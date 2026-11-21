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Meseria de arbitru este una extrem de ingrată, chiar dacă odată cu implementarea sistemului VAR situația ar părea la prima vedere că s-a ușurat. Însă, orice greșeală este taxată dur de conducători, naște frustrare în tribune și cavalerii fluierului sunt înjurați mai tot timpul. Așadar există o presiune uriașă, dar și banii câștigați sunt pe măsură.

Suma de bani câștigată de un arbitru în SuperLiga

Primii pași în lumea arbitrajului sunt, ca în oricare meserie, și cei mai grei. Câștigurile sunt mici, deplasările lungi, condițiile sunt de cele mai multe ori extrem de proaste în România, iar pericolul de a fi ”linșat” pentru o eroare sunt la tot pasul.

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Însă, odată ajunși în elită, situația arbitrilor se îmbunătățește vizibil. Sunt atent protejați de Comisia Centrală și baremurile sunt din ce în ce mai mari. Un ”central” este remunerat cu 6.000 de lei pentru un meci din SuperLiga, asistenții încasează 3.700 de lei, cei din camera VAR au 3.000 de lei, iar arbitrul de rezervă își umple conturile cu 2.000 de lei.

În condițiile în care prinde în medie cam două partide pe lună, un arbitru de centru ajunge să încaseze 12.000 lei (peste 2.200 de euro). Suma totală pentru un întreg sezon ar ajunge astfel undeva în jurul a 110.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

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Cât se câștigă în cupele europene

Însă, aceste sume se măresc la arbitri de top din România care prind delegări în cupele europene sau în alte campionate ale lumii. Remunerația plătită de UEFA variază în funcție de categoria arbitrului și de faza competiției în care se joacă respectiva partidă. Un central din categoria Elite este plătit cu aproximativ 5.000 de euro pe meci în faza grupelor, cu 7.500 de euro în duelurile eliminatorii, iar o finală este recompensată cu aproximativ 10.000 de euro.

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Pentru arbitrii de centru din categoria a doua sau chiar mai jos, sumele nu sar de 2.700 de euro în faza grupelor din cupele europene. La asistenți se plătesc 1.500 de euro (categoria Elite) și maxim 800 de euro (celelalte categorii).

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La toate aceste sume, forul continental acordă o indemnizație de deplasare în valoare de 200 de euro pe zi. Mai mult, UEFA le asigură tuturor arbitrilor cazarea, transportul și masa la jocurile desfășurate sub egida sa.

Istvan Kovacs s-a umplut de bani în sezonul precedent

Cel mai bine cotat arbitru român al momentului este Istvan Kovacs. În sezonul precedent acesta a fost delegat la 18 întâlniri din campionatul intern, lucru care înseamnă că a fost recompensat cu 216.000 de lei (puțin peste 40.000 de euro). Însă, grosul a venit din joc urile pe care le-a condus în afara țării.

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Cu nouă meciuri în Champions League și două în Europa League, el a luat de la UEFA suma de 50.000 de euro, la care se mai adaugă câștigurile deloc mici din delegările avute la . Aici se plătește la fel ca pentru o partidă din grupele cupelor europene, astfel că Kovacs și-a mai băgat în cont 35.000 de euro.

În plus, arbitrul român a mai fost . Doar pentru prezența la turneul final el a încasat o primă de 100.000 de dolari, la care se adaugă cei 6.000 de dolari primiți pentru cele două jocuri pe care le-a condus. În total s-au adunat 106.000 de dolari (în jur de 95.000 de euro).

Adunând cam tot ce a strâns Istvan Kovacs în sezonul precedent, ținând cont că a mai avut un meci în preliminariile Cupei Mondiale, unul în Cupa Intercontinentală și unul în Liga 2, suma este una colosală: peste 230.000 de euro. Este adevărat că sunt banii adunați de cel mai în vogă arbitru român într-un an în care a fost și turneu final, dar cine nu și-ar dori un așa venit.