Câți bani câștigi, de fapt, dacă pui 1000 de lei într-un depozit bancar sau în titluri de stat. Ofertele Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, CEC Bank sau Raiffeisen pentru clienți. Suma pe care o ridici de la titlurile Tezaur după un an

Știi câți bani câștigi, de fapt, dacă pui 1000 de lei într-un depozit bancar sau în titluri de stat? Iată care sunt toate ofertele pe care le au Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, CEC Bank sau Raiffeisen pentru clienții români. Suma pe care o ridici de la titlurile Tezaur după numai un an.

Ce profit ai dacă pui 1000 de lei într-un depozit bancar sau în titluri de stat

Ce profit ai dacă pui deoparte într-un depozit bancar sau în titluri de stat, care au dobânzi excelente pentru persoanele care doresc să economisească și să nu păstreze banii în casă, în numerar, sau pe card.

ADVERTISEMENT

Experții din domeniul bancar arată că luna noiembrie are cea mai bună dobândă pentru o perioadă de 12 luni. Depozitele bancare în lei oferă o dobândă de 7% pe an, mult mai bună decât Titlurile de Stat Tezaur, care au o dobândă de 5,95% pentru o perioadă de un an.

De asemenea, cei care au valută primesc o dobândă de 3,05% pentru depozitele depuse pe o perioadă de 12 luni, pentru suma de 1.000 de euro. Între cele două există o diferență, depozitele bancare având un impozit de 10%.

ADVERTISEMENT

Spre exemplu, un client care depune 1.000 de lei într-un pentru o perioadă de un an, primește o dobândă de 7%. Suma câștigată din dobândă este, de fapt, de 63 de lei, ceea ce înseamnă că după 12 luni va încasa 1.063 de lei.

În ceea ce privește titlurile de stat Tezaur, băncile anunță că dobânda este de 5,95%, în timp ce suma primită se ridică la 59,5 lei. Așadar, după ce trece perioada de un an cel care a economisit se va bucura de 1.059,5 lei.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, persoanele care aleg să depună într-un depozit bancar suma de 1.000 de euro vor beneficia de o dobândă de 3,05%. Asta înseamnă că suma câștigată din dobândă este de 27 euro, la final primind 1.027 euro.

Care sunt băncile care au cele mai bune dobânzi la depozitele în lei

Românii caută să primească cea mai bună dobândă când vine vorba de depozitele bancare în lei pe 12 luni. Aceasta este de 7% și este oferită doar de două instituții financiare din țara noastră, TechVentures Bank și tbi bank.

ADVERTISEMENT

Acestea au, potrivit , o dobândă competitivă pe piața din România, deși sunt unele dintre cele mai mici instituții financiare de la noi. În aceeași notă, oamenii trebuie să știe că TechVentures Bank solicită depunerea unei sume de minim 5.000 de lei.

Pe de altă parte, titlurile de stat Tezaur valabile în momentul de față pe piață au maturități de 1, 3 sau 5 ani, cu dobânzi anuale de 5,95%, 6,70%, respectiv 7,10%. Cei care aleg perioada de 5 ani au mai mult de câștigat pentru că oferta o depășește pe cea a instituțiilor financiare.

Cei care aleg să cumpere titluri de stat în valoare de 1.000 de lei vor primi la maturitatea de 12 luni un câștig de 59,5 de lei. La Titlurile de Stat Fidelis suma minimă de investiție este de 5.000 de lei, donatorii de sânge având un plafon scăzut la 500 de lei, la Tezaur suma minimă este infimă.