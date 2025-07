Câți bani dă Radu Mazăre pe un homar în Madagascar. Fiul fostului primar dezvăluie costurile traiului de pe insulă: „Tata s-a enervat tare de tot pe ei”

Radu Mazăre a scos bani frumoși pentru a se muta în Madagascar, însă puțină lume a aflat, până acum, cât îl costă traiul în țara din estul Africii. Fiul fostului primar al Constanței a făcut câteva dezvăluiri, în premieră!

Câți bani dă Radu Mazăre pe un homar în Madagascar și cum e viața pe insulă

Invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct, Răducu, fiul lui Radu Mazăre, a spus cu câți bani poți trăi liniștit în Madagascar, mai precis, ce sumă trebuie să scoți din buzunar ca să mănânci bine ori să nu mori de foame.

Fiul fostului primar al Constanței a scos la iveală câteva secrete interesante ale vieții trăite pe insula aflată la o distanță de 7.500 de România. Mazăre Junior i-a spus, pentru început, lui Dan Diaconescu suma pe care ar trebui să o scoată de pe card sau din buzunar pentru a-și cumpăra o casă pe plaja de acolo. Totodată, a dezvăluit și la ce preț se vinde un homar, dar și care e delicatesa principală din restaurantele malgașe: carnea de zebu (vaca cu cocoașă).

„Nu poți să cumperi, doar poți să concesionezi, pe 99 de ani, ce-i drept. Cu 80.000 de dolari îți iei o casă pe plajă. Mâncarea e foarte bună, e nealterată. Un homar costă 5 dolari, pe acolo. (…) În Antananarivo, în capitală, o casă e în jur de 100.000. Acuma vorbesc în medie. Pe lună, dacă mergem la restaurant în oraș și luăm vită, cheltuim cam 10 dolari.

Tata mănâncă tot ce e acolo, că toate sunt bio. Îmi aduc aminte că am mers la restaurant și am cerut o friptură de zebu, e ca vaca românească, doar că are o cocoașă. Am cerut friptura cu cartofi prăjiți. I-am întrebat dacă sunt congelați cartofii și se uitau ciudat, că nu există așa ceva. Ei fac frigărui din cocoașa de la zebu”, a declarat fiul lui Radu Mazăre, în

Mazăre a avut nevoie de acceptul zeităților pentru a putea sta pe insulă

Așadar, Radu Mazăre scoate din buzunar în jur de 45 de lei pentru o masă la restaurant, iar un homar îl costă puțin peste 20 de lei. Fiul fostului lider al PSD a mai povestit, printre altele, cum a reușit tatăl său să se stabilească acolo. Nu i-a fost ușor: a avut nevoie de acceptul unui trib local care, la rândul său, a a apelat la pronia cerească! Fiul lui Mazăre a dezvăluit că fostul primar al Constanței trebuia să fie avizat și de zeități!

„Sunt în principiu zece triburi mari pe toată insula. Țara e de două ori cât România. Fiecare trib are dialectul lui. Tata când a depus demersurile a trebuit să ia ok-ul de la un trib local. I-au zis că e ok, dar trebuie să se consulte cu zeitățile înainte. Ei cred și în strămoși, în faptul că orice lucru are un spirit. De exemplu, se roagă la mare, la soare, la cer. Spun că fiecare are un spirit, chiar și un copac”, a povestit fiul lui Mazăre, amuzându-l și surprinzându-l pe Dan Diaconescu.

Relația lui Radu Mazăre cu autoritățile din Madagascar, după ce a fost ”trădat” în 2019

Dan Diaconescu a fost curios să afle dacă tatăl lui a fost vreodată supărat pe autoritățile de acolo, dat fiind că a fost lăsat de sub tutela statului malgaș în anul 2019, când a fost extrădat pentru a veni la pușcărie în România.

Reamintim că Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru retrocedări ilegale de terenuri și plaje din Constanța și Mamaia. În anul 2017, fostul primar a fugit în Madagascar, unde a cerut azil politic. A fost arestat de autoritățile malgașe pe 8 mai 2019, iar pe 20 mai, la inițiativa fostului ministru al justiției, Ana Birchall, a fost adus în țară.

Fiul fostului politician a mărturisit că, în ciuda faptului că a avut de pătimit în Madagascar din cauza dosarului său penal, nu le poartă pică autorităților de acolo, pentru că și-au cerut scuze față de el. „Lui îi place acolo. Nu e supărat pe cei din Madagascar. După un an, au recunoscut că au încălcat toate regulile, toate principiile extrădării”, a dezvăluit Răducu Mazăre.

Cu ce se ocupă Radu Mazăre în Madagascar

În anul în care a plecat spre țara africană, 2017, nu a pierdut vremea și și-a deschis un resort acolo. La început, povestește , i-a fost foarte greu să lucreze cu localnicii, obișnuit cu agitația și dinamismul din România.

„E cam ca la noi după 89 în care poți să faci orice. Au materii prime bune, poți să faci multe sucuri că au multe fructe, poți să faci ciocolată că au cacao. Tata s-a enervat tare de tot pe ei, căci au un ritm mult mai lent decât aici. Asta se întâmplă cam peste tot unde e cald. Când a ajuns acolo se enerva cu ei de nu vreți să știți. Totuși, coordonează vreo 40 de oameni. Unul e grădinar, altul se ocupă de pompele de la piscină, altul e șef de recepție.

Eu nu am vrut să rămân, că vreau să fiu într-o societate mai dinamică, mai alertă. Într-adevăr, e frumos acolo. Au niște discoteci ale lor. În zona în care suntem noi nu simți că ești în pericol. Eram singurii albi, dar nu ne-au făcut nimic. Ei au fost puțin colonizați de francezi, dar nu au suferit atrocitățile cum s-a întâmplat în Africa continentală. Nu e violență”, a explicat Răducu, la Dan Diaconescu Direct.

Cu ce se ocupă fiul lui Radu Mazăre

Feciorul fostului lider PSD nu stă nici el degeaba. Răducu activează în domeniul imobiliar, după cum a dezvăluit în emisiune. A devenit agent al cea mai mare agenție imobiliară din lume care se ocupă de proprietăți care depășesc milionul de dolari. Este, de fapt, o divizie a revistei Forbes.

Cumulează din fiecare țară agenții de lux care au proprietăți de peste un milion. Răducu este reprezentantul Forbes, așadar, la București, alături de partenerii săi. Cu această ocazie, Răducu a spus că în Capitală sunt peste 300 de proprietăți de peste un milion de euro.

Câteva lucruri interesante despre Madagascar

Revenind la țara unde Mazăre a ales să locuiască, vorbim despre a patra cea mai mare insulă din lume, un loc cu o biodiversitate unică. În Madagascar trăiesc faimoșii lemuri și o serie de cameleoni rari. Insula e recunoscută și pentru baobabii uriași și pădurile tropicale dense. Țara a fost izolată de Africa continentală de mai bine de 88 de milioane de ani, transformându-se într-un ”laborator” viu al evoluției.

Madagascar are capitala la Antananarivo, chiar în mijlocul insulei, oraș situat pe un platou care are peste 2.000 de metri altitudine. Locuitorii vorbesc o limbă de origine austronesiană, iar tradițiile lor îmbină animismul cu creștinismul.