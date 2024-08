Câți bani câștigă vedetele din reclame, de fapt. Lupu Rednic a spus adevărul: “Ce nu știe lumea…”

Lupu Rednic a dezvăluit câți bani câștigă vedetele din reclame. Artistul și soția lui sunt și ei imaginea unui brand, la fel ca alte persoane publice din România.

Multe vedete își folosesc imaginea pentru diverse branduri de alimente, produse cosmetice sau medicamente, lucru care le aduce venituri considerabile.

Smiley, Cătălin Măruță și Lupu Rednic se numără printre vedetele preferate ale firmelor. Aceștia au filmat alături de soțiile lor, tot vedete, pentru ca succesul să fie garantat.

Lupu Rednic a dezvăluit cât de bine se câștigă, de fapt, din reclame. , sunt interpreți de muzică populară din zona Maramureșului. În afară de cântări, cei doi câștigă bani și din spoturile publicitare.

Cei doi sunt imaginea unei firme de pate de ficat, precum și a unui soi de vin din Moldova. Lupu Rednic a spus că, deși câștigurile sunt mari, taxele sunt și ele pe măsură.

“Da, suntem solicitați în reclame, suntem o familie liniștită, frumoasă. Am făcut reclamă și la o marcă de pateu de ficat și la vinuri, dar și la un lanț de magazine, numai la mâncare acceptăm colaborări.

Și, da, se câștigă bine, bani frumoși, mii de euro, dar ce nu știe lumea este faptul că și taxele sunt mari!”, a declarat Lupu Rednic pentru .

Cu toate acestea, reclama video postată pe Facebook, la cosit, le-a adus celor doi critici. Internauții le-au spus că scenariul din spotul publicitar nu prea reflectă realitatea din teren, deoarece persoanele care muncesc la câmp au nevoie de mai multă mâncare.

“Să cosească ei cu pateu la prânz!”, “La cosași trebe slană și caș și o oiagă de jinars”, sunt două dintre comentariile lăsate de utilizatori.

De altfel, Smiley și Gina Pistol se numără printre vedetele căutate atunci când vine vorba despre reclame. Cei doi sunt imaginea unor produse pentru îngrijirea părului, iar fotografiile cu ei se află și în mall-uri, care sunt frecventate de multe persoane.

Andra și Cătălin Măruță, criticați pentru reclamele pe care le fac

, alături de cei doi copii pe care îi au împreună, David și Eva, au devenit, în 2023, imaginea unui cunoscut lanț de farmacii.

Acest lucru a produs, însă, nemulțumiri printre internauți, care i-au criticat pe cei doi că fac reclame pentru bani. “Faci reclamă, dar o faci pentru bani!”, a scris un utilizator pe Facebook.

Prezentatorul de la Pro TVa spus că atât el, cât și partenera lui de viață au muncit pentru a-și construi o imagine și că acest lucru îi ajută să facă bani din spoturile publicitare. În acest fel, cei doi pot oferi ceva oamenilor din jur.

“Fiecare muncește pentru bani! La fel și aici, dreptul de a folosi imaginea (pentru care atât eu cât și Andra am muncit de peste 20 de ani), zilele dedicate filmărilor pentru reclame și multe altele… etc, etc. Important este ca, din ceea ce primești, să poți da înapoi și societății… fiecare cum poate”, a fost răspunsul prezentatorului.