Sport

Câți bani câștigă Radu Drăgușin la Fiorentina! Suma este una la care mulți români nici nu visează

Transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina rămâne o simplă formalitate. Marți, 7 iulie, românul are programată vizita medicală. Pe „Artemio Franchi”, Drăgușin va câștiga o sumă uriașă de bani
Cristian Măciucă
07.07.2026 | 11:45
Cati bani castiga Radu Dragusin la Fiorentina Suma este una la care multi romani nici nu viseaza
SPECIAL FANATIK
Câți bani câștigă Radu Drăgușin la Fiorentina! Suma este una la care mulți români nici nu visează. FOTO: Fanatik
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Radu Drăgușin (24 de ani) este tot mai aproape să fie prezentat oficial la Fiorentina. Marți, 7 iulie, internaționalul român va efectua la Firenze vizita medicală și, dacă nu va fi niciun fel de probleme, va fi fotbalistul grupării de pe „Artemio Franchi” pentru cel puțin un sezon. Alb-violeții îl iau pe Drăgușin sub formă de împrumut de la Tottenham.

Ce salariu va avea Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina

Fiorentina, echipă care sezonul trecut a terminat pe locul 15 în Serie A, a decis să îl împrumute pe Radu Drăgușin de la Tottenham până la finalul ediției 2026-2027. Italienii plătesc 1,5 milioane de euro pentru împrumut, dar au și opțiunea de transfer definitiv.

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Dacă va alege să activeze această clauză vara viitoare, Fiorentina va trebui să mai achite 17,5 milioane de euro. Astfel, transferul lui Radu Drăgușin, de la Londra la Firenze, ar ajunge la un total de 20 de milioane de euro. Șansele ca Radu Drăgușin să continue sub comanda lui Fabio Grosso și din 2027 sunt foarte mari.

Italienii de la Passione Fiorentina au scris despre modul în care stoperul român a fost convins să se alăture proiectului de la Fiorentina. Gruparea de pe „Artemilo Franchi” i-ar fi propus lui Radu Drăgușin un contract valabil pe 5 ani, cu un salariu anual în valoare de 2 milioane de euro.

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Drăgușin, salariu mai mic decât la Tottenham

Chiar dacă la Firenze va câștiga un salariu la care majoritatea românilor nici nu visează, Radu Drăgușin va fi remunerat de Fiorentina cu o sumă mai mică decât cea pe care o primea de la Tottenham. Transferat în ianuarie 2024, de la Genoa, cu 28 de milioane de euro, internaționalul român avea contract cu gruparea londoneză până la 30 iunie 2030. Totuși, odată cu revenirea în Italia, Drăgușin va avea un salariu mai mic decât cel pe care îl avea la Spurs. În capitala Angliei, „Dragonul” încasa anual aproximativ 3 milioane de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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