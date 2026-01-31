Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”

ADVERTISEMENT

La ultima ediție din Profețiile lui Mitică, fostul șef al fotbalului intern a dezvăluit suma uriașă pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB impresionează în acest domeniu și are un venit incomparabil cu cel din activitatea sa sportivă.

Câte milioane de euro câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare: suma astronomică dezvăluită de Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir s-a poziționat recent în tabăra celor care l-au criticat pe Cătălin Cîrjan pentru decizia sa de a nu accepta suma uriașă de bani de la Metalist Harkov. În opinia „Oracolului din Bălcești”, jucătorul lui Dinamo a greșit refuzând acest transfer în Ucraina.

Mitică a spus că, în general, viața „financiară” a fotbaliștilor este scurtă. Tocmai de aceea, ei trebuie să profite și să adune cât mai mulți bani. Dragomir a făcut o paralelă cu un caz diametral opus, cel al lui Florin Tănase, despre care spune că ar câștiga, nu de la FCSB, ci din imobiliare, colosala sumă de 10 milioane de euro pe an.

„În decursul vieții trebuie să câștigi pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal. Asta pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Atunci, ori ai un business cum are (Florin) Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane de euro pe an…

(n.r. Cum să câștige 10 milioane de euro pe an, din imobiliare?) Dacă e singur, cred că atâta câștigă, dar cred că e cu impresarul ăsta. Cu… Mai puțin de 10 milioane nu cred că încasează. (n.r. ești mai tare decât Tănase?) El a făcut acum patru blocuri, eu am făcut numai două”, a spus Dragomir.

Ce avere are Florin Tănase

Este cunoscut deja faptul că . Mijlocul are un salariu de circa 30.000 de euro pe lună la FCSB. La acesta se adaugă bonusuri de performanță. În sezonul trecut, cumulat, salariu + bonusuri, jucătorul de 31 de ani a strâns uriașa sumă de un milion de euro.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…” spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, în octombrie 2025.

În ceea ce privește averea lui Florin Tănase, conform unor declarații făcute tot de Mitică Dragomir, Tănase ar fi implicat în investiții imobiliare și ar avea mai multe blocuri și apartamente. Valoarea estimată a afacerilor și investițiilor ar fi în jurul 15 milioane de euro.

Cât a câștigat cel mai mult într-un an din imobiliare Dumitru Dragomir

În ceea ce-l privește pe el, decurg foarte bine. Fostul șef al LPF are aproape 20 de blocuri. În urmă cu patru ani a adunat o sumă uriașă din acest business.

„Eu am vreo 17-18 blocuri făcute. Se câștigă bine. Și riscul este foarte mare. (n.r. Care a fost anul cel mai tare?) Acum vreo 4 ani. (n.r. Te-ai dus în 15 – 20 de milioane?) Cam așa. Am făcut un bloc la 100 de metri de Herăstrău. Care, după părerea mea, e cel mai frumos bloc din zona de Nord.

Dacă aveam deșteptăciunea să stau, să-l vând la prețul de azi. Eu am vândut acolo cu 2500-300 mp, iar acum e dublu. E 5000. Știi cum e făcut? Ieși din el și intri în Herăstrău. O frumusețe”, a punctat Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.