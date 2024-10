Câți bani costă noile apartamente construite de Gigi Becali. Detalii despre complexul de lux. Foto

, firmă care apare și pe panourile publicitare la meciurile FCSB-ului de pe teren propriu. Un nou complex de lux e gata să își găsească noi locatari.

Gigi Becali a construit un nou complex de lux

Gigi Becali vinde apartamente într-un complex rezidențial amplasat pe marginea lacului Pipera: „Suntem încântați să anunțăm lansarea Fazei 2 a proiectului rezidențial MTM Pipera Lake, un complex modern care aduce un nou standard de confort și eleganță pe piața imobiliară.

După succesul primei faze, care a atras numeroși cumpărători datorită calității cinstrucției și amplasării excelente, Faza 2 promite să ofere și mai multe opțiuni pentru viitorii locatari”, se arată pe .

Prețurile pleacă de la 80.000 de euro plus TVA pentru un apartament cu două camere. Complexul MTM Pipera Lake este singurul complex rezidențial situat pe malul lacului Pipera. Au fost amenajate piste de alergat, de bicicletă și există și un parc doar pentru proprietari.

Ce complexe rezidențiale are în portofoliu în acest moment Becali Imobiliare

Becali Imobiliare a construit complexe de luxe în mai multe zone din partea de nord a Bucureștiului. MTM Pipera Residence e un complex de lux de 4 blocuri cu apartamente de 2, 3 și 4 camere, plus penthouse-uri de lux.

MTM Luxury Villas e un complex de 46 de vile tip duplex, cu caracteristici moderne. MTM Pipera Lake are nu mai puțin de 10 blocuri cu apartamente de 2, 3 și 4 camere, cu priveliști spectaculoase asupra lacului Pipera.

Gigi Becali are dotări de lux în noul complex MTM Pipera Lake

În broșura mai pot fi găsite alte câteva informații despre dotările apartamentelor: pomă de căldură marca Samsung, ventiloconvectoare în fiecare cameră și încălzire în pardoseală în tot apartamentul.

Patronul FCSB-ului a lansat Becali Imobiliare în 2021, când a oferit mai multe detalii: „Am început proiecte imobiliare și cu prima fată, și cu a doua. După aceea ne vom extinde foarte mult, vom face imobiliare de sute de milioane de euro.

Aveam planuri și înainte, dar acum piața a crescut, e cerere multă, ofertă nu prea e, și atunci dacă tot e, am zis hai să ne apucăm să facem. Dar ei fac (nr. fiicele și ginerele), eu doar îi consiliez.

Eu am firma Becali Imobiliare prin care se vând apartamentele, răspund în fața oamenilor că tot ce se vinde este în regulă, că nu-i păcălește nimeni”, a mai declarat omul de afaceri.

Becali i-a vândut lui Dumitru Dragomir un teren pe marginea unui lac din Pipera pentru 4 milioane de euro

Dumitru Dragomir dezvăluia la „Profețiile lui Mitică” : „Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit.

Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București. Fac 320 de apartamente.

Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane”.

80.000 de eur o e prețul minim al unui apartament în noul complex rezidențial de lux al lui Gigi Becali