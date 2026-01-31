Sport

Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”

Suma uriașă de bani pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB încasează mult mai mult decât în fotbal.
Adrian Baciu
31.01.2026 | 16:20
Cati bani castiga Florin Tanase intrun singur an din afaceri imobiliare Rival lui Dumitru Dragomir incaseaza o suma uluitoare Cel mai tare bloc din Bucuresti
Câte milioane de euro câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La ultima ediție din Profețiile lui Mitică, fostul șef al fotbalului intern a dezvăluit suma uriașă pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB impresionează în acest domeniu și are un venit incomparabil cu cel din activitatea sa sportivă.

Câte milioane de euro câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare: suma astronomică dezvăluită de Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir s-a poziționat recent în tabăra celor care l-au criticat pe Cătălin Cîrjan pentru decizia sa de a nu accepta suma uriașă de bani de la Metalist Harkov. În opinia „Oracolului din Bălcești”, jucătorul lui Dinamo a greșit refuzând acest transfer în Ucraina.

ADVERTISEMENT

Mitică a spus că, în general, viața „financiară” a fotbaliștilor este scurtă. Tocmai de aceea, ei trebuie să profite și să adune cât mai mulți bani. Dragomir a făcut o paralelă cu un caz diametral opus, cel al lui Florin Tănase, despre care spune că ar câștiga, nu de la FCSB, ci din imobiliare, colosala sumă de 10 milioane de euro pe an.

În decursul vieții trebuie să câștigi pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal. Asta pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Atunci, ori ai un business cum are (Florin) Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane de euro pe an…

ADVERTISEMENT
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul...
Digi24.ro
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)

(n.r. Cum să câștige 10 milioane de euro pe an, din imobiliare?) Dacă e singur, cred că atâta câștigă, dar cred că e cu impresarul ăsta. Cu… Mai puțin de 10 milioane nu cred că încasează. (n.r. ești mai tare decât Tănase?) El a făcut acum patru blocuri, eu am făcut numai două”, a spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate

Ce avere are Florin Tănase

Este cunoscut deja faptul că Florin Tănase este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din fotbalul intern. Mijlocul are un salariu de circa 30.000 de euro pe lună la FCSB. La acesta se adaugă bonusuri de performanță. În sezonul trecut, cumulat, salariu + bonusuri, jucătorul de 31 de ani a strâns uriașa sumă de un milion de euro.

Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…” spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, în octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește averea lui Florin Tănase, conform unor declarații făcute tot de Mitică Dragomir, Tănase ar fi implicat în investiții imobiliare și ar avea mai multe blocuri și apartamente. Valoarea estimată a afacerilor și investițiilor ar fi în jurul 15 milioane de euro.

Cât a câștigat cel mai mult într-un an din imobiliare Dumitru Dragomir

În ceea ce-l privește pe el, Dumitru Dragomir spune că și afacerile lui decurg foarte bine. Fostul șef al LPF are aproape 20 de blocuri. În urmă cu patru ani a adunat o sumă uriașă din acest business.

„Eu am vreo 17-18 blocuri făcute. Se câștigă bine. Și riscul este foarte mare. (n.r. Care a fost anul cel mai tare?) Acum vreo 4 ani. (n.r. Te-ai dus în 15 – 20 de milioane?) Cam așa. Am făcut un bloc la 100 de metri de Herăstrău. Care, după părerea mea, e cel mai frumos bloc din zona de Nord.

Dacă aveam deșteptăciunea să stau, să-l vând la prețul de azi. Eu am vândut acolo cu 2500-300 mp, iar acum e dublu. E 5000. Știi cum e făcut? Ieși din el și intri în Herăstrău. O frumusețe”, a punctat Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.

Suma uluitoare pe care o câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Fotbalistul FCSB, rival cu Dumitru Dragomir: „Cel mai tare bloc din București”

Vestea momentului pentru Cristi Chivu! Inter, aproape de transferul unui campion din Premier...
Fanatik
Vestea momentului pentru Cristi Chivu! Inter, aproape de transferul unui campion din Premier League. Anunțul lui Fabrizio Romano: „40 milioane de euro”
SuperLiga, live blog etapa 24. Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Final „încins” după...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Final „încins” după mai multe cartonașe galbene încasate de ambele echipe!
Tudor Băluță revine la Constanța din postura de adversar. Olteanul i-a pus gând...
Fanatik
Tudor Băluță revine la Constanța din postura de adversar. Olteanul i-a pus gând rău Farului: „Vrem să reușim ceva și mai măreț!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul fotbalist din Ștefan cel Mare a lansat acuzații la adresa legendei lui...
iamsport.ro
Fostul fotbalist din Ștefan cel Mare a lansat acuzații la adresa legendei lui Dinamo: 'A jucat pentru că a avut relații mari'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!