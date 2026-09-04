Sport

Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în optimile US Open 2026

Sorana Cîrstea a trecut fără mari emoții de Jasmine Paolini în turul al treilea de la US Open și s-a calificat în optimile de finală. Câți bani și-a asigurat pentru această performanță
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 19:32
Cati bani sia asigurat Sorana Cirstea dupa ce sa calificat in optimile US Open 2026
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Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la US Open 2026. Foto: Hepta.ro
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Aflată la ultimul turneu de Grand Slam din carieră, cel de la US Open, Sorana Cîrstea a făcut spectacol. Românca a trecut de Jasmine Paolini în două seturi, cu scorul 6-3, 6-3, calificându-se astfel în optimile de finală. Pentru această performanță, ea va fi remunerată cu o sumă impresionantă.

Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a trecut de Jasmine Paolini în turul 3 de la US Open

Cariera Soranei Cîrstea se apropie de final, însă românca se află la cel mai bun sezon al ei. Românca a făcut un meci remarcabil împotriva italiencei Jasmine Paolini (16 WTA) și a învins-o fără mari emoții. Pentru această performanță, ea și-a asigurat un cec în valoare de 480.000 de dolari și 240 de puncte în clasamentul WTA.

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În optimile de finală, Sorana Cîrstea ar putea să o întâlnească pe ocupanta locului 3 mondial, americanca Jessica Pegula. Aceasta o întâlnește în turul 3 pe canadianca Leylah Fernandez, care ocupă locul 33 în ierarhia WTA.

Ce a declarat Sorana Cîrstea după calificarea în optimile de la US Open 2026

La finalul victoriei, Sorana Cîrstea a avut doar cuvinte de laudă pentru adversara ei, Jasmine Paolini. Ea a explicat că se bucură enorm de forma bună pe care o are în ultimul sezon în tenisul profesionist: „Este o jucătoare extraordinară. Este greu să joci contra ei. Mi-am spus că trebuie să am un joc agresiv dacă vreau să am vreo șansă împotriva ei. Nu știu dacă faptul că este ultimul meu sezon îmi dă libertate pe teren, dar iubesc acest sport și iubesc competiția. Este o plăcere să spun că aceasta este profesia mea.

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Dacă aș putea să vorbesc cu puștoaica care a venit pentru prima dată aici în 2008, i-aș spune să se distreze pe teren. A fost o carieră grozavă, dar ceea ce rămâne este bucuria. Viața se duce rapid și trebuie să te bucuri de ea”, a declarat Sorana Cîrstea după victoria cu Paolini.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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