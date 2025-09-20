Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee

Câți bani câștigă un jucător de tenis? Este bine cunoscut faptul că sumele încasate de marii campioni sunt de cele mai multe ori fabuloase. Încasează însă toată lumea la fel de bine?

Câți bani câștigă un jucător de tenis

. La rândul lor, nume celebre precum Ion Țiriac și Ilie Năstase și-au ridicat adevărate imperii, după ce s-au retras din activitate. Se pare însă că nu toți sportivii sunt chiar atât de bine plătiți.

Mai exact, în funcție de performanțe, uneori, sumele pot fi unele destul de mici. Cât câștigă un jucător de tenis, deci? Cel mai bun exemplu este cazul italianului Stefano Travaglia, în vârstă de 33 de ani.

Acesta este numărul 232 mondial. Jucătorul recunoaște însă că viața sa nu e deloc una ușoară. Mai exact, se pare că toți jucătorii care sunt situați în afara primilor 100 se descurcă destul de greu cu banii.

Acesta a dezvăluit că în 2024, după ce a terminat pe locul 221, a câștigat 130.000 de dolari în premii ATP. Asta înseamnă cam 120.000 de euro. Și pentru că 30% din taxa de turneu este reținută la fața locului, veniturile nete se ridică la aproximativ 80.000 de euro.

Câți bani câștigă, deci un jucător de tenis? Dacă ar fi să fie făcut un calcul lunar, suma nu e deloc fabuloasă. Evident, contează și norocul. Stefano Travaglia mai participă și la campionate pe echipe în Franța și Italia.

De aici mai câștigă 40.000 de euro. Totodată, din sponsorizări, acesta mai câștigă alți 30.000 de euro anual. Chiar și așa, spre deosebire de , un jucător cu un astfel de clasament nu poate atrage parteneri pe termen lung.

Ce cheltuieli are un jucător de tenis

Am aflat câți bani câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232. Ce cheltuieli are însă acesta? Italianul Stefano Travaglia spune că după ce trage linie nu are chiar atât de mulți bani. „La sfârșitul anului, îmi rămân 30.000 de euro”, a dezvăluit el.

Ce cheltuieli are însă acesta? Suma se ridică la 85.000 de euro pe an. Și se pare că în jur de 50.000 de euro merg pe antrenamente. Transportul mai costă alți 25.000 de euro de asemenea.

Alte sume merg către taxele de înscriere la turnee, dar și asigurarea de accidente. De asemenea, sportivul mai are nevoie de bani și ca să trăiască. Iar uneori, când merge în anumite turnee are noroc că masa este asigurată.

„Încercăm să stăm în camere duble, pentru a economisi bani. Din fericire, nici antrenorul, nici preparatorul nu sforăie, așa că mă pot odihni bine. Când suntem trei, plătesc pentru a doua cameră”, a mai dezvăluit el la un moment dat.

Cât costă o rachetă de tenis folosită de sportiv

Stefano Travaglia are parteneriat cu Lotto, deci îmbrăcămintea sa vine de acolo. Pe de altă parte, sportivul nu se bucură și de alt bonus financiar din partea brandului Totodată, acesta își cumpără singur rachetele.

Iar 15 rachete pe an costă în jur de 2.000 de euro. Și evident, pentru că racheta este cea mai importantă, sportivul este nevoit să facă o investiție importantă și în această direcție.

„Când mi-a expirat contractul cu Wilson, am primit oferte de la alte mărci, dar nu am vrut să schimb modelul. Racheta este cel mai important lucru”, a mai povestit el.

Cu câți bani rămâne un jucător de tenis la final de an

Ca și rezumat, la întrebarea ”câți bani câștigă un jucător de tenis” aflat pe locul 232, răspunsul este în jur de 150.000 de euro anual. La polul opus, un jucător mult mai avansat, precum Sinner, ajunge la 65 de milioane de euro și chiar mai mult de atât.

Revenind la Stefano Travaglia, după toate cheltuielile menționate anterior, plus taxe și impozite, sportivul rămâne la final de an cu 30.000 de euro net. Pasiunea îl face însă să joace în continuare și să spere că o să crească în clasament.

„Cineva m-ar putea întreba: «De ce faci asta?» Răspunsul este simplu: pasiunea mea pentru acest sport și sprijinul oamenilor care cred în mine și mă împing în fiecare zi. Am câștigat la Modena, am ajuns în finală la Todi.

Încă mă simt foarte competitiv. Zilele mele sunt dedicate în întregime ridicării ștachetei. Următorul pas este să intru în tragerea la sorți a calificărilor pentru Australian Open, obiectivul final este să revin în Top 100. În acel moment, totul s-ar schimba, chiar și financiar”, conchide Travaglia pentru presa italiană.