Câți bani câștigă, în realitate, Dan Diaconescu. Ce afaceri are în Italia, Anglia și în Dubai: ”Din 2013, nu am ocupație”

a răspuns provocării lansate de Horia Ivanovici și a participat la Sport și Politică, emisiune marca FANATIK, unde a făcut o serie de dezvăluiri incendiare.

Câți bani câștigă, în realitate, Dan Diaconescu în România

că stă foarte prost cu banii ”sunt singurul om din România care din 2013, nu am serviciu, nu am carte de muncă, nu am ocupație”.

ADVERTISEMENT

”Dacă era miliția din 89 mă lua de pe stradă. Sincer, sunt printre puținii oameni care chiar am vrut să lucrez, bine nici nu mă pricep la altceva. M-am dus, m-am interesat: ‘Bă, ce pot face?’ Și știți ce mi s-a spus? ‘Că, domnule, fă-te inginer!’ Eu acum într-adevăr, eu sunt inginer în diplomă, am terminat facultatea, Politehnica, inginer de utilaj tehnologic, dar nu am profesat o zi în treaba asta”, a declarat Dan Diaconescu la Sport și Politică.

El a dezvăluit că interdicția de a mai apărea la TV sau în presă este unicat în Europa, ”mai au oameni prin Africa, prin China, prin Rusia îi omoară direct nu le mai dă interdicție, nu pot să zic, dar în UE cert este că este unicat.

ADVERTISEMENT

”M-am dus la CEDO și am făcut și eu cum face orice român. Pe lângă faptul că nu mi-au luat dosarul încă în calcul și au trecut nu știu, opt ani, acolo am văzut că au un sistem din ăsta ca și în România și vezi acolo dacă mai sunt spețe similare. Bă, nimeni mă. Deci, eu sunt singurul, nu știu ce am făcut”, a mai spus jurnalistul la FANATIK.

Întrebat de Horia Ivanovici câți bani a câștigat în luna octombrie, Dan Diaconescu a răspuns: ”Nimic nu am câștigat, venituri zero. Mă întreține fata, mama fetei”.

ADVERTISEMENT

”Sunt cel mai curat om din România”

Cu toate acestea, Dan Diaconescu a ținut să precizeze că este singurul om din România care nu are nu are nicio datorie la Fisc și a povestit cum a aflat acest lucru în urmă cu doi ani atunci când s-a dus la ANAF să ajute un prieten să își rezolve o problemă.

”M-am dus la FISC și dacă tot m-am dus acolo zic: ‘Bă, ia uită-te și la mine, la Diaconescu Dan’. Că știi când te duci la doctor cu un prieten te cauți și pe tine. Se uită ăla în calculator, se uită la mine, iar se uită, deci faza asta e de acum un an doi, iar se uită și zic: ‘Bă, ce se întâmplă?’

ADVERTISEMENT

Acum îmi era frică un pic și zic: ‘Ce ai găsit acolo?’ Zice: ‘Domnule, am putea noi dacă ne-ați da acordul să promovăm la televizor, noi FISC-ul românesc, cazul dumitale?’ Și zic:‘ Adică cum? Cred că sunteți singurul cetățean român care nu aveți nicio datorie 0 0 0 0’”, a transmis fostul patron al OTV.

Dan Diaconescu a subliniat că acest lucru s-a întâmplat pentru că de mai bine de 12 ani de zile nu mai are niciun fel de venit în România, ”nu am niciun fel de proprietăți, nu am nimic. Sunt cel mai curat om din România”.

”Sunt noua vedetă a TikTok-ului”

Cu toate acestea, el a declarat că a câștigat sume destul de importante din TikTok, ”sunt preferatul TikTok-ului, sunt noua vedetă a TikTok-ului, nu se spune cât am făcut că nu e frumos”.

Mai mult, el a anunțat că pregătește un nou proiect de televiziune în România care va debuta în luna februarie a anului viitor, însă până atunci, ziaristul a transmis că se ocupă de afacerile sale pe care le are în afara țării.

”Eu sunt rezident italian, în primul rând, ca să știe lumea. Eu am niște baze, niște afaceri în Emiratele Arabe Unite, unde am trăit o perioadă, am trăit și în Italia o perioadă și am o firmă în Anglia prin care derulez toate aceste proiecte ale mele. (…) Acolo se plătesc impozite și așa mai departe” a menționat Diaconescu.

”Am făcut afaceri în Italia”

Totodată, el a spus că dacă ar mai fi tânăr nu ar mai sta nicio secundă în România și a explicat și de ce. ”Dacă nu aș avea niciun fel de încurcătură, obligații, familii pe aici, eu aș pleca, aș rupe pământul.

Eu am făcut afaceri în Italia, am avut acolo chiar și o televiziune care se adresa românilor din Italia. Băi oameni buni, am stat cred că trei ani, între 2013, când am fost închis în România, și 2015-2016 și nu am avut un control. Dar nu că nu am avut un control, sunau ăia de la autoritățile italiene și ne rugau să angajăm niște oameni. ‘Da nu vreți să vă mai dăm niște fonduri, da nu vreți niște credite’. Bă, deci era altă lume”, a spus ziaristul.

”Au un sistem între corupție și dictatură, dar e ceva sănătos”

De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit și despre cum stau lucrurile și în Emiratele Arabe Unite, unde se pare că are o emisiune de criptomonede.

”În Emiratele Arabe, mamă altă poveste. Se uită ăla la tine, șeic ce e și zice: ‘Da ce vrei să faci aici? Domnule, vreau să fac o emisiune de criptomonede. Bravo, bravo, și unde vrei să îți faci sediul? Nici nu știu. Păi uite să te duci acolo că îți dăm noi sediu. Uite, să te duci acolo să depui actele astea, dar să pui și un localnic de-al nostru, uite-l pe ăsta, un nepot de-al meu’.

Adică au un sistem de ăsta între corupție și dictatură, dar e ceva sănătos. Adică știi că vorbești cu omul o vorbă și știi că nu îți mai închide pe urmă televiziunea. La noi vorbești și îți închide televiziunea”, a declarat acesta la Sport și Politică.

”La noi statul e mafia”

Dan Diaconescu este de părere că în toată lumea există dictatură sau mafie, ”așa e de când lumea. Mă, dar în toate țările, statele se luptă cu mafia, la noi statul e mafia”.

”În Dubai din punct de vedere al businessului, măi toată lumea lucrează, nimeni nu e deranjat de stat dimpotrivă este ajutat. Și închei cu Anglia asta care mie mi se pare Dumnezeu pe pământ în sensul că e un impozit, pare mare de 20%, dar deși am câștigat sume bunicele, nu a fost de plătit impozit. Vin ei și îți fac această optimizare fiscală pentru care românii apelează la tot felul de offshore-uri și inginerii, ăia te învață ei să faci optimizare fiscală. Sunt oamenii deștepti, mă refer la aceste trei state, nu am altă experiență. Îți induc ideea asta să termini cu România și să faci bani pentru alte state”, a mai spus fostul om de televiziune.

”Plăteam 8 milioane de euro pe an”

În plus, el a povestit drama sa personală legată de postul de televiziune OTV care a funcționat din luna mai a anului 2000 și până în ianuarie 2013.

”Mă credeți că aveam ani, ani în care plăteam plus minus cu TVA, cu impozite, cu salariile, 30 și ceva de taxe, aveam ani în care plăteam 8 milioane de euro într-un an. Am dat 8 milioane în fiecare an. Acum statul a preferat în ianuarie 2013 să îl închidă de tot și eu vă întreb: Statul ăsta e nebun la cap?

Chiar dacă avea ceva cu mine putea să mă trimită la pușcărie sau ceva și în condamnare să zică: ‘ E obligat infractorul Diaconescu să mai facă 10 televiziuni, să ne dea 80 de milioane pe an, să angajeze, eu aveam 300 de angajați, 3.000 de angajați’. Așa înțelegeam o condamnare. Da tu să mă bagi nu numai pe mine, mii de oameni de afaceri, la pușcărie, să le închizi afacerea. Ce a făcut statul după închiderea OTV? Nu a câștigat 8 milioane pe an, dar a plătit și ajutoare de șomaj angajaților mei care nu și-au găsit de muncă”, a conchis Dan Daiaconescu.

Câți bani câștigă, în realitate, Dan Diaconescu. Ce afaceri are în Italia, Anglia și în Dubai: ”Din 2013, nu am ocupație”