Deși a retrogradat la finalul sezonului precedent, CS Dinamo a putut continua în Liga 2 profitând de dispariția formației Poli Iași. Însă, echipa se află la coada clasamentului și în actuala stagiune, chiar dacă salariile jucătorilor și ale staff-ului condus de Ionuț Chirilă nu sunt deloc de neglijat.
Chiar dacă obiectivul la CS Dinamo este salvarea de la retrogradare, câștigurile jucătorilor și ale celorlalți membri ai echipei depășesc rezultatele de până acum. Și asta pentru că formația pregătită de Ionuț Chirilă a acumulat doar 8 puncte în 13 etape, iar prestațiile sunt de multe ori extrem de slabe.
Într-un video apărut pe canalul de TikTok ”Nick Extrema Ascunsă” sunt dezvăluite salariile care se plătesc la formația ”roș-albă”. Astfel, există 32 de contracte în desfășurare la echipa aflată pe penultimul loc din Liga 2, 22 pentru jucători și 10 pentru staff-ul tehnic.
Cel mai mic salariu lunar al unui fotbalist de la CS Dinamo este de 2.500 de lei (puțin peste 450 de euro), iar cel mai mare ajunge la 15.225 de lei (aproximativ 3.000 de euro). Interesant este că media veniturilor obținute de fotbaliști într-o lună este de 14.195 de lei (2.650 de euro). În schimb, nu se există prime de joc sau de obiectiv.
Nu există o defalcare a veniturilor încasate de fiecare jucător sau membru al staff-ului tehnic, însă este clar că cel mai mare salariu la CS Dinamo este primit de antrenorul Ionuț Chirilă, instalat pe bancă la începutul acestui sezon. Chiar dacă suma nu a fost dată publicității, site-ul trumedia.ro a dezvăluit că tehnicianul este remunerat cu 7.000 de euro lunar, în ciuda faptului că echipa nu are drept de promovare.
Numirea lui Ionuț Chirilă a fost contestată vehement la FANATIK SUPERLIGA de Dănuț Lupu. Fostul mare internațional a spus clar că antrenorul nu a avut rezultate la nicio echipă și consideră că mulți s-ar fi înhămat la munca grea de la CS Dinamo pentru 7.000 de euro pe lună.