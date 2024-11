Câți bani câștigă lunar Alexandra Păcuraru, candidata la președinția României: ”Nu duc grija zilei de mâine!”

Alexandra Păcuraru, candidata din partea partidului Alternativa pentru Demnitate Națională la alegerile prezidențiale ce bat la ușă, a vorbit, la emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, despre ce înseamnă să fii un om bogat din punct de vedere financiar și spiritual, spunând că ea le are pe amândouă.

„Ești bogat atunci când te întinzi atât cât îți este plapuma”

„Mă consider bogată și spiritual și financiar, dar în special spiritual. Financiar, mă simt bogată”, a spus Alexandra Păcuraru. Întrebată câți bani câștigă pe lună, candidata ADN a evitat să dea un răspuns direct, spunând că un om se poate considera bogat și dacă se întinde cât îi este plapuma.

„Exact asta le spun și tinerilor, dragii mei ești bogat atunci când te întinzi atât cât îți este plapuma. Și spunea un tânăr, Alexandra, dar se vede că tu nu ai atâția bani de campanie, să se rostogolească pe online, bagă și tu măcar zece mii de euro pe lună.

Și i-am spus dragul meu, dacă te simți cu zece mii de euro bogat, atunci ești bogat. Eu pot să mă simt bogată și cu zece mii de euro pe lună și cu 20.000 de mii”, a afirmat Alexandra Păcuraru.

„Nu am grija zilei de mâine și nici nu vreau să am”

Candidata la a mai spus că poate câștiga 10.000 de euro pe lună sau chiar mai mult pentru că încă nu și-a luat toate dividendele, având banii investiți, dar că va face acest lucru dacă va cîștiga .

Alexandra Păcuraru a admis că este o persoană care nu are grija zilei de mâine dar că este important ca oamenii, tinerii în special, să conștientizeze că bogăția stă în mintea omului, de aceea în minte trebuie investit de la început.

„Eu am banii investiți nu am grija zilei de mâine și nici nu vreau să am și nici nu voi avea și vă spun de ce. Pentru că toaată bogăția mea stă în cap. Noi ne-am născut goi și murim goi, nu trebuie să ne fie frică să investim în minte, nimeni nu-ți poate lua bogăția pe care o acumulezi”, a spus invitata lui Horia Ivanovici.

„Te face haina? Nu, omul face haina”

Tinerii, a continuat Alexandra Păcuraru, nu trebuie să fie fascinați de gadget-uri precum telefoanele super-performante. Indiferent de ce performanțe și ce preț are un , el este conceput tot de oameni, deci valoarea și inteligența umană prevalează.

„Și le mai spun tinerilor ceva, sunteți fascinați de acest gadget, telefonul mobil? Dar gadget-ul este făcut până la urmă tot din informații pe care oamenii le pun acolo. Creierul nostru funcționează la fel, și nu vă mai uitați după scoruri de astea fenomenale, de zeci de milioane, și tu ești capabil să le faci”, a spus Alexandra Păcuraru.

Tinerii din ziua de azi au nevoie să creadă în ei înșiși, să investească în propria inteligență și să o folosească pentru binele lor, a mai spus invitata lui Horia Ivanovici. „Investește în tine și nu te lăsa cu inteligența artificială să creeze tot discursul. Tinerii trebuie să creadă în ei. Te face haina? Nu, omul face haina. Da, sunt bogată că nu mă face haina, eu fac haina ce o port”, a transmis Alexandra Păcuraru.

