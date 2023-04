Câți bani câștigă un electrician în România. Salariul lunar nu e mic

Câți bani câștigă un electrician în România? Specialiștii spun că zona de service și reparații e cea mai căutată de candidați de pe piață, atât în țară cât și în afară. Asta, pentru că există o nevoie constantă de specialiști și muncitori.

Problema e că mulți preferă să plece să meargă în străinătate la muncă, astfel că există o cerere foarte mare care nu e mereu satisfăcută. Majoritatea instalatorilor, electricienilor sau mecanicilor auto preferă să lucreze pe cont propriu, pentru a face cât mai mulți bani.

Potrivit , cele mai mari salarii în domeniu sunt plătite în București, urmat de Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. Conform sursei citate, specialiștii din reparații sunt cei mai căutați și câștigă 4000 de lei pe lună, un vopsitor poate câștiga 5000 de lei, iar un tehnician depanator poate ajunge la 6000 de lei. Mai mult, un electrician sau un instalator poate câștiga 4000 de lei, însă pe cont propriu acești bani pot fi făcuți mult mai ușor.

Foarte multe posturi de muncitori calificați sunt pentru domeniul tehnic, pentru că există tot mai puțini absolvenți de școli profesionale. Tinerii preferă să meargă la muncă în străinătate pentru salarii mai mari, care pornesc de la 1.500 de euro.

Între timp, de menționat că cele mai mari salarii din domeniul reparațiilor de tip servici sunt în București, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu, cu sume de aproximativ 4000 de lei pe lună. Cele mai mici se oferă în Slobozia, Alba Iulia sau Târgu Jiu, aproximativ 2.500 de lei pe lună.

Faptul că tinerii preferă să plece în străinătate să lucreze e confirmat nu doar de statistici ci și de videoclipurile prin care aceștia își prezintă viața pe Tik Tok. De exemplu, un tânăr care a preferat să lase România pentru a lucra în străinătate drept șofer de tir, a vorbit despre experiența sa pe larg, pe internet.

”Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo

Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro. Poți să iei și 3.100, 3.200, poate și 3.300 de euro. Depinde câte ore lași la plată. Ca și muncă, mai mult de 10 ore nu se lucrează.

Ca și concediu avem așa: 30 de zile de concediu, dar alea nu ți le poți programa. Adică șefa nu poate să zică 100% mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu, aia o să fie ceva spontan, o să zică stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile”, a transmis șoferul pe Tik Tok.