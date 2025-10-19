Sport

Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”

Alex Bodnariu
19.10.2025 | 16:47
Cati bani castiga un jucator de tenis de masa Cea mai bine cotata romanca dezvaluiri incredibile O diferenta foarte mare nici nu se compara
Bernadette Szőcs a vorbit despre banii din tenisul de masă

Naționala feminină de tenis de masă a României a reușit o performanță uriașă. Fetele noastre au câștigat medalia de bronz la Campionatul European de la Zadar. Sportivii tricolori au obținut, în ultimii ani, rezultate importante în această disciplină, însă veniturile lor nu se pot compara cu cele din fotbal sau tenis de câmp.

Medalie de argint pentru România la Europeanul din Croația

Echipa României la Campionatul European de la Zadar a fost formată din Bernadette Szőcs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia. Din păcate, fetele noastre au ratat aurul după ce au fost învinse cu 0-3 la seturi de Germania, însă performanța rămâne una de apreciat.

Echipa masculină, în cursă pentru medalia de aur

De asemenea, și echipa masculină a ajuns până în ultimul act. Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu vor da piept, tot duminică, cu Franța, a doua favorită a competiției. Meciul începe la ora 18:00. Este prima oară în istorie când România ajunge în finală cu reprezentativa masculină.

„Am venit cu o echipă foarte tânără, cu excepția lui Ovi, care are multă experiență și ne ajută foarte mult. Restul suntem plini de energie și ambiție. Aceasta este aproape aceeași echipă de juniori ca și anul trecut și am demonstrat din nou, la fel ca la juniori, că suntem o echipă bună și că putem realiza lucruri mari”, a declarat Eduard Ionescu înainte de victoria din semifinală.

Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă

Deși rezultatele sunt unele excepționale, jucătorii de tenis de masă nu se pot bucura de veniturile pe care le au fotbaliștii. Bernadette Szőcs, cea mai bine clasată sportivă a României la tenis de masă, a vorbit în trecut despre diferențele uriașe.

Bernadette Szőcs, declarații incredibile. Nu câștigă nici 10% din ce iau jucătorii de tenis de câmp!

Practic, sponsorii în tenisul de masă sunt mult mai rari. Sportivii trebuie să muncească mult până ajung pe o poziție în clasament care să le aducă contracte cu diverși parteneri tehnici. Ea a dat de înțeles că doar de la locul 30 mondial în sus lucrurile arată ceva mai bine.

„Nu pot să mă plâng. Dacă ajungi în top 30 mondial, îți pot spune că se câștigă bine, se poate și mai bine, tot timpul e loc de mai bine. Eu sunt fericită cu ce am, cu ce câștig. Nu pun accent pe lucrul acesta, eu pun accent doar pe rezultate. Dacă ai rezultate, vin și banii.

Este o diferență foarte mare, nici nu se compară! În tenisul de masă, nicio sportivă nu ajunge la 10% din veniturile unei jucătoare de tenis de câmp. Și la sponsori e la fel – ei merg către tenis, fotbal, handbal, înot. Ca sponsor, eu am doar furnizorul de echipament. Mulți cred că, pentru că am grijă de imagine și apar bine, am sponsori puternici.

Adevărul este că nu am niciun sponsor personal în acest moment. Sper ca într-o zi să am și eu. În ultima vreme s-a mai vorbit de noi, am fost mai vizibili, dar încă e greu să găsești sponsori. Poți obține rezultate mari și totuși să nu ai susținere financiară”, a declarat Bernadette Szőcs, conform IamSport.

Cele mai importante medalii câștigate de Bernadette Szőcs în carieră

Aur:

  • 2017 – Campionatele Europene, echipe – feminin (Luxemburg)
  • 2018 – Europe Top 16 Cup, simplu feminin (Montreux)
  • 2019 – Campionatele Europene, echipe – feminin (Nantes)
  • 2022 – Campionatele Europene, dublu feminin (München, alături de Sofia Polcanova)
  • 2023 – Jocurile Europene, simplu feminin (Cracovia)
  • 2023 – Jocurile Europene, echipe – feminin (Cracovia)

Argint

  • 2022 – Campionatele Europene, dublu mixt (München, alături de Ovidiu Ionescu)
  • 2024 – Campionatele Europene, simplu feminin (Linz)
  • 2024 – Campionatele Europene, dublu feminin (Linz, alături de Sofia Polcanova)
  • 2025 – Campionatele Mondiale, dublu feminin (Doha, alături de Sofia Polcanova)

Bronz

  • 2024 – Europe Top 16 Cup, simplu feminin (Montreux)
  • Diverse etape ale circuitului WTT (World Table Tennis)
