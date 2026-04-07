Câți bani câștigă Dennis Man la PSV, după ce a ieșit campion al Olandei. „Și-a demonstrat clar valoarea”

Dennis Man a dat lovitura încă din primul sezon la PSV. Atacantul român a luat titlul în Eredivisie și este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai campioanei Olandei
Cristian Măciucă
07.04.2026 | 10:53
Dennis Man (27 de ani) a ieșit campion al Olandei din primul sezon la PSV Eindhoven. Echipa lui Peter Bosz a triumfat cu cinci etape înainte de finalul sezonului în Eredivisie. Pentru Man, acesta este primul titlu din carieră.

Dennis Man este al doilea cel mai bine plătit de la PSV

Dennis Man este campion al Olandei după doar un sezon petrecut la PSV Eindhoven. Atacantul român a ajuns pe Philips Stadion în vara lui 2025, când batavii au plătit 8,5 milioane de euro pentru a îl transfera de la Parma. Echipa lui Peter Bosz și-a asigurat matematic titlul de campioană după remiza albă obținută în deplasarea de la Voldendam, chiar dacă până la finalul sezonului mai sunt de disputat cinci etape.

PSV are acum un avans de 17 puncte față de urmăritoarea Feyenoord, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi depășită. După performanța de a își apăra titlul câștigat anul trecut, echipa lui Bosz a fost pusă sub lupă de revista Manly. Jurnaliștii batavi au prezentat cele mai mari salarii de la PSV, iar Dennis Man se află pe locul 2, cu un venit anual net de aproximativ 1.880.000 de euro.

Pe primul loc în această ierarhie este Sergino Dest (25 de ani). Fundașul dreapta american, care a trecut și pe la Barcelona, încasează 2.500.000 de euro pe sezon.  Dest a venit gratis la PSV după despărțirea de gruparea de pe Camp Nou, cu care a câștigat o Cupă a Spaniei (2021).

Cei mai bine plătiți fotbaliști de la PSV

  1. Sergino Dest – 2.500.000 euro
  2. Dennis Man – 1.880.000 euro
  3. Alassane Plea – 1.880.000 euro
  4. Guus Till – 1.500.000 euro
  5. Jerdy Schouten – 1.500.000 de euro

Man, notat cu 7 pentru primul său sezon la PSV

Dennis Man a primit laude din partea ziarului olandez De Telegraaf, care a evaluat cu nota 7 prestația din primul său sezon la PSV. Până acum, atacantul român a marcat 6 goluri și a dat 6 assist-uri în 23 de meciuri din Eredivisie, dar a reușit să puncteze de 2 ori și în UEFA Champions League. 

„După un start ezitant, Man și-a demonstrat clar valoarea. Viteza sa este o armă deosebit de importantă. Totuși, românul a lăsat mereu impresia că are un potențial și mai mare decât ce a arătat în acest sezon”, a notat De Telegraaf. În opinia olandezilor, cei mai buni fotbaliști ai campioanei en-titre sunt Joey Veerman și golgheterul Ismael Saibari, ambii notați cu 8,5.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
