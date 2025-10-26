Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase are cinci copii, dar niciunul nu-i calcă pe urme în sport. Iată câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a fostului tenismen. Tânăra de 19 ani studiază la o facultate din afara țarii unde puțini români își permit să învețe.

Cât e taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase

Fiica cea mică a lui Ilie Năstase le aduce numai bucurii părinților săi. Născută pe 31 august 2006, adolescenta a primit o educație aleasă din partea mamei sale. Amalia, care este căsătorită acum cu Răzvan Vasilescu, a investit enorm în școli.

Fosta soție a jucătorului nu se uită la bani când vine vorba de cursurile pe care le urmează copiii săi. În fiecare an plătește o sumă importantă pentru fetele pe care le are din mariajul cu celebrul om de afaceri, Alessia (22 de ani) și Emma (19 ani).

Într-un interviu pe care l-a acordat recent a dezvăluit câți bani achită pentru o facultate de prestigiu din Scoția. Mai exact, este vorba de Universitatea St. Andrews din Scoția, unde au studiat Prințul William și Kate Middleton.

Tânăra de 19 ani este studentă în al doilea an, Amalia Năstase achitând o taxă care crește anual. Potrivit , aceasta pleacă de la 25.000 de lire sterline și poate ajunge până la aproximativ 39.500 de lire sterline.

Cu toate acestea, sumele plătite de studenți, așa cum este și , pot crește în fiecare an între 3% și 5%. Mai mult decât atât, cei care urmează cursurile de master trebuie să achite între 25.000 și 30.000 de lire sterline.

Fiica cea mică a lui Ilie Năstase, studentă la o universitate de renume

Emma, fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei, a avut de susținut 19 examene pentru a studia la Universitatea St. Andrew din Scoția. Tânăra s-a descurcat extraordinar de bine, asigurându-și locul la una dintre cele mai prestigioase facultăți din lume.

„Nu prea au. Nu, fără burse! Adică nu știu, cred că au avut o bursă sau ceva de genul acesta. Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa.

Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim. Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație.

Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia.

Ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri «the best»”, a dezvăluit Amalia Năstase, mai arată sursa citată mai devreme.

În aceeași notă, fosta soție a lui a subliniat în urmă cu un an că Emma a muncit din greu pentru a avea rezultate bune. Aceasta studiază antropologie, sociologie și economie, în timp ce sora sa este axată pe design.

Alessia Năstase a studiat la Școala de Design Parsons, din Paris. Concret, este vorba de o instituție care a a fost absolvită de designeri celebri, printre care se numără Marc Jacobs și Tom Ford. Și la această se plătește o taxă de școlarizare destul de mare.