Câți bani economisește Gigi Becali după ce dă afară 6 jucători de la FCSB. Toți au salarii mari!

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FCSB e pe locul 7 în SuperLiga după înfrângerea de la Cluj, scor 0-1, iar „mercato di riparazione”, așa cum numesc italienii perioada de transferuri din iarnă, se anunță foarte agitat. Gigi Becali a anunțat că are nevoie de achiziții, dar în același timp are nevoie să și disponibilizeze mai mulți dintre jucătorii actuali. Pentru a face loc în lot, dar și pentru a elibera spațiu din masa salarială.

Gigi Becali a făcut lista cu cei 6 jucători de care vrea să scape în iarnă. Ar face o economie uriașă la salarii

FANATIK . Sunt 6 nume pe listă, jucători care nu livrează pe măsura salariilor pe care le încasează, în opinia patronului de la FCSB. Este vorba despre Ofri Arad, Ronny Labonne, Denis Politic, Arnold Garita, Dylan Batubinsika și Eddy Gnahore.

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130.000 de euro pe lună ar economisi Gigi Becali dacă ar reuși să scape de cei șase jucători. Dintre aceștia, lucrurile sunt foarte clare în privința lui Garita, care este împrumutat doar până în iarnă. FCSB nu va mai negocia pentru o prelungire, iar aventura atacantului se încheie sigur în iarnă. Mai departe, însă, va fi nevoie de negocieri aprige. 15.000 de euro încasează Arnold Garita la FCSB.

Pe lista jucătorilor de care Becali vrea să scape sunt și două țepe pe filiera Dinamo. Denis Politic este deja de ceva timp pe lista indezirabililor, dar este complicat să se găsească soluții pentru a-l ceda. Politic are un salariu de 20.000 de euro pe lună, iar asta descurajează orice echipă care l-ar putea dori. A jucat la Sibiu sub formă de împrumut în sezonul trecut, dar nici acolo nu s-a impus.

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130.000 de euro în fiecare lună încasează cei 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să-i dea afară în iarnă

Eddy Gnahore, venit liber de contract după ce îi expirase înțelegerea cu Dinamo, s-a dovedit o altă investiție ratată a celor de la FCSB. Mai ales că de euro pe lună, unul dintre cele mai mari salarii din lot. S-a și accidentat la Bistrița, iar Gigi Becali e dispus să ia în calcul orice variantă pentru a scăpa de el.

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Ofri Arad este poate cel mai surprinzător nume de pe listă. Jucător adus în iarna trecută, cu un CV foarte bun, Arad nu a reușit să intre în grațiile patronului. Ce-i drept, tras în jos și de salariul foarte mare, de 30.000 de euro pe lună. Situație asemănătoare cu a lui Batubinsika, al cărui venit lunar este de 25.000 de euro.

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În fine, alți doi jucători care au venit în vară sunt deja cu bagajele pregătite. Ronny Labone nu a reușit să îi ia fața lui Vali Crețu pentru titularizarea pe postul de fundaș dreapta, iar Gigi Becali simte deja că îi dă degeaba cei 15.000 de euro pe lună, cât are salariu. Iar Dylan Batubinsika nu este nici el pe placul lui Becali și se va căuta încheierea contractului. Acesta din urmă încasează 25.000 de euro pe lună.

Cei 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să îi dea afară și salariile lor

Ofri Arad – 30.000 euro / lună

Ronny Labonne – 15.000

Dylan Batubinisika – 25.000

Arnold Garita – 15.000

Denis Politic – 20.000

Eddy Gnohere – 25.000

Total – 130.000 de euro / lună

Gigi Becali a anunțat că și Aymen Boutoutaou ar putea avea soarta celor 6. Ar crește considerabil economia la nivel de salarii

Gigi Becali ar face o economie uriașă dacă scapă de cei 6 și ar putea folosi suma, 130.000 de euro pe lună, pentru cele 3 transferuri pe care le plănuiește. Totuși, în afara lui Garita, nu va fi ușor de rezolvat rezilierea pentru ceilalți cinci jucători. Totul depinde și de ofertele pe care cei 5 le-ar putea avea.

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După meciul pierdut cu U Cluj, Aymen Boutoutaou ar putea fi inclus și el pe lista neagră. Gigi Becali a fost dezamăgit de prestația francezului și a zis că mai are robdare cu el doar încă șase meciuri, până la pauza de iarnă. Și în cazul lui Boutoutaou, marea problemă este salariul. Mijlocașul a avut unele prestații bune, dar nu și-a justificat încă salariul foarte mare, de 40.000 de euro pe an.