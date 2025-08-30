Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală

FCSB și Universitatea Craiova continuă drumul în Europa, în faza ligii din Europa League, respectiv Conference League. Este vremea calculelor și a încasărilor pentru cele două formații. Gigi Becali iese mai bine decât Mihai Rotaru, în condițiile în care FCSB joacă 8 meciuri, față de doar 6 ale oltenilor, și are un coeficient superior pe ultimii 10 ani.
UEFA a gândit o strategie nouă prin care să împartă banii generați de cele trei competiții inter-cluburi pe care le conduce. Și a înlocuit calculul prin marketpool cu un nou sistem, Pilar Value. Astfel, în cazul Europa League, 35% din suma totală este împărțită prin Pilar Value, un concept nou lansat de forul european. Adică 198 de milioane din totalul de 565 milioane euro. Restul sunt din premii de rezultat și bonusuri de performanță, în funcție de faza în care ajunge fiecare echipă. 20 la sută din fonduri merg în Pilar Value din Conference League. Adică 57 de milioane de euro din totalul de 285.000.000 generat de competiție.
Acest Pilar Value este și el împărțit în două, respectiv european part și non-european part, așa cum le-a denumit UEFA. European part are o pondere de 75 la sută, în vreme ce non-european part are o pondere de 25 la sută la împărțirea celor 198 de milioane de euro. Non-european part este mai simplu de calculat, pentru că se face un clasament al performanțelor tuturor echipelor participante în ultimii 10 ani de competiții UEFA.
European part, în schimb, este de asemenea împărțit în două. O primă parte se referă la contribuția difuzorilor naționali la veniturile totale din media, iar a doua parte este clasamentul coeficienților pe ultimii cinci ani. Din acești doi factori se realizează un alt clasament al celor 36 de echipe și, din nou, în funcție de această ierarhie se împart banii.
După ce s-a realizat clasamentul pentru european part începe împărțirea banilor. Există o sumă fixă pe care o ia ultima clasată, 217.000 de euro la Europa League și 63.000 de euro la Conference League. Iar această sumă fixă se înmulțește cu 2 pentru echipa de pe locul 35, cu 3 pentru echipa de pe locul 34 și tot așa până la înmulțirea cu 36 pentru echipa de pe locul 1.
Ceea ce înseamnă că echipa care are cel mai bun coeficient la european part din Europa League primește 7.812.000 euro (217.000 x 36). Iar prima clasată în aceeași ierarhie în Conference League primește 2.268.000 (63.000 x 36). Clasamentele pentru european part nu au fost încă anunțate, deoarece depind foarte mult de sumele care se vor obține din drepturile TV în țările care dau echipe în cele două competiții.
Pentru non-europen part din Europa League, lucrurile sunt deja stabilite, după ce a fost relizat clasmentul coeficienților pe ultimii 10 ani. În Europa League, ultima clasată în această ierarhie ia 80.000 de euro. Iar mai departe se folosește același sistem, înmulțirea cu 2 pentru locul 35, cu 3 pentru locul 34, până la X36 pentru locul 1.
Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Europa League
Dintre cele 36 de formații din Europa League, FCSB este locul 23 în ierarhia coeficienților pe ultimii 10 ani. Și este pe locul 83 la general, dintre toate echipele europene. Sezonul trecut a fost de departe cel mai bun, cu 14,50 puncte coeficient. Apoi ar fi sezonul 2017-2018, când FCSB trecea de grupe în Europa Leagu și era eliminată de Lazio. Ceilalți opt ani au fost cu rezultate modeste pentru FCSB.
De pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani, FCSB încasează 1.120.000 de euro. Aceștia sunt banii pe care îi primește Gigi Becali din partea UEFA pentru non-european part din Value Pilar. Suma din european-part va fi considerabil mai consistentă, dar va fi stabilită doar după definitivarea banilor din drepturile TV.
Doar pentru calificarea în faza ligii, FCSB primește din partea UEFA 4.310.000 de euro. La această sumă se adaugă 1.120.000 de euro din non-european part. Deci deja sunt 5.430.000 care intră sigur în conturile lui Gigi Becali. De aici se va adăuga suma din non-european part a Pilar Value. Vor fi și aici cel mai probabil în jurul a 3 milioane de euro, suma nu a fost încă stabilită oficial. Și, desigur bonusurile de rezultate și pentru eventuale calificări în următoarele faze ale competiției.
Non-european part din Conference League oferă sume considerabil mai mici decât în Europea League. Ultima clasată ia 23.000 de euro, iar pentru locul 35 se înmulțește cu 2, pentru 34 cu 3 și tot așa până la X36 pentru locul 1. Astfel, prima clasată ia 828.000 de euro.
Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 10 ani pentru echipele din Conference League
Universitatea Craiova ocupă locul 29 dintre echipele calificate în faza ligii din Conference League. Este locul 278 în clasamentul general. Oltenii trec pentru prima dată de faza preliminariilor, iar în anii precedenți nu a obținut rezultate tocmai convingătoare. Cel mai bun sezon din ultimii 10 a fost 2022-2023, cu un coeficient 2,5. Atunci, oltenii erau eliminați la lovituri de departajare de Beer Sheva din play-off Conference League, după ce trecuseră de Vlzania și Zorya.
Astfel, Universitatea Craiova nu are încasări chiar așa mari din non-european part a Conference League. Suma încasată de Mihai Rotaru la acest palier este de doar 184.000 de euro (23.000 x 8). Desigur, încasările vor fi mult mai bune din european part, unde se așteaptă peste 500.000 de euro, dar și din bonusuri de rezultate și pentru eventuale calificări.
Universitatea Craiova a încasat deja 3,17 milioane de euro pentru calificarea în faza ligii din Conference League. La această sumă se adaugă și cei 184.000 din non-european part a Pilar Value, deci avem deja un total de 3.354.000. La această sumă se vor adăuga încasările din european part a Pilar Value, dar și banii din bonusurile de rezultate.
Dacă ținem cont de nivelul bugetelor din SuperLiga, FCSB și Universitatea Craiova vor avea un avantaj uriaș față de restul competitoarelor, datorită banilor încasați de la UEFA. Ambele echipe vor avea partide complicate în faza ligii, dar chiar și așa pot să adauge sume importante în conturi, față cele deja asigurate.
În faza ligii din Europea League, fiecare obținut este recompensat cu 150.000 de euro. Astfel, aceasta este suma care revine la fiecare egal, iar victoria aduce 450.000 de euro în conturi. FCSB va avea opt meciuri de disputat, din care speră să scoată o sumă cât mai mare.
În faza ligii din Conference League, fiecare egal se premiază cu 133.000 de euro. Iar victoria este recompensată cu 400.000 de euro. Universitatea Craiova va juca 6 partide în această vază a competiției, iar programul se anunță unul foarte dificil.
„Aici nu e cu market pool, cum era înainte. Acum este în funcție de locul clasat, se înmulțește 36 cu 75.000 de euro. Depinde pe ce loc ești, dacă te-ai calificat în primele opt îți mai dă 2,5 milioane jumate. Bani de bani încontinuu. E o rețetă d-asta care plouă cu milioane” (Gigi Becali, despre banii pe care îi va încasa de la UEFA)