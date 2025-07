Câți bani câștigă o româncă pe zi ca ospătar în America. Salariul ei depășește imaginația multora

Ce salariu are o româncă în America, muncind ca ospătar. Femeia se află peste ocean cu viză de muncă, iar banii pe care îi încasează zilnic nu sunt deloc puțini. Desigur, efortul depus este pe măsură.

Câți bani primește o româncă în America, lucrând ca ospătar

Se spune că America este țara tuturor posibilităților, iar pentru multe persoane, este un tărâm de vis. Cine vrea să trăiască bine peste ocean, trebuie să muncească din greu, iar asta o confirmă și o româncă, plecată de ceva timp din țară.

Românca este în America cu viză de muncă și lucrează la un restaurant. Pe TikTok, tânăra a decis să le povestească tuturor cum decurge jobul ei, dar și ce salariu are. Fără să fie secretoasă, aceasta a numărat toți banii în fața urmăritorilor ei.

Tânăra le-a arătat celor din online cât reușește să câștige într-o singură zi. A povestit că lucrează în ture și că are o pauză destul de lungă, însă chiar și așa, reușește să facă bani ”frumoși” într-o singură zi.

Pe TikTok, , iar prima ei tură la restaurant începe la 7:00 și se termină la 13:30. În doar câteva ore de lucru, tânăra a reușit să strângă o sumă impresionantă de bani. Până la sfârșitul zilei, aceasta va mai crește.

”M-am gândit să vă arăt câți bani fac într-o săptămână, respectiv pe zi, ca ospătar în America. S-a terminat tura de dimineață cu frumoasa sumă de 256 de dolari. Am o pauză de la ora 13:50 până la ora 16:30, după care îmi începe a doua tură.”, a povestit românca.

La ce salariu ajunge în fiecare lună românca

Tânăra s-a ținut de cuvânt și a revenit cu suma câștigată și după cea de-a doua tură de muncă. După ce a terminat de numărat banii, le-a spus urmăritorilor suma rezultată la finalul unei zile de muncă.

”S-a terminat și a doua tură de muncă. Am lucrat de la 16:30 până la ora 20:00 și am făcut 168 de dolari. Plus cei 256 de dolari de dimineață, asta înseamnă 424 de dolari făcuți în 10 ore, dar nu 10 ore lucrate cap-coadă, ci cu o pauză de vreo două ore jumătate.”, a mai spus românca pe TikTok.

Așa cum era de așteptat, în secțiunea de comentarii, românii au reacționat imediat. Tot acolo, , fapt ce a agitat apele și i-a împărțit pe internauți în două tabere.

”Dacă astea sunt veniturile în America, de ce sunt atât de mulți oameni fără adăpost?”, ”Chiar așa să fie, chiar credeți că toată lumea e bogată în America?” sau ”Ce minciuni gogonate!” au fost doar câteva dintre comentarii.