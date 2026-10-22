Sport

Câți bani dă „Pescobar” la Steaua. „Militarii”, 7 sponsori noi

Bogdan Ciutacu
22.10.2026 | 21:00
Cati bani da Pescobar la Steaua Militarii 7 sponsori noi
EXCLUSIV FANATIK
„Pescobar”, noul sponsor de la Steaua / Foto: edit Fanatik
Paul Nicolau „Pescobar”, fan FCSB, este noul sponsor al echipei de volei a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Dezvăluiri de ultimă oră despre suma pe care o oferă.
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Implicarea lui „Pescobar” ca sponsor al echipei de volei a clubului Steaua a creat ample discuții în spațiul public, chiar dacă „regele fructelor de mare” din România nu a făcut niciun comentariu pe această temă. FANATIK a aflat detaliile mutării.

Care e suma cu care Paul Nicolau „Pescobar” sponsorizează Steaua București

Din informațiile obținute de site-ul nostru este vorba de un contract încheiat pe o perioadă de minim 2 ani, iar echipa de volei feminin va primi din partea firmei lui „Pescobar” nu mai puțin de 20.000 de euro, o sumă deloc de neglijat pentru acest sport, mai ales în condițiile în care roș-albaștrii s-au confruntat cu probleme financiare.

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Din cauza acestei incertitudini și presiuni care a planat asupra clubului, echipa a pierdut mai mulți jucători , precum și membri ai staff-ului tehnic, mai ales la echipa de volei masculin. Unul dintre sponsori este Stanleybet, care susține de asemenea și echipa de fotbal și de baschet.

Banii lui „Pescobar” vor merge în primul rând către echipa de volei feminin și mai ales către junioare. Nu e exclus însă ca Paul Nicolau să sponsorizeze pe viitor și alte secții ale clubului.

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Din cauza problemelor financiare, Steaua a trebuit să își regândească strategia pentru secția de volei, iar din această vară a încercat să atragă cât mai mulți sponsori. „Militarii” vor mai anunța cel puțin încă 5 sponsori la echipa de volei care vor acoperi aproximativ 15% din bugetul secției, adică aproximativ 200.000 de euro.

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Dacă anul trecut Steaua a reușit să cucerească la volei masculin un trofeu european, Cupa Balcanică, în acest sezon obiectivul este cu totul altul, mai ales că de la echipă au plecat nu mai puțin de 14 jucători.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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