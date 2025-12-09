Câți bani câștigă la stat fosta parteneră de afaceri a ministrului Predoiu. Funcția cheie obținută cu sprijinul PSD

ADVERTISEMENT

Cătălin Predoiu, actualul ministru de interne și unul dintre cei mai vechi lideri din partid, a fost unul dintre cei mai bine cotați avocați în dreptul comercial – societatea în care activa în urmă cu 20 de ani avea să se ocupe de unele dintre cele mai mari privatizări ale perioadei (BCR, Romtelecom). Deși avocatura îi aducea venituri impresionante, Predoiu pare să fi renunțat în ultimii ani la profesia liberală, dedicându-se doar carierei politice. Un parcurs similar pare că își pregătește și fosta sa parteneră în avocatură și afaceri, însă cu sprijinul PSD.

Bani la stat mai mulți ca la privat

Romgaz SA, una dintre cele mai mari companii de stat din România – a treia după cifra de afaceri și a doua după profitul net obținut, cu peste trei miliarde de lei în 2024 – și-a definitivat luna aceasta conducerea administrativă, cu numirea ultimilor doi administratori. Astfel, din totalul celor 7 administratori, doar doi și-au declarat oficial afilierea politică. Mai exact, unul este membru UDMR și un altul este membru PSD.

Membrul PSD care a ajuns în conducerea uneia dintre cele mai importante companii de stat este avocata Elena Lorena Stoian, nimeni alta decât fosta parteneră în avocatură și în afaceri a liderului PNL, Cătălin Predoiu. Numirea ei în Consiliul de Administrație al Romgaz SA a fost făcută în martie 2023. În luna aprilie a acestui an, Lorena Stoian a fost aleasă și în funcția de secretar general al Consiliului Economic și Social, instituție importantă în circuitul legislativ.

Numirea acesteia în CA-ul Romgaz nu s-a făcut în urma unui concurs de selecție. Inițial aceasta a fost propusă pentru un mandat provizoriu, însă în cadrul , toți administratorii propuși au primit mandate întregi, pe patru ani. , în condițiile în care acesta era un important jalon în PNRR.

Cât a câștigat în fruntea Romgaz SA

Declarațiile de avere depuse de la numirea în fruntea Romgaz arată că, pe parcursul ultimilor doi ani, veniturile sale din activitatea juridică au scăzut, principala sursă de venit fiind indemnizația de administrator neexecutiv în cadrul companiei de stat.

Astfel, declarația de avere depusă în anul 2023 arată că aceasta obținuse 321.000 lei, bani proveniți de la propria societate de avocatură. În anul 2024, declarația de avere cu privire la veniturile din anul fiscal anterior, arată că încasase 112.500 lei din activitatea de avocat și 153.000 lei, indemnizația de la Romgaz.

Ultima declarație de avere, depusă în aprilie 2025, odată cu numirea în Consiliul Economic și Social, arată zero lei venituri din avocatură și 342.594 lei, indemnizația de administrator în cadrul companiei de stat.

Partenera de afaceri a ministrului Predoiu

Anul 2022 a fost ultimul an în care Cătălin Predoiu a declarat venituri din activitatea de avocat. Nu mai puțin de 320.000 lei apăreau în declarația de avere din acel an. O sumă dublă față de indemnizația de parlamentar/ ministru, însă mult mai mică față de ce câștigase în anii precedenți din avocatură. De altfel, înainte să se remarce prin activitatea în fruntea Ministerului Justiției, acolo unde a reușit să îngroape conflictele din era Dragnea-PSD, Cătălin Predoiu avea venituri excepționale din avocatură. Spre exemplu, în anul 2008, când este numit în Guvernul Tăriceanu, Predoiu declara venituri din avocatură de peste 800.000 lei. Despre acest subiect, FANATIK a scris pe larg

Lorena Stoian este licențiată în drept la Facultatea Lucian Blaga din Sibiu (iunie 2000), dată de la care activează în avocatură până în anul 2013 la o societate de avocatură, unde ajunge avocat partener coordonator. Apoi, între 2013 și 2015 este avocat coordonator chiar la cabinetul de avocatură al lui Cătălin Predoiu. Din septembrie 2016 pune bazele societății Stoian, Predoiu și Asociații.

În această perioadă Lorena Stoian își completează studiile cu un curs de diplomație la IDR, un master în management la Academia de Poliție IC Cuza, plus un curs în securitate și apărare la Bruxelles.

Firmă de consultanță, împreună cu Predoiu

Lorena Stoian și ministrul Cătălin Predoiu au fost și parteneri de afaceri, nu doar asociați în avocatură.

În anul 2018, cei doi, împreună cu un alt partener, au pus bazele unei firme de consultanță, SP Investment Consultants SRL, cu sediu pe Calea Victoriei. Astăzi, firma figurează ca fiind fără activitate, fiind radiată din Registrul Comerțului în decembrie 2023. În ultimul an de activitate (2022), firma a raportat un profit de peste 400.000 lei, însă anul 2020 a fost anul cu cele mai bune cifre, profitul net declarat fiind de peste 800.000 lei.

Ministrul Cătălin Predoiu a părăsit firma la un an după înființare, în aprilie 2019. Era perioada când era Dragnea ajungea la final și PNL se pregătea să ajungă la putere. Chiar dacă actualul ministru de interne a părăsit firma de consultanță, pe încă precizează că oferă în continuare „consultanță strategică privind „proiectarea juridică” în proiecte complexe (…) și „apărarea intereselor publice”, structurarea sistemelor complexe de contracte”.

Lorena Stoian avea să părăsească și ea firma de consultanță, însă câțiva ani mai târziu. Mai exact în martie 2023, chiar înainte să fie numită în conducerea Romgaz. Potrivit declarațiilor de avere depuse în ultimii doi ani, aceasta a încasat aproape 200.000 lei din dividendele firmei.