Câți bani cheltuie românii în Grecia, de fapt. Cât ajunge să coste mâncarea într-o singură zi

Câți bani cheltuie românii în Grecia? Oricine ajunge în această țară are de unde alege. Există o mulțime de insule, precum Santorini sau Mykonos. Totodată, alții se orientează către alte destinații precum Creta, ori Thassos.

Câți bani cheltuie românii în Grecia

Evident, în funcție de zona dorită, dar și de activități. Iar dacă ar fi să facem un calcul cu transportul, cazarea, dar și mâncarea, sumele nu sunt chiar atât de mici.

ADVERTISEMENT

Câți bani cheltuie românii în Grecia? În general, într-o săptămână se ajunge în medie la 500 și chiar și la 1.500 de euro. Părerile sunt împărțite însă, pentru că unii au un buget mai generos, alții unul ceva mai mic.

O româncă spre exemplu a cerut un sfat util Aceasta a vrut să stabilească suma zilnică de bani pentru vacanță, astfel încât să nu existe probleme. Iar părerile au început să curgă.

ADVERTISEMENT

„Nu știu cum să întreb… când mergeți în concediu, în Grecia de exemplu, câți bani de cheltuiala aveți puși deoparte? Mă gândeam la 100 ron/ persoană/ zi, cu o rezervă de 2000 ron de urgență (pentru 10 zile).

Asta ar acoperi mâncarea, excursiile cu vaporașul și câteva suveniruri, sper.AdsPe lângă suma asta este cazarea și motorina, taxe specifice pentru mașină, taxa de ședere.Gândesc conform realității sau ar trebui mult mai mulți bani? Familie cu 2 adulți și 2 copii mici“, a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

ADVERTISEMENT

Cât ajunge să coste mâncarea într-o singură zi

Câți bani cheltuie românii în Grecia și cât ajunge să coste mâncarea într-o zi? Unele persoane spun că ajung să dea 35 de euro pentru o masă de doi adulți și doi copii. Există însă și variante mai ieftine, dar și mai scumpe.

Alți români în schimb au recomandat un buget de 50 de euro pe zi de persoană. În acest mod sunt suficienți bani pentru atracții turistice, mâncare, plajă și nu numai. Alte persoane cu familii au avut alte păreri.

ADVERTISEMENT

„Noi ne-am întors recent. Am închiriat integral o casă și am avut bucătărie. Micul dejun l-am pregătit mereu la cazare. Prânzul și cină alternam la terasă/ restaurant sau acasă. O masă pe zi a fost la restaurant. 4 adulți și 1 copil notă a fost între 40 și 50 de eur per masă.

La plajă nu se plătea șezlongul, dar trebuia să iei o băutură de la barul de pe plajă – noi ne luăm 4 cafele sau 2 cafele și 2 limonade și copilului mereu înghețată – costă cam 25 eur toată distracția. Am mers și pe plaje pustii, și am stat pe rogojină. Am făcut 3 plinuri și ne-am plimbat foarte mult cu mașina pe acolo – soțul zice că a costat 1300 lei combustibilul”, a fost un alt comentariu.

Au fost și internauți care au spus că suma de 100 de euro pe zi pentru trei persoane este suficientă. Banii pot fi folosiți atât pentru cele trei mese zilnice, cât și pentru plimbări cu vaporașul ori alte atracții turistice.