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Câți bani dă Hapoel Beer Sheva să joace în Giulești. Pancu, disperat: „Arată de liga a 3-a spre a 4-a”

În acest sezon, israelienii de la Hapoel Beer Sheva își dispută meciurile de Europa League considerate pe teren propriu în București, pe stadionul Giulești.
Emanuel Roşu
16.09.2026 | 20:25
Cati bani da Hapoel Beer Sheva sa joace in Giulesti Pancu disperat Arata de liga a 3a spre a 4a
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu a criticat vehement calitatea suprafeței de joc din Giulești. foto: colaj Fanatik
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Daniel Pancu și elevii săi mai au o problemă. Gazonul deja afectat de pe Stadionul Giulești trebuie să găzduiască și meciurile lui Hapoel Beer Sheva din grupa principală Europa League. Banii pe închiriere se duc la Clubul Sportiv Rapid, nu la echipa patronată de Dan Șucu.

Clubul Sportiv Rapid primește 30.000 de euro/meci

Prezența echipei antrenate de Ran Kozuch pe „Rapid” se poate transforma într-o mare problemă pentru Daniel Pancu și elevii săi. Starea gazonului era și așa o preocupare internă. Supraîncărcarea terenului va provoca probleme mai ales din toamnă. Căderile de precipitații vor extinde timpul de refacere al suprafeței de joc. Iar Rapidul, implicat în campionat și în Cupa României, ar putea avea și mai mult de suferit.

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FANATIK a consultat mai multe surse pentru a afla prețul „sacrificiului” pe care-l fac giuleștenii. Din informațiile pe care le-am obținut, Beer Sheva plătește către Clubul Sportiv Rapid, administratorul arenei, o taxă de închiriere în valoare de 30.000 de euro.

Pancu, discurs categoric: „Este rușinos ce se întâmplă. Gazonul este de liga a 3-a spre liga a 4-a”

În conferința de presă dinaintea jocului cu FC Voluntari, de acum o săptămână, Daniel Pancu a cerut schimbarea gazonului.

„Terenul este de liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își aduce aminte în liga a 2-a de gazonul din Regie? Când începea să plouă, Rapid pierdea foarte multe puncte pe teren propriu. Câștigam în deplasare cu echipele cele mai bune. Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate: schimbarea totală a gazonului”, a spus Pancu.

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Beer Sheva a jucat în preliminariile Champions League în Ungaria, apoi s-a mutat pentru play-off pe Giulești. Va disputa acolo toate cele 4 meciuri din faza principală a Europa League, unde a căzut în urma înfrângerii cu azerii de la Sabah.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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