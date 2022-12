Câți bani câștiga Florin Piersic pentru un film înainte de 1989: „Jumătate era impozitul”

Florin Piersic a dezvăluit ce câștiguri erau pe vremea lui Ceaușescu, actorul fiind recunoscut pentru filmele sale turnate înainte de 1989, unele devenite legendare în timp.

Florin Piersic: „Contractul era de 40.000 de lei pentru un rol principal”

Invitat în artistul clujean care a bucurat generații întregi cu rolurile și glumele sale interminabile, a spus că jumătate din banii pe care îi primea pentru un rol principal mergeau înapoi la stat, impozitele pe vremea lui Ceașcă fiind destul de mari.

ADVERTISEMENT

că mai degrabă n-a avut cine știe ce bani, însă a recunoscut că a avut câteva avantaje pe vremea comunistă.

„N-am avut (n.r.: bani), aici e chestia. Noi eram la film, filmul se dădea după ce se petrecea cel puțin un sfert din filmări, îți dădeau un avans din contract. Contractul era de 40.000 de lei pentru un rol principal.

ADVERTISEMENT

40.000 de lei din care 20.000, nu e glumă, ce vă spun pot confirma și colegii care mai sunt de vârsta mea… Jumătate era impozitul. Restul primeai, am văzut cu ochii mei, pe Caragiu, pe Codrescu, care spuneau: Domnule, nu ne mai dați niște bani? Ei puneau la dispoziție unde să locuiești și drumul, unde mergeai la filmare.

Trebuia să joc în filmele în care eram distribuit. Aveam 38 de călătorii cu avionul, dus-întors, pentru că seara jucam la teatru. Dormeam doar două ore”, a declarat Florin Piersic.

ADVERTISEMENT

Adevărul despre relația cu fiul său, Piersic Jr.

”Haiducul Șaptecai” a trecut în revistă și relația așa-zis dificilă pe care o are cu fiul său, Florin Piersic Jr. Întrebat dacă există vreun regret legat de raportul dintre el și băiatul său, un actor la fel de cunoscut, actorul nu a ascuns nimic.

„Nu e nicio suferință. Cum să nu am relație? Păi nu e fiul meu? Să nu am cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun. Eu am fost tatăl lui întotdeauna. Chiar dacă eram despărțit de Tatiana (n.r.: mama lui Piersic Jr.), el rămâne băiatul meu toată viața mea”, a clarificat maestrul.

ADVERTISEMENT

„Mie îmi e frică de moarte!”

și despre un subiecte ceva mai sensibil, confesând că îi este frică de moarte.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu am spus cum spun alții… Mie îmi e frică de moarte. Nu pot să îți explic de ce. Am văzut-o de mic, dar poate că atunci… Știi ce mă îngrijorează? Faptul că mulți, aproape toți cei pe care i-am avut foarte aproape de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Mi-au fost foarte dragi. Eu toată copilăria mea am trăit-o la Cluj. Acolo eram cei care eram aleși să facem parte din elevii liceului la care eu am învățat. Din ei nu mai e aproape niciunul.

Din colegii mei, din promoția noastră, care era după promoția lui Amza Pellea, Rebengiuc… și alți mulți actori din generația de aur nu mai e nimeni. Noi eram 22 și mai suntem trei. Nu mai e decât Liviu Crăciun, este Gheorghe Popovici-Poenaru, care e plecat la Montreal, unde e profesor la o facultate de actorie și al treilea sunt eu. Ar mai fi o singură persoană, care e suferindă, Ioana Bulcă”, a spus emoționat actorul în vârstă de 86 de ani.