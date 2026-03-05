Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro

Doar patru echipe au mai rămas în Cupa României Betano, iar în curând vom afla cele două echipe care se vor lupta cu trofeul pe masă. Câți bani câștigă semifinalistele acestei ediții
Ciprian Păvăleanu
05.03.2026 | 22:30
Cati bani castiga echipele care sau calificat in semifinalele Cupei Romaniei Betano FRF fond total de 12 milioane de euro
SPECIAL FANATIK
Câți bani câștigă echipele ce s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. frf.ro
ADVERTISEMENT

U Cluj, FC Argeș, Universitatea Craiova și Dinamo sunt cele patru echipe care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. Chiar dacă nu este vorba de o avere, cele patru formații au primit din partea FRF o sumă de bani consistentă pentru această performanță, din fondul total de 1,2 milioane de euro.

Câți bani câștigă semifinalistele din acest an din Cupa României Betano

Odată cu finalul partidei dintre Dinamo și Metalul Buzău se cunosc toate cele patru formații care vor evolua în semifinalele Cupei României Betano. FC Argeș se va lupta cu U Cluj pentru un loc în actul final, în timp ce Universitatea Craiova va juca împotriva lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Toate echipele care au jucat în faza sferturilor și-au asigurat un câștig de 25.000 de euro, în timp ce cele patru echipe calificate în următoarea fază vor fi răsplătite cu 50.000 de euro. Fondul total de premii se ridică la 1,2 milioane de euro, iar câștigătoarea trofeului va încasa 240.000 de euro.

În afara rezultatelor din fazele eliminatorii, echipele primesc 4.000 de euro și pentru fiecare punct obținut în faza grupelor. Spre exemplu, FC Argeș, care a obținut maximum de puncte, a câștigat 36.000 de euro în urma celor trei victorii din grupe, pe când Universitatea Craiova, cu cele șapte puncte, a câștigat 28.000 de euro. Pe lângă miza financiară, câștigătoarea Cupei României Betano va fi răsplătită cu calificarea în primul tur preliminar din UEFA Europa League.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Goana după event în România! Semifinalele vor aduce față în față doar echipe din play-off

Semifinalele Cupei României Betano sunt mai atractive decât în orice alt an de la schimbarea formatului. În „final four” s-au calificat doar echipele de top din România, care vor evolua și în play-off-ul SuperLigii României.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Așadar, fiecare dintre cele patru echipe are șansa să realizeze eventul în acest an, câștigând atât Cupa României Betano, cât și SuperLiga României. Dacă în campionat este favorită Universitatea Craiova, care are și un avantaj de puncte față de celelalte competitoare, în Cupa României toate echipele au șanse egale, fiind nevoie de doar două victorii până la câștigarea trofeului.

Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace se...
Fanatik
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace se joacă acum! Radu Drăgușin nu se află în lot
Un jucător titular în Dinamo – Metalul Buzău, dorit în Croația. Exclusiv
Fanatik
Un jucător titular în Dinamo – Metalul Buzău, dorit în Croația. Exclusiv
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Dinamo – Metalul Buzău 1-0. Trupa...
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Dinamo – Metalul Buzău 1-0. Trupa lui Zeljko Kopic se califică în semifinale, unde va întâlni Universitatea Craiova!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MM Stoica încă își achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor! Îl costă o treime...
iamsport.ro
MM Stoica încă își achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor! Îl costă o treime din încasările lunare: cât avea de plătit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!