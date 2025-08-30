Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală

FCSB și Universitatea Craiova continuă drumul în Europa, în faza ligii din Europa League, respectiv Conference League. Este vremea calculelor și a încasărilor pentru cele două formații. Gigi Becali iese mai bine decât Mihai Rotaru, în condițiile în care FCSB joacă 8 meciuri, față de doar 6 ale oltenilor, și are un coeficient superior pe ultimii 10 ani.

Ce este, de fapt, Pilar Value, noul marketpool de la UEFA

UEFA a gândit o strategie nouă prin care să împartă banii generați de cele trei competiții inter-cluburi pe care le conduce. Și a înlocuit calculul prin marketpool cu un nou sistem, Pilar Value. Astfel, în cazul Europa League, 35% din suma totală este împărțită prin Pilar Value, un concept nou lansat de forul european. Adică 198 de milioane din totalul de 565 milioane euro. Restul sunt din premii de rezultat și bonusuri de performanță, în funcție de faza în care ajunge fiecare echipă. 20 la sută din fonduri merg în Pilar Value din Conference League. Adică 57 de milioane de euro din totalul de 285.000.000 generat de competiție.

Acest Pilar Value este și el împărțit în două, respectiv european part și non-european part, așa cum le-a denumit UEFA. European part are o pondere de 75 la sută, în vreme ce non-european part are o pondere de 25 la sută la împărțirea celor 198 de milioane de euro. Non-european part este mai simplu de calculat, pentru că se face un clasament al performanțelor tuturor echipelor participante în ultimii 10 ani de competiții UEFA.

European part, în schimb, este de asemenea împărțit în două. O primă parte se referă la contribuția difuzorilor naționali la veniturile totale din media, iar a doua parte este clasamentul coeficienților pe ultimii cinci ani. Din acești doi factori se realizează un alt clasament al celor 36 de echipe și, din nou, în funcție de această ierarhie se împart banii.

Cum se împart banii echipelor participante în Europa League și Conference League

După ce s-a realizat clasamentul pentru european part începe împărțirea banilor. Există o sumă fixă pe care o ia ultima clasată, 217.000 de euro la Europa League și 63.000 de euro la Conference League. Iar această sumă fixă se înmulțește cu 2 pentru echipa de pe locul 35, cu 3 pentru echipa de pe locul 34 și tot așa până la înmulțirea cu 36 pentru echipa de pe locul 1.

Ceea ce înseamnă că echipa care are cel mai bun coeficient la european part din Europa League primește 7.812.000 euro (217.000 x 36). Iar prima clasată în aceeași ierarhie în Conference League primește 2.268.000 (63.000 x 36). Clasamentele pentru european part nu au fost încă anunțate, deoarece depind foarte mult de sumele care se vor obține din drepturile TV în țările care dau echipe în cele două competiții.

Care este coeficientul FCSB și ce a făcut în ultimii ani

Pentru non-europen part din Europa League, lucrurile sunt deja stabilite, după ce a fost relizat clasmentul coeficienților pe ultimii 10 ani. În Europa League, ultima clasată în această ierarhie ia 80.000 de euro. Iar mai departe se folosește același sistem, înmulțirea cu 2 pentru locul 35, cu 3 pentru locul 34, până la X36 pentru locul 1.

Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Europa League

AS Roma – 184.500 FC Porto – 154.750 Lyon – 126.750 RB Salzburg – 101.500 FC Basel – 91.500 Dinamo Zagreb – 89.500 Feyenoord – 88.000 Rangers – 87.500 Braga – 87.000 Fenerbahce – 78.750 Viktoria Plzen – 73.250 Lille – 72.000 Celtic – 72.000 Steaua Roşie Belgrad – 66.750 PAOK – 63.250 Betis Sevilla – 62.250 Young Boys – 60.000 Maccabi Tel-Aviv – 54.000 Ludogorets – 50.000 Ferencvaros – 48.000 Aston Villa – 47.250 Midtjylland – 47.250 FCSB – 43.500 Nottingham Forest – 41.131 Genk – 41.000 Celta Vigo – 39.347 Malmo – 36.500 Bologna – 33.576 Freiburg – 32.223 VfB Stuttgart – 32.223 Nice – 30.000 Sturm Graz – 28.500 Panathinaikos – 21.000 Utrecht – 20.580 Go Ahead Eagles – 20.580 Brann Bergen – 12.287

Dintre cele 36 de formații din Europa League, FCSB este locul 23 în ierarhia coeficienților pe ultimii 10 ani. Și este pe locul 83 la general, dintre toate echipele europene. Sezonul trecut a fost de departe cel mai bun, cu 14,50 puncte coeficient. Apoi ar fi sezonul 2017-2018, când FCSB trecea de grupe în Europa Leagu și era eliminată de Lazio. Ceilalți opt ani au fost cu rezultate modeste pentru FCSB.

De pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani, FCSB încasează 1.120.000 de euro. Aceștia sunt banii pe care îi primește Gigi Becali din partea UEFA pentru non-european part din Value Pilar. Suma din european-part va fi considerabil mai consistentă, dar va fi stabilită doar după definitivarea banilor din drepturile TV.

Câți bani a luat până acum FCSB

Doar pentru calificarea în faza ligii, . La această sumă se adaugă 1.120.000 de euro din non-european part. Deci deja sunt 5.430.000 care intră sigur în conturile lui Gigi Becali. De aici se va adăuga suma din non-european part a Pilar Value. Vor fi și aici cel mai probabil în jurul a 3 milioane de euro, suma nu a fost încă stabilită oficial. Și, desigur bonusurile de rezultate și pentru eventuale calificări în următoarele faze ale competiției.

Care este coeficientul Universității Craiova și ce a făcut în ultimii ani

Non-european part din Conference League oferă sume considerabil mai mici decât în Europea League. Ultima clasată ia 23.000 de euro, iar pentru locul 35 se înmulțește cu 2, pentru 34 cu 3 și tot așa până la X36 pentru locul 1. Astfel, prima clasată ia 828.000 de euro.

Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Conference League

Şahtior Doneţk – 137.000 Fiorentina – 81.000 Dinamo Kiev – 78.500 AZ Alkmaar – 73.000 Sparta Praga – 60.000 Rapid Viena – 54.250 Legia Varşovia – 48.000 Crystal Palace – 41.131 Slovan Bratislava – 40.500 Rayo Vallecano – 39.347 Mainz – 32.223 Strasbourg – 26.468 Lech Poznan – 26.000 AEK Atena – 26.000 Rijeka – 23.000 Shamrock Rovers – 21.625 Omonia Nicosia – 18.875 Jagiellonia Bialystok – 17.000 AEK Larnaca – 17.500 Zrinjski Mostar – 16.500 Aberdeen – 16.000 Samsunpor – 15.500 Lincoln Red Imps – 15.250 Shkendija Tetovo – 14.750 Sigma Olomouc – 14.280 Celje – 14.250 KuPS Kuopio – 12.500 Lausanne Sports – 12.005 U Craiova – 11.500 Hacken – 10.500 Drita – 10.500 Rakow – 10.325 Breidablik – 10.250 Hamrun – 6.000 Noah – 5.000 Shelbourne – 4.333

Universitatea Craiova ocupă locul 29 dintre echipele calificate în faza ligii din Conference League. Este locul 278 în clasamentul general. Oltenii trec pentru prima dată de faza preliminariilor, iar în anii precedenți nu a obținut rezultate tocmai convingătoare. Cel mai bun sezon din ultimii 10 a fost 2022-2023, cu un coeficient 2,5. Atunci, oltenii erau eliminați la lovituri de departajare de Beer Sheva din play-off Conference League, după ce trecuseră de Vlzania și Zorya.

Astfel, Universitatea Craiova nu are încasări chiar așa mari din non-european part a Conference League. Suma încasată de Mihai Rotaru la acest palier este de doar 184.000 de euro (23.000 x 8). Desigur, încasările vor fi mult mai bune din european part, unde se așteaptă peste 500.000 de euro, dar și din bonusuri de rezultate și pentru eventuale calificări.

Suma încasată de Craiova de la UEFA

pentru calificarea în faza ligii din Conference League. La această sumă se adaugă și cei 184.000 din non-european part a Pilar Value, deci avem deja un total de 3.354.000. La această sumă se vor adăuga încasările din european part a Pilar Value, dar și banii din bonusurile de rezultate.

Câți bani pot lua FCSB și Universitatea Craiova pentru participarea în faza ligii

Dacă ținem cont de nivelul bugetelor din SuperLiga, FCSB și Universitatea Craiova vor avea un avantaj uriaș față de restul competitoarelor, datorită banilor încasați de la UEFA. Ambele echipe vor avea partide complicate în faza ligii, dar chiar și așa pot să adauge sume importante în conturi, față cele deja asigurate.

Cât este punctul în faza ligii Europa League. Câți bani poate lua FCSB pentru o victorie

În faza ligii din Europea League, fiecare obținut este recompensat cu 150.000 de euro. Astfel, aceasta este suma care revine la fiecare egal, iar victoria aduce 450.000 de euro în conturi. FCSB va avea opt meciuri de disputat, din care speră să scoată o sumă cât mai mare.

FCSB – Feyenoord (urna 1)

Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)

FCSB – Fenerbahce (urna 2)

Steaua Roșie – FCSB (urna 2)

FCSB – Young Boys (urna 3)

Basel – FCSB (urna 3)

FCSB – Bologna (urna 4)

Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)

Cu cât se plătește un punct în faza ligii Conference League. Ce sumă intră în conturile Craiovei pentru o victorie

În faza ligii din Conference League, fiecare egal se premiază cu 133.000 de euro. Iar victoria este recompensată cu 400.000 de euro. Universitatea Craiova va juca 6 partide în această vază a competiției, iar programul se anunță unul foarte dificil.

Rapid Viena – Universitatea Craiova (urna 1)

Universitatea Craiova – Sparta Praga (urna 2)

Universitatea Craiova – Mainz (urna 3)

AEK Atena – Universitatea Craiova (urna 4)

Rakow – Universitatea Craiova (urna 5)

Universitatea Craiova – Noah (urna 6)

„Aici nu e cu market pool, cum era înainte. Acum este în funcție de locul clasat, se înmulțește 36 cu 75.000 de euro. Depinde pe ce loc ești, dacă te-ai calificat în primele opt îți mai dă 2,5 milioane jumate. Bani de bani încontinuu. E o rețetă d-asta care plouă cu milioane” (Gigi Becali, despre banii pe care îi va încasa de la UEFA)

5.430.000 de euro … va încasa FCSB din calificarea în faza ligii din Europa League și din non-european part a Pilar Value. Sumă la care se adaugă banii din european part și din bonusurile de rezultate din grupă