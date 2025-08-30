Sport

Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală

FCSB și Universitatea Craiova Craiova știu deja primele sume pe care le încasează de la UEFA. Campioana este clar în avantaj, dar și oltenii își consolidează serios bugetul. Câți bani vor intra în conturile lui Gigi Becali și Mihai Rotaru.
FCSB și Universitatea Craiova continuă drumul în Europa, în faza ligii din Europa League, respectiv Conference League. Este vremea calculelor și a încasărilor pentru cele două formații. Gigi Becali iese mai bine decât Mihai Rotaru, în condițiile în care FCSB joacă 8 meciuri, față de doar 6 ale oltenilor, și are un coeficient superior pe ultimii 10 ani.

Ce este, de fapt, Pilar Value, noul marketpool de la UEFA

UEFA a gândit o strategie nouă prin care să împartă banii generați de cele trei competiții inter-cluburi pe care le conduce. Și a înlocuit calculul prin marketpool cu un nou sistem, Pilar Value. Astfel, în cazul Europa League, 35% din suma totală este împărțită prin Pilar Value, un concept nou lansat de forul european. Adică 198 de milioane din totalul de 565 milioane euro. Restul sunt din premii de rezultat și bonusuri de performanță, în funcție de faza în care ajunge fiecare echipă. 20 la sută din fonduri merg în Pilar Value din Conference League. Adică 57 de milioane de euro din totalul de 285.000.000 generat de competiție.

Acest Pilar Value este și el împărțit în două, respectiv european part și non-european part, așa cum le-a denumit UEFA. European part are o pondere de 75 la sută, în vreme ce non-european part are o pondere de 25 la sută la împărțirea celor 198 de milioane de euro. Non-european part este mai simplu de calculat, pentru că se face un clasament al performanțelor tuturor echipelor participante în ultimii 10 ani de competiții UEFA.

European part, în schimb, este de asemenea împărțit în două. O primă parte se referă la contribuția difuzorilor naționali la veniturile totale din media, iar a doua parte este clasamentul coeficienților pe ultimii cinci ani. Din acești doi factori se realizează un alt clasament al celor 36 de echipe și, din nou, în funcție de această ierarhie se împart banii.

Cum se împart banii echipelor participante în Europa League și Conference League

După ce s-a realizat clasamentul pentru european part începe împărțirea banilor. Există o sumă fixă pe care o ia ultima clasată, 217.000 de euro la Europa League și 63.000 de euro la Conference League. Iar această sumă fixă se înmulțește cu 2 pentru echipa de pe locul 35, cu 3 pentru echipa de pe locul 34 și tot așa până la înmulțirea cu 36 pentru echipa de pe locul 1.

Ceea ce înseamnă că echipa care are cel mai bun coeficient la european part din Europa League primește 7.812.000 euro (217.000 x 36). Iar prima clasată în aceeași ierarhie în Conference League primește 2.268.000 (63.000 x 36). Clasamentele pentru european part nu au fost încă anunțate, deoarece depind foarte mult de sumele care se vor obține din drepturile TV în țările care dau echipe în cele două competiții.

Care este coeficientul FCSB și ce a făcut în ultimii ani

Pentru non-europen part din Europa League, lucrurile sunt deja stabilite, după ce a fost relizat clasmentul coeficienților pe ultimii 10 ani. În Europa League, ultima clasată în această ierarhie ia 80.000 de euro. Iar mai departe se folosește același sistem, înmulțirea cu 2 pentru locul 35, cu 3 pentru locul 34, până la X36 pentru locul 1.

Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Europa League

  1. AS Roma – 184.500
  2. FC Porto – 154.750
  3. Lyon – 126.750
  4. RB Salzburg – 101.500
  5. FC Basel – 91.500
  6. Dinamo Zagreb – 89.500
  7. Feyenoord – 88.000
  8. Rangers – 87.500
  9. Braga – 87.000
  10. Fenerbahce – 78.750
  11. Viktoria Plzen – 73.250
  12. Lille – 72.000
  13. Celtic – 72.000
  14. Steaua Roşie Belgrad – 66.750
  15. PAOK – 63.250
  16. Betis Sevilla – 62.250
  17. Young Boys – 60.000
  18. Maccabi Tel-Aviv – 54.000
  19. Ludogorets – 50.000
  20. Ferencvaros – 48.000
  21. Aston Villa – 47.250
  22. Midtjylland – 47.250
  23. FCSB – 43.500
  24. Nottingham Forest – 41.131
  25. Genk – 41.000
  26. Celta Vigo – 39.347
  27. Malmo – 36.500
  28. Bologna – 33.576
  29. Freiburg – 32.223
  30. VfB Stuttgart – 32.223
  31. Nice – 30.000
  32. Sturm Graz – 28.500
  33. Panathinaikos – 21.000
  34. Utrecht – 20.580
  35. Go Ahead Eagles – 20.580
  36. Brann Bergen – 12.287
Dintre cele 36 de formații din Europa League, FCSB este locul 23 în ierarhia coeficienților pe ultimii 10 ani. Și este pe locul 83 la general, dintre toate echipele europene. Sezonul trecut a fost de departe cel mai bun, cu 14,50 puncte coeficient. Apoi ar fi sezonul 2017-2018, când FCSB trecea de grupe în Europa Leagu și era eliminată de Lazio. Ceilalți opt ani au fost cu rezultate modeste pentru FCSB.

De pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani, FCSB încasează 1.120.000 de euro. Aceștia sunt banii pe care îi primește Gigi Becali din partea UEFA pentru non-european part din Value Pilar. Suma din european-part va fi considerabil mai consistentă, dar va fi stabilită doar după definitivarea banilor din drepturile TV.

Câți bani a luat până acum FCSB

Doar pentru calificarea în faza ligii, FCSB primește din partea UEFA 4.310.000 de euro. La această sumă se adaugă 1.120.000 de euro din non-european part. Deci deja sunt 5.430.000 care intră sigur în conturile lui Gigi Becali. De aici se va adăuga suma din non-european part a Pilar Value. Vor fi și aici cel mai probabil în jurul a 3 milioane de euro, suma nu a fost încă stabilită oficial. Și, desigur bonusurile de rezultate și pentru eventuale calificări în următoarele faze ale competiției.

Care este coeficientul Universității Craiova și ce a făcut în ultimii ani

Non-european part din Conference League oferă sume considerabil mai mici decât în Europea League. Ultima clasată ia 23.000 de euro, iar pentru locul 35 se înmulțește cu 2, pentru 34 cu 3 și tot așa până la X36 pentru locul 1. Astfel, prima clasată ia 828.000 de euro.

Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Conference League

  1. Şahtior Doneţk – 137.000
  2. Fiorentina – 81.000
  3. Dinamo Kiev – 78.500
  4. AZ Alkmaar – 73.000
  5. Sparta Praga – 60.000
  6. Rapid Viena – 54.250
  7. Legia Varşovia – 48.000
  8. Crystal Palace – 41.131
  9. Slovan Bratislava – 40.500
  10. Rayo Vallecano – 39.347
  11. Mainz – 32.223
  12. Strasbourg – 26.468
  13. Lech Poznan – 26.000
  14. AEK Atena – 26.000
  15. Rijeka – 23.000
  16. Shamrock Rovers – 21.625
  17. Omonia Nicosia – 18.875
  18. Jagiellonia Bialystok – 17.000
  19. AEK Larnaca – 17.500
  20. Zrinjski Mostar – 16.500
  21. Aberdeen – 16.000
  22. Samsunpor – 15.500
  23. Lincoln Red Imps – 15.250
  24. Shkendija Tetovo – 14.750
  25. Sigma Olomouc – 14.280
  26. Celje – 14.250
  27. KuPS Kuopio – 12.500
  28. Lausanne Sports – 12.005
  29. U Craiova – 11.500
  30. Hacken – 10.500
  31. Drita – 10.500
  32. Rakow – 10.325
  33. Breidablik – 10.250
  34. Hamrun – 6.000
  35. Noah – 5.000
  36. Shelbourne – 4.333

Universitatea Craiova ocupă locul 29 dintre echipele calificate în faza ligii din Conference League. Este locul 278 în clasamentul general. Oltenii trec pentru prima dată de faza preliminariilor, iar în anii precedenți nu a obținut rezultate tocmai convingătoare. Cel mai bun sezon din ultimii 10 a fost 2022-2023, cu un coeficient 2,5. Atunci, oltenii erau eliminați la lovituri de departajare de Beer Sheva din play-off Conference League, după ce trecuseră de Vlzania și Zorya.

Astfel, Universitatea Craiova nu are încasări chiar așa mari din non-european part a Conference League. Suma încasată de Mihai Rotaru la acest palier este de doar 184.000 de euro (23.000 x 8). Desigur, încasările vor fi mult mai bune din european part, unde se așteaptă peste 500.000 de euro, dar și din bonusuri de rezultate și pentru eventuale calificări.

Suma încasată de Craiova de la UEFA

Universitatea Craiova a încasat deja 3,17 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii din Conference League. La această sumă se adaugă și cei 184.000 din non-european part a Pilar Value, deci avem deja un total de 3.354.000. La această sumă se vor adăuga încasările din european part a Pilar Value, dar și banii din bonusurile de rezultate.

Câți bani pot lua FCSB și Universitatea Craiova pentru participarea în faza ligii

Dacă ținem cont de nivelul bugetelor din SuperLiga, FCSB și Universitatea Craiova vor avea un avantaj uriaș față de restul competitoarelor, datorită banilor încasați de la UEFA. Ambele echipe vor avea partide complicate în faza ligii, dar chiar și așa pot să adauge sume importante în conturi, față cele deja asigurate.

Cât este punctul în faza ligii Europa League. Câți bani poate lua FCSB pentru o victorie

În faza ligii din Europea League, fiecare obținut este recompensat cu 150.000 de euro. Astfel, aceasta este suma care revine la fiecare egal, iar victoria aduce 450.000 de euro în conturi. FCSB va avea opt meciuri de disputat, din care speră să scoată o sumă cât mai mare.

  • FCSB – Feyenoord (urna 1)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)
  • FCSB – Fenerbahce (urna 2)
  • Steaua Roșie – FCSB (urna 2)
  • FCSB – Young Boys (urna 3)
  • Basel – FCSB (urna 3)
  • FCSB – Bologna (urna 4)
  • Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)

Cu cât se plătește un punct în faza ligii Conference League. Ce sumă intră în conturile Craiovei pentru o victorie

În faza ligii din Conference League, fiecare egal se premiază cu 133.000 de euro. Iar victoria este recompensată cu 400.000 de euro. Universitatea Craiova va juca 6 partide în această vază a competiției, iar programul se anunță unul foarte dificil.

  • Rapid Viena – Universitatea Craiova (urna 1)
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga (urna 2)
  • Universitatea Craiova – Mainz (urna 3)
  • AEK Atena – Universitatea Craiova (urna 4)
  • Rakow – Universitatea Craiova (urna 5)
  • Universitatea Craiova – Noah (urna 6)

„Aici nu e cu market pool, cum era înainte. Acum este în funcție de locul clasat, se înmulțește 36 cu 75.000 de euro. Depinde pe ce loc ești, dacă te-ai calificat în primele opt îți mai dă 2,5 milioane jumate. Bani de bani încontinuu. E o rețetă d-asta care plouă cu milioane” (Gigi Becali, despre banii pe care îi va încasa de la UEFA)

5.430.000 de euro… va încasa FCSB din calificarea în faza ligii din Europa League și din non-european part a Pilar Value. Sumă la care se adaugă banii din european part și din bonusurile de rezultate din grupă

3.354.000 de euro… va încasa Universitatea Craiova din calificarea în faza ligii din Conference League și din non-european part a Pilar Value. Sumă la care se adaugă banii din european part și din bonusurile de rezultate din grupă

