Câți bani cere Daniel Bîrligea pe un Mercedes din 2022, cu doar 30.709 de km rulați. Prețul mașinii nu e pentru orice român

Daniel Bîrligea, 26 de ani, are o perioadă de repaus din punct de vedere al activității sale profesionale. Atacantul de la FCSB a avut astfel timp să-și scoată la vânzare mașina pe care a condus-o în ultimii ani. Ce sumă de bani cere fotbalistul campioanei pe un Mercedes din 2022, cu puțin peste 30.000 de km rulați.
Din cauza unei accidentări, Daniel Bîrligea nu a mai evoluat pentru FCSB într-un meci oficial de pe 20 martie (victoria cu UTA, 1-0 din play-out). Atacantul campioanei a acuzat probleme musculare la ultima acțiune alături de echipa națională. Reamintim că fotbalistul a fost titular în meciurile de la Istanbul cu Turcia și, apoi, de la Bratislava cu Slovacia.
Aflat într-o perioadă de refacere, Bîrligea se ocupă de unele chestii personale. În urmă cu câteva ore, atacantul și-a făcut timp pentru a-și scoate la vânzare mașina pe care a condus-o în ultimii ani. E vorba de un Mercedes-Benz clasa C, modelul 200 9G-TRONIC AMG Line. Bolidul apare deja pe un site de specialitate.
Recent, jucătorul care pe 19 aprilie a împlinit 26 de ani, și-a cumpărat o mașină nouă. Astfel, Bîrligea caută acum să se despartă de cea ”veche”. Nici 4 ani nu are acest superb Mercedes-Benz clasa C, a căruia primă înmatriculare a fost în 2022. Postarea jucătorului roș-albaștrilor a fost distribuită online și de iubita sa, Antonia: ”Fosta mea mașină este de vânzare”.
Mașina pe care Bîrligea a condus-o în ultimii ani nu este pentru orice buzunar. În schimbul acestui Mercedes-Benz clasa C, modelul 200 9G-TRONIC AMG Line, fotbalistul de la FCSB cere 31.500 de euro. De pe site-ul de anunțuri aflăm și dotările acestei mașini de ”fițe”. Autoturismul a fost înmatriculat în luna septembrie a anului 2022. Are la bord doar 30.709 kilometri rulați. Capacitatea capacitate cilindrică este de 1.496 de centimetri cubi și 204 cai putere.
Iată lista completă cu dotările mașinii pe care Bîrligea o scoate la vânzare:
După accidentarea de la națională, atacantul campioanei a fost supus unui RMN. La acea vreme, FANATIK anunța în exclusivitate că vârful va fi nevoit să stea departe de teren pentru următoarele două luni. Ulterior, Gigi Becali, 67 de ani, a venit cu completări.
Patronul de la FCSB a punctat că Daniel Bîrligea are șanse mari să se recupereze până la barajul pentru Conference League, la care campioana speră. Daniel Bîrligea a bifat ultimul meci pentru echipa sa în victoria cu UTA Arad, scor 1-0, de pe 20 martie.