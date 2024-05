Câți bani cere Florin Talpan în procesul cu MApN și CSA Steaua. Exclusiv

, iar colonelul de justiție e convins că va avea câștig de cauză în instanță. FANATIK a aflat câți bani are de primit juristul „militarilor”.

Florin Talpan, lăsat cu buza umflată de conducerea MApN de nu mai puțin de patru ani

Florin Talpan a primit în ultimii 4 ani cu 2.200 de lei mai puțin după ce i-a fost retras sporul de 50% pentru lucrări de excepție. Acest bonus poate fi însă cuprins între 2.000 și 2.800 de lei.

Din informațiile FANATIK, Talpan cere la Tribunalul București să primească retroactiv toate aceste compensații pe care le primesc și alți angajați ai Ministerului Apărării, mai ales că este unul dintre angajații cu cele mai bune rezultate în domeniul său.

Astfel, Florin Talpan ar putea să primească peste 100.000 de lei, adică mai bine de 20.000 de euro pentru cei patru ani în care a fost privat de acești bani. Totul ar fi început după ce juristul ar fi notificat FRF să respecte deciziile instanțelor cu privire la conflictul dintre FCSB și CSA Steaua București.

Florin Talpan așteaptă un răspuns de la Ministrul Apărării, Angel Tîlvar

că așteaptă de mai bine de trei luni un răspuns de la Ministrul Apărării, Angel Tîlvar, căruia i-a făcut o solicitare în scris pentru a-și primi înapoi sporul de 50% pentru lucrări de excepție.

De altfel, FANATIK a aflat că Ștefan Bichir, comandantul CSA Steaua București, chiar a semnat această cerere, însă șeful departamentului juridic al „roș-albaștrilor” nu a primit încă niciun răspuns de la MApN.

Rămâne de văzut dacă solicitarea lui Florin Talpan va fi aprobată sau dacă judecătorii de la Tribunalul Botoșani îi vor da câștig de cauză pe data de 5 iunie, când are loc următorul termen.

„Dați Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”

Așa și-a început discursul : „Fără falsă modestie, trebuie să mi se recunoască munca deosebită și efortul depus pentru a câștiga aceste dosar și din care am ieșit epuizat fizic și moral.

Am muncit singur ani buni la acest dosar, fără ajutorul nimănui din club. Din contră, în zilele în care am termene planificate la instanțe și trebuia să fiu prezent, comandanții Clubului Sportiv al Armatei Steaua numeau comisii să mă sancționeze să nu ajung la termen.

Acum ies în presă și își asumă meritele muncii mele afirmând că a venit în sfârșit ziua dreptății pentru Steaua? Este ridicol. Nu mai spun că am fost sancționat pentru că am trimis notificări către FRF. Mi s-a luat din salariu deși am avut merite excepționale. Eu m-am luptat foarte mult pentru acest club și am făcut toate demersurile posibile pentru a-l apăra”.