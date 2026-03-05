Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro

ADVERTISEMENT

U Cluj, FC Argeș, Universitatea Craiova și Dinamo sunt cele patru echipe care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. Chiar dacă nu este vorba de o avere, cele patru formații au primit din partea FRF o sumă de bani consistentă pentru această performanță, din fondul total de 1,2 milioane de euro.

Câți bani câștigă semifinalistele din acest an din Cupa României Betano

Odată cu finalul partidei dintre Dinamo și Metalul Buzău se cunosc toate cele patru formații care vor evolua în semifinalele Cupei României Betano. FC Argeș se va lupta cu U Cluj pentru un loc în actul final, în timp ce Universitatea Craiova va juca împotriva lui Dinamo.

Toate echipele care au jucat în faza sferturilor și-au asigurat un câștig de 25.000 de euro, în timp ce cele patru echipe calificate în următoarea fază vor fi răsplătite cu 50.000 de euro. Fondul total de premii se ridică la 1,2 milioane de euro, iar

În afara rezultatelor din fazele eliminatorii, echipele primesc 4.000 de euro și pentru fiecare punct obținut în faza grupelor. Spre exemplu, FC Argeș, care a obținut maximum de puncte, a câștigat 36.000 de euro în urma celor trei victorii din grupe, pe când Universitatea Craiova, cu cele șapte puncte, a câștigat 28.000 de euro. Pe lângă miza financiară, câștigătoarea Cupei României Betano va fi răsplătită cu

Goana după event în România! Semifinalele vor aduce față în față doar echipe din play-off

Semifinalele Cupei României Betano sunt mai atractive decât în orice alt an de la schimbarea formatului. În „final four” s-au calificat doar echipele de top din România, care vor evolua și în play-off-ul SuperLigii României.

Așadar, fiecare dintre cele patru echipe are șansa să realizeze eventul în acest an, câștigând atât Cupa României Betano, cât și SuperLiga României. Dacă în campionat este favorită Universitatea Craiova, care are și un avantaj de puncte față de celelalte competitoare, în Cupa României toate echipele au șanse egale, fiind nevoie de doar două victorii până la câștigarea trofeului.