un ambalator la brutărie primește între 2.200 și 2.500 de euro. Cei care sortează legumele și fructele în depozite iau aproximativ 2.100 de euro. Cele mai mari sume se dau pentru șoferii de autocare, care fac curse în mai multe țări. Sumele sunt cuprinse, în funcție de orele de condus și experiență, între 3.500 și 5.000 de euro.

În Italia, un sudor e remunerat cu 3.000 de euro

În Spania, la mare căutare în această perioadă a anului sunt culegătorii de mere și pere sau alte fructe de sezon, care primesc 2.000 de euro pentru munca depusă în timpul unei luni. Un sudor sau un instalator de țevi industriale primește tot atâta.

Italia, o altă țară cu o mare comunitate de români, oferă salarii din ce în ce mai mari pentru lucrătorii pe care îi caută. Un șofer de camion ia între 3.500 și 3.800 de euro, iar un sudor aproximativ 3.000. Un lăcătuș mecanic poate încasa până la 3.500 de euro pe lună.

Cele mai mari salarii, în Danemarca. Un tinichigiu poate primi până la 3.500 de euro

Salarii frumoase se dau și la danezi. În Danemarca, zugravii sunt mai bine remunerați decât în Germania, salariile pornind de la 3.000 de euro. Un electrician primește 3.100 de euro, iar un tinichigiu până în 3.500. Un manipulator de marfă la raft ia puțin peste 2.000 de euro. Pentru un marinar de navă de pescuit, danezii oferă un salariu pornind de la 4.400 de euro.

Cu ce salarii și pentru ce joburi sunt ademeniți românii de belgieni și francezi? Munca la o fabrică de lactate din Belgia e răsplătită cu 2.200 de euro pe lună. În Franța, veniturile variază destul de mult în funcție de job. Românii care cunosc bine limba franceză și pot face o carieră în vânzări, ca și consultanți, primesc până în 3.500 de euro. Un operator de paleți primește între 2.500 și 3.500 de euro, în timp ce un tencuitor între 2.000 și 3.000. O croitoreasă e remunerată cu minimum 1.800 de euro, iar un măcelar ia între 1.600 și 2.200.

Ce salariu are un barman la un pub londonez, fără bacșiș

În final, menționăm și câteva dintre joburile pentru care se caută muncitori străini și în Marea Britanie, țară care a făcut parte din Uniunea Europeană și unde în continuare se află mulți conaționali. Un bucătar sau un barman la un pub londonezi primește între 2.000 și 2.900 de lire sterline (fără bacșiș), în timp ce un măcelar câștigă 2.200 de lire. Un infirmier poate primi până la 2.500.

Câți români trăiesc în străinătate

România se numără printre țările europene cu cea mai mare diasporă de pe continent. Potrivit datelor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, 5,7 milioane de români trăiesc dincolo de granițe, majoritatea în statele din Europa. În Italia și Spania, însumat, locuiesc 2,2 milioane de cetățeni români, în timp ce în Germania numărul se apropie vertiginos de un milion, la fel și în .