Câți bani câștigă supermodelul Claudia Neghină: ”Job-ul de la Pro este foarte bine plătit”

Claudia Neghină se simte o femeie împlinită și nu-i mai lipsește nimic, asta pentru că are o fiică minunată, dar și o carieră în ascensiune. De asemenea, pe plan financiar supermodelul susține că face suficienți bani din contractele de imagine, dar și din colaborarea cu cei de la Pro TV.

Câți bani face lunar Claudia Neghină

De un an și jumătate de când a venit pe lume fiica ei, . Întrebată de reporterul de la FANATIK dacă este dificil având-o pe Sofia, vedeta a declarat că imaginea ei este bine plătită, iar job-ul săptămânal pe care îl are la ”Vorbește Lumea” îi aduce suficiente lichidități cât să nu se plângă.

”Financiar, mă descurc foarte bine pentru că fac destul de mulți bani din contracte, plus am și job-ul de la Pro, care este foarte bine plătit. Nu fac multe promovări, dar cele pe care le fac sunt destul de bine plătite. Nu sunt pe principiul mult și plictisitor pentru că potențialii clienți sunt mai interesați de persoanele publice a căror imagine nu este foarte des folosită”, a mărturisit Claudia Neghină pentru FANATIK.

Tips-urile de înfrumusețare ale supermodelului Neghină

Și dacă tot am adus vorba de pentru a fi mereu în formă. La început nici ea nu era încrezătoare în ”leacurile băbești”, dar, după câteva teste, s-a convins că măștile din alimentele de casă, plecum morcovii, cartofii, pot fi foarte utile și ieftine și ușor de folosit de către oricine.

”M-am dat cu o mască așa mișto, că nu credeam că face minuni. Chiar scoate toate impuritățile. Mi-a zis-o o mătușă. Se pare că de multe ori leacurile băbești chiar sunt bune. Râdeam de ea și nu credeam. Este pe bază de suc de morcovi, de cartofi și gelatină. Are foarte mult colagen. Rămâne pielea atât de hidratată. Funcționează și este și ieftină”, a divulgat frumoasa vedetă.

”Am multe nopți nedormite mai ales când îi este rău celei mici”

Recunoscută pentru antrenamentele sportive pe care le face în cadrul emisiunii ”Vorbește Lumea”, dar și pentru silueta ei de invidiat, Claudia ne precizează că nu mai are la fel de mult timp pentru mișcare, dar asta nu înseamnă că a renunțat de tot.

”Cu sportul nu mai am timp, fac mai mult acasă. Și nu mai fac atât de mult ca înainte, dar nu am renunțat. Nu mai am nici aceeași energie pentru că am multe nopți nedormite mai ales când îi este rău celei mici”, a mai spus supermodelul.

Telefonul, motivul de ceartă dintre Claudia Neghină și fiica ei de doar un an și jumătate

Între filmări, ședințe foto și viața de mămică, vedeta afirmă că își face mereu timp de ea, asta pentru că: ”Se joacă și singură. Nu am cum să compar cu alți copii, dar din ce aud de la prietenă, că ai lor nu se joacă. A mea nu are treabă, îi dau jucării și doar stau lângă ea să nu facă vreo nebunie. Câteodată stă și câte o jumătate de oră. Când o pui la pantofi este ocupată, dar să nu mă audă că vorbesc la telefon, pentru că este geloasă și nu prea mă lasă”.

Claudia Neghină: ”Doamne ferește poate să-i cadă ceva în cap”

Așa mamă, așa fiică. Sofia, micuța Claudiei Neghină deja își face de cap prin dressing-ul mamei. Rochițe și pantofiori, dar și vazele cu flori o pot răni și de aceea supermodelul a ales să reorganizeze totul în casă, atfel încât, niciun obiect să nu-i pună viața în pericol.

”Îi place când intră în dressing. Acolo are ocupație și stă ceva timp pentru că îmi scoate hainele. Am început să-mi reorganizez cam toată casa pentru că ajunge la orice. S-a înălțat și nu mai pot ține nimic. Am strâns fotografiile, cărțile. Nu mai are ce să spargă, dar nu îmi era de asta, ci de siguranța ei. Doamne ferește poate să-i cadă ceva în cap”, a mai completat blondina.