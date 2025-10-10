Câți bani costă întreținerea Arenei Naționale din Capitală. Suma uriașă alocată anul acesta de Primăria Capitalei

În contextul în care tot mai multe orașe, fără a avea în vedere doar municipii, din România au sau aveau în plan investiții în construcția unor stadioane noi datele de la București arată care sunt costurile pe termen lung cu o astfel de investiție. Arena Națională, cel mai mare stadion din România, cu un cost imens de construcție – relativ la alte stadioane din regiune – necesită sume impresionante în fiecare an pentru întreținere, sume ce depășesc veniturile din închiriere.

Ce sume a pregătit Primăria București pentru întreținerea Arenei Naționale

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2025 al Primăriei București, actualizat la finalul lunii iunie, are incluse mai multe achiziții pentru întreținerea și funcționarea Arenei Naționale. Spre exemplu, în bugetul pe anul 2025, Primăria a pregătit 326.221 lei (toate sumele sunt fără TVA) pentru licența software a sistemului de ticketing și control acces spectatori pentru turnicheții aflați în incinta Stadionului Arena Națională. Conform documentului citat, achiziția era programată să se deruleze în primele trei luni ale anului.

Tot în Trimestrul I al anului 2025, Primăria Capitalei a pregătit 6,67 milioane lei pentru furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a noii tabele electronice cu ecrane led de pe Arena Națională.

Aproape 15 milioane de lei (14.912.753,54 lei) au fost alocate pentru achiziția de servicii de mentenanță preventivă – corectivă și exploatare curentă a sistemelor din cadrul Arenei Naționale. Această achiziție trebuia să aibă loc încă din anul 2024, însă nu a fost finalizată la timp. Licitația a fost pornită la începutul acestui an și nu a fost încă finalizată, în condițiile în care au fost depuse mai multe contestații.

O altă licitație care a pornit la finalul anului trecut dar s-a prelungit pe parcursul anului curent vizează achiziția de servicii expertiză tehnică la Stadionul Arena Națională. Suma estimată pentru această achiziție: 1,66 milioane lei.

Cât costă curățenia pe Național Arena

Pentru serviciile de curățenie în interiorul și în exteriorul Arenei Naționale, plus întreținerea spațiilor verzi, Primăria Capitalei avea alocați 3,8 milioane lei. În platforma SEAP de licitații publice . Valoarea contractului este ceva mai mică decât suma alocată inițial în PAAP, 2,57 milioane lei.

De asemenea, pentru paza și protecția Arenei Națională, Primăria avea bugetată suma de 3,57 milioane lei.

În trimestrul II al anului în curs Primăria Capitalei a alocat peste 400.000 lei pentru achiziția de „servicii de mentenanță și întreținere pentru ansamblul format din sistem informare (tabelă electronică) și sistem electromecanic special acoperiș retractabil/videocub, prelată și servicii asociate pentru obiectivul Arena Naţională”.

Unul dintre evenimentele organizate în vara acestui an pe Arena Națională a fost festivalul Neversea Kapital. În cadrul acestui eveniment, Primăria Generală a avut un „stand de promovare”. Suma alocată pentru închirierea acestui stand în cadrul festivalului a fost de 19.000 euro, mai exact 95.366,20 lei.

Valoarea totală a achizițiilor pentru Național Arena

Achizițiile pentru funcționarea Arenei Naționale nu se opresc aici. Primăria a alocat aproape 30.000 lei pentru achiziția de servicii de internet, telefonie fixă și televiziune pe Arena Națională. Contractul a fost câștigat de cei de la Vodafone în luna martie a acestui an pentru suma de 27.000 lei.

Alți 139.000 lei au fost alocați pentru revizia și mentenanța ascensoarelor de persoană și marfă de pe stadion.

O sumă semnificativă, 259.350 lei, a fost alocată pentru reparația fotoliilor de pe Arena Națională. Datele din platforma SEAP arată că a fost vorba de reparația a 390 de fotolii cu sistem rabatare pentru scaun. Oferta la achiziția directă a primăriei a fost acceptată de către firma Hipnosis Trading CO. SRL. Asociat în această firmă este Grozav Alexandru Cristian,

În total, suma alocată de Primăria Capitalei doar pentru Arena Națională este astronomică: 31.906.622,17 lei.

Câți bani încasează Primăria Capitalei de pe urma Arenei Naționale

La începutul acestui an, primarul Nicușor Dan anunța că Arena Națională, care a găzduit 43 de evenimente, 3 concerte majore și 28 de meciuri de fotbal, a generat venituri de 1,2 milioane euro în anul 2024. Vorbim de o sumă de cinci ori mai mică decât cea bugetată de Primăria Capitalei la începutul acestui an pentru funcționarea Arenei Naționale.

Datele publice pe anul trecut arată că, de anul trecut, două nopți cu Coldplay și cel cu Ed Sheeran, Primăria a încasat aproape 180.000 de euro.

Apoi, FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, cea care joacă cele mai multe meciuri acasă pe Arena Națională, plătește circa 13.000 euro pentru fiecare partidă de campionat sau din Cupă. Alte evenimente, de tipul Comic Con sau cele din zona corporate, au generat venituri sub 10.000 de euro.