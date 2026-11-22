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A fost o atmosferă electrizantă la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, eveniment . Iar după o asemenea faptă, vine și răsplata în bani. Olandezul se va alege cu alte câteva sute de mii dolari după această victorie, obținută cu mari emoții.

Suma pe care Verstappen o încasează după cursa din Las Vegas

Max Verstappen a cules laurii după cursa Marelui Premiu din Las Vegas. Pilotul lui Red Bull Racing a obținut cea de-a patra victorie din sezonul 2026 al Formulei 1 și, în același timp, cea de-a treia din carieră de pe străzile din „Sin City”, .

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De fiecare dată când urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cvadruplul campion mondial se alege cu un bonus de performanță. Pentru fiecare succes adjudecat în „Marele Circ”, Verstappen primește, estimativ, 250.000 de dolari, adică 230.000 de euro cu aproximație.

Însă, raportat la salariul său anual, aceasta este totuși o sumă mică, cel puțin pentru un pilot de talia lui Max. Pilotul olandez câștigă nu mai puțin de 70 de milioane de dolari pe an, deci aproape 64 de milioane de euro. El este, de departe, cel mai bine plătit sportiv de pe grilă.

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Mai mult decât atât, salariul său de bază ar putea crește simțitor în 2027. De la 70 de milioane, ar putea ajunge la 92 de milioane de dolari, iar cumulat cu bonusurile de performanță, ar ajunge la 115 milioane de dolari! Astfel, Verstappen ar câștiga aproape dublu față de Lewis Hamilton, al doilea cel mai bine plătit pilot din Formula 1, cu 60 de milioane de dolari pe an.

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Cât primește un pilot care se clasează în top 10

La polul opus, într-o clasare la limita punctelor, bonusurile sunt ceva mai mici. Spre exemplu, Carlos Sainz Jr, care a încheiat pe un nesperat loc 8 în Las Vegas, va primi în jur de 40.000 de dolari. La prima vedere, această sumă pare nesemnificativă, însă poate fi vitală în susținerea și dezvoltarea echipei.

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Ultimul loc din top 10 este răsplătit, în medie, cu 10.000 de dolari. Atât ar urma să primească Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari, care a încheiat la limită cursa din Vegas. În mod evident, acesta nu este rezultatul pe care formația sa îl aștepta și nici câștigul la care spera.

Pentru o echipă mai slab cotată, precum Cadillac, aflată la început de drum în Formula 1, o astfel de sumă ar fi fost extrem de benefică. Din păcate pentru constructorul american, sezonul 2026 se poate încheia cu un bilanț pe deplin negativ, fără niciun punct cucerit.