Câți bani câștigă Georgiana Lobonț din Youtube. Artista de muzică populară încasează foarte bine în fiecare lună

Solista are un succes imens pe piața muzicală, în ciuda faptului că nu este de foarte multă vreme pe scenă. Cu toate acestea câștigă foarte bine din Youtube.

Artista de muzică populară încasează foarte bine în fiecare lună, dacă este să ne luăm după statisticile de pe . Câștigurile vin în funcție de numărul de vizualizări.

Georgiana Lobonț câștigă până la 870 de dolari pe zi, cu un singur video. Dacă este să facem un calcul simplu, ajunge la final de săptămână la 6.090 de dolari.

Georgiana Lobonț, câștiguri uriașe din Youtube. Câți bani primește solista

Frumoasa brunetă încasează la final de lună o sumă frumușică, care nu se poate compara cu un salariu mediu. Solista poate încasa până la 11.700 de dolari din trei milioane de vizualizări.

Georgiana Lobonț are numai 31 de ani, însă reușește să ajungă la inimile românilor foarte ușor. Nu de puține ori a urcat pe locul 1 în trendingul de pe Youtube.

Cântăreața de muzică populară din Ardeal a ocupat mai multe zile la rând primul loc cu piesa „Așa sunt femeile”, întrecându-i pe Jador, Theo Rose sau Tzancă Uraganul.

Dacă pe plan profesional o duce de minune, la fel se poate spune și despre viața personală. Georgiana Lobonț este căsătorită, întemeindu-și o alături de Rareș Ciciovan.

Solista și partenerul ei de viață formează un cuplu unit și solid, cei doi fiind părinții fericiți a doi copii, o fată și un băiat. Din păcate, vedeta a fost nevoită să facă anumite sacrificii pentru carieră.

Georgiana Lobonț, nevoită să facă sacrificii pentru carieră. Ce a neglijat

„Am avut un an foarte bun, nu a fost ușor, chiar dacă unii spun că este așa. Este foarte frumos, dar fiecare reușită are un preț. Viața personală am cam neglijat-o în ultimii ani.

Noi ne-am dorit foarte mult să reușim pe plan profesional de unii singuri, fără ajutoare. Noi doi am plecat de la zero împreună. A fost un an satisfăcător. Am avut agenda plină.

Am avut multe proiecte și în online și emisiuni TV. Am luat partea pozitivă din toată situația pandemică, am vrut să ne dezvoltăm”, a declarat Georgiana Lobonț într-o emisiune de la .