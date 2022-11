Câți bani câștigă maneliștii săltați de procurori în dosarul de înșelăciune! Dan Bursuc și Cristi Dules, controlați la firme

Autoritățile au decis să se ia la trântă cu maneliștii și să le verifice sursele de venit după ce, în pandemie, au cerut, cu acte false, ajutoare de la stat destinate sprijinirii celor afectați de COVID-19. Conform procurorilor, mai mulți artiști au declarat că nu au venituri și au primit indemnizații.

Câți bani fac maneliști celebri precum Dan Bursuc sau Cristi Dules?

FANATIK a consultat actele fiscale depuse, conform legii, de . Iar rezultatele sunt de-a dreptul surprinzătoare, cel puțin pentru ultimii ani în care au raportat, conform legii, încasăruile făcute.

Astfel, Cristi Dules, pe numele lui adevărat Bujor Răzvan Cristian, este acționarul firmei Cristi Dules Music, companie care are deja 7 ani de existență. Doar că, în ciuda , firma cu pricina o duce destul de greu.

Conform bilanțului fiscal depus la ANAF, anul 2021 a fost unul greu. A înregistrat o cofră de afaceri de puțin peste 65.000 de lei (vreo 13.000 de euro) și a raportat un profit de doar 8.000 de lei, adică undeva la 1.500 de euro.

De altfel, de-a lungul celor 7 ani de când funcționează, firma lui Cristi Dules a înregistrat mai mult pierderi, iar în anul 2020, cel pentru care ar fi putut depune cerere de ajutor ca fiind afectat de pandemie, a declarat 0 la capitolul cifră de afaceri.

Dan Bursuc deține mai multe firme, trei la număr: Avantaj Event Music, Formația De Aur Dan Bursuc și Roterra Music, toate trei având ca obiect de activitate muzica.

Dan Bursuc, profituri serioase din muzică

Dacă Cristi Dules nu ar prea putea trăi din profiturile făcute de firma pe care o deține și care, în teorie, este cea care oferă familiei sale veniturile necesare pentru un trai îndestulat, Dan Bursuc nu se prea poate plânge.

Astfel, dacă Formația De Aur Dan Bursuc a raportat pierderi de aproape 30.000 de lei (în jur de 6.000 de euro), celelalte companii deținute de celebrul manelist au dus-o mult mai bine. Astfel, firma Avantaj Event Music a înregistrat, conform datelor obținute de FANATIK, o cifră de afaceri de puțin peste 11.000 de lei și un profit de 10.700 de lei.

Principala companie a lui Bursuc este însă Roterra Music, care are, printre altele, 10 ani vechime și are ca obiect activități suport pentru interpretare artistică și spectacole. Conform datelor financiare consultate de noi, firma a înregistrat o cifră de afaceri de peste 770.000 de lei, adică peste 150.000 de euro.

Profitul firmei lui Dan Bursuc este, la rândul său, impresionant: peste 230.000 de lei, adică în jur de 46.000 de euro, în creștere cu 30 % față de anul anterior, iar această sumă care poate fi transformată în dividente. Trebuie precizat și că firma lui Dan Bursuc are șase angajați.

Cazul maneliștilor, sub lupa procurorilor

„Polițiștii din Ilfov efectuează 73 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile mai multor persoane, bănuite de desăvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată”, au transmis oficiali IPJ Ilfov, marți, 15 noiembrie 2022. într-un comunicat de presă.

Potrivit declarațiilor anchetatorilor, suma totală solicitată de persoanele bănuite de comiterea faptelor de care sunt acuzate – înșelăciune cu indemnizații din pandemia de COVID-19 – este de 1.278.608 de lei, iar prejudiciul penal cauzat ar fi în valoare de 553.792 de lei.

”Pur și simplu, nu știu ce anume au căutat. Eu am fost om corect. Mi-am făcut firma asta de mulți ani. Am contabilă, plătesc dările și impozitele la stat. Am fost un om corect, așa că mai departe aștept să mă duc acolo (n.r.: la audieri).

Să văd despre ce e vorba și apoi voi da o declarație completă, după ce voi ști de ce am fost chemat. Este vorba despre 70, 80 de persoane într-un singur dosar, din mai multe județe. Pe mine acum m-au chemat ca martor”, a spus Cristi Dules în exclusivitate pentru FANATIK.